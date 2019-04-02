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Витамины для котят: вырасти красивыми и сильными

Зоосфера » Кошки

Как и любому животному, котенку для того чтобы вырасти красивым и сильным на радость хозяевам, требуется полноценное сбалансированное питание. Пища котенка обязательно должна содержать все необходимые витамины и минеральные вещества. Если их будет недостаточно, котенок может вырасти слабым, рахитичным, с различными нарушениями в функционировании внутренних органов, с авитаминозом или гиповитаминозом.

Витамины для котят: вырасти красивыми и сильными

Самостоятельно организм котенка вырабатывать витамины не в состоянии. Для нормального роста и развития он должен получать их извне вместе с кормом. При этом количество этих веществ, необходимых маленькому мурлыке, в действительности крайне незначительно.

Витамины участвуют в метаболизме кошки в составе ферментов и служат для регуляции различных процессов кошачьего тела.

Основные признаки нехватки витаминов

  • вялое и слабое состояние животного;
  • малый вес;
  • недостаточный рост и развитие для своего возраста;
  • тусклая шерсть;
  • общая болезненность котенка;
  • потеря упругости кожей.

Функции витаминов можно разделить следующим образом.

  • А — зрение, состояние кожи и волос.
  • Д — влияет на процессы формирования костей. Недостаточное количество этого витамина является причиной рахита.
  • Е — антиоксидантные свойства, функция размножения.
  • К — процессы кроветворения и нормальная свертываемость крови.

Витамины группы В отвечают за происходящие в клетках процессы. Их недостаток сделает котенка вялым и подавленным.

Витаминные препараты бывают трёх типов

  • Это, прежде всего, витаминно-минеральные комплексы, которые производятся как в форме таблеток, так и в жидком и порошковом видах.
  • Второй тип препаратов — витамины, которые одновременно являются лакомствами для кошек. Чаще всего они производятся в виде подушечек.
  • И третий тип — это пищевые добавки, которые нужны в пище для котенка.

Витамины могут быть узкого и общего действий

Имеются средства, предназначенные для какой-то особой цели, как, например, укрепление костей или улучшение состояния шерсти. Витамины общего действия оказывают менее точный эффект, зато на весь организм.

Витамины можно "поставлять" котятам в чистом виде, добавлять в пищу или растворять в воде (удобнее, если в виде капель). Если ветеринар не давал специфических рекомендаций, давать витамины нужно согласно инструкции. Надо также следить за тем, чтобы у котенка не возникла аллергия.

Препараты с высоким содержанием витаминов следует давать только по рекомендации ветеринара, так как переизбыток витаминов не менее опасен, чем их недостаток.

Котята британской породы должны получать витамины с высоким содержанием кальция, так как у этой породы более крупные кости. А вот котятам шотландской вислоухой кошки не следует давать содержащие много кальция средства, чтобы не затвердели ушные хрящи.

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Витамины для кошек и котят, какие необходимы и как давать
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