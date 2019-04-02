Как и любому животному, котенку для того чтобы вырасти красивым и сильным на радость хозяевам, требуется полноценное сбалансированное питание. Пища котенка обязательно должна содержать все необходимые витамины и минеральные вещества. Если их будет недостаточно, котенок может вырасти слабым, рахитичным, с различными нарушениями в функционировании внутренних органов, с авитаминозом или гиповитаминозом.
Самостоятельно организм котенка вырабатывать витамины не в состоянии. Для нормального роста и развития он должен получать их извне вместе с кормом. При этом количество этих веществ, необходимых маленькому мурлыке, в действительности крайне незначительно.
Витамины участвуют в метаболизме кошки в составе ферментов и служат для регуляции различных процессов кошачьего тела.
Функции витаминов можно разделить следующим образом.
Витамины группы В отвечают за происходящие в клетках процессы. Их недостаток сделает котенка вялым и подавленным.
Имеются средства, предназначенные для какой-то особой цели, как, например, укрепление костей или улучшение состояния шерсти. Витамины общего действия оказывают менее точный эффект, зато на весь организм.
Витамины можно "поставлять" котятам в чистом виде, добавлять в пищу или растворять в воде (удобнее, если в виде капель). Если ветеринар не давал специфических рекомендаций, давать витамины нужно согласно инструкции. Надо также следить за тем, чтобы у котенка не возникла аллергия.
Препараты с высоким содержанием витаминов следует давать только по рекомендации ветеринара, так как переизбыток витаминов не менее опасен, чем их недостаток.
Котята британской породы должны получать витамины с высоким содержанием кальция, так как у этой породы более крупные кости. А вот котятам шотландской вислоухой кошки не следует давать содержащие много кальция средства, чтобы не затвердели ушные хрящи.
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