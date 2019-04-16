Домашние животные приносят нам много радостей и счастья. Собаки как никто другой чувствуют хозяина, оберегают его и всегда готовы прийти на помощь. Но иногда помощь требуется самому питомцу. Но собака независимо от размера и породы — это очень выносливое и терпеливое существо. Иногда бывает так, что хозяин узнает о том, что животное заболело, когда лечить уже нет смысла.
Как определить, что он чувствует боль? Ведь верный пес никогда не посмеет отвлекать хозяина такой мелочью, как болезнь. Ну невдомек мохнатому другу, что если хозяин узнает о болезни в самом ее начале, то, возможно, лечение не будет очень сложным.
Обычно внешние повреждения кожи, язвы и порезы мы можем обнаружить сами. Если у питомца длинная шерсть, возьмите себе за правило проводить еженедельный осмотр собаки. Были случаи, что собака не подавала вида, когда ранение было таким глубоким, что видны были внутренние органы. Также внешне можно определить переломы или сильные ушибы. В таких местах кость и мягкие ткани распухают. Что касается лап, то собака начинает хромать и активно вылизывать больное место.
Если говорить о заболеваниях внутренних органов, то тут дело сложнее. Даже специалист не всегда определит, что у собаки что-то не так. Тут можно положиться только на внимательное наблюдение за питомцем.
На помощь хозяину в этом случае придет такое понятие, как сравнение. Чем лучше вы знаете своего пса, тем легче вам будет уловить разницу в поведении.
Если вы все-таки обнаружили изменение в поведении животного или другие признаки, некоторые необходимые исследования вы можете проделать дома. Измеряйте температуру животного несколько раз в течение двух-трех дней. Притом обязательно измеряйте пульс животного. Эти данные помогут ветеринару в постановке диагноза.
Повторю еще раз! Залогом успешного определения заболевания является внимание и забота о вашем питомце. Никто, кроме вас, не знает собаку лучше, и от вас целиком и полностью зависит ее жизнь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.