Собака заболела: никто, кроме вас, не сможет точно определить изменения в поведении питомца

Домашние животные приносят нам много радостей и счастья. Собаки как никто другой чувствуют хозяина, оберегают его и всегда готовы прийти на помощь. Но иногда помощь требуется самому питомцу. Но собака независимо от размера и породы — это очень выносливое и терпеливое существо. Иногда бывает так, что хозяин узнает о том, что животное заболело, когда лечить уже нет смысла.

Как узнать, что питомец нуждается в помощи

Как определить, что он чувствует боль? Ведь верный пес никогда не посмеет отвлекать хозяина такой мелочью, как болезнь. Ну невдомек мохнатому другу, что если хозяин узнает о болезни в самом ее начале, то, возможно, лечение не будет очень сложным.

Обычно внешние повреждения кожи, язвы и порезы мы можем обнаружить сами. Если у питомца длинная шерсть, возьмите себе за правило проводить еженедельный осмотр собаки. Были случаи, что собака не подавала вида, когда ранение было таким глубоким, что видны были внутренние органы. Также внешне можно определить переломы или сильные ушибы. В таких местах кость и мягкие ткани распухают. Что касается лап, то собака начинает хромать и активно вылизывать больное место.

Если говорить о заболеваниях внутренних органов, то тут дело сложнее. Даже специалист не всегда определит, что у собаки что-то не так. Тут можно положиться только на внимательное наблюдение за питомцем.

На помощь хозяину в этом случае придет такое понятие, как сравнение. Чем лучше вы знаете своего пса, тем легче вам будет уловить разницу в поведении.

Собака стала вялой, не желает играть или не встречает вас после недолгого расставания. Больше времени проводит на своем месте, подолгу смотрит в одну точку.

Приболевшая собака начинает быстро уставать, резко сокращается время обычных игр. Во время прогулок собака часто останавливается и садится.

Иногда больная собака просто не желает играть, любые попытки пригласить ее в игру натыкаются на явное равнодушие.

Частое и неровное дыхание — признак плохого самочувствия. Если собака без видимой причины начинает сильно дышать и делает это неравномерно, есть повод задуматься.

Сухой нос может свидетельствовать о высокой температуре.

Собака может резко отказаться от пищи. Если это происходит регулярно и на протяжении нескольких дней, ведите животное к ветеринару

Продолжительный понос и частое мочеиспускание также говорят о тревожных симптомах.

Если вы все-таки обнаружили изменение в поведении животного или другие признаки, некоторые необходимые исследования вы можете проделать дома. Измеряйте температуру животного несколько раз в течение двух-трех дней. Притом обязательно измеряйте пульс животного. Эти данные помогут ветеринару в постановке диагноза.

Повторю еще раз! Залогом успешного определения заболевания является внимание и забота о вашем питомце. Никто, кроме вас, не знает собаку лучше, и от вас целиком и полностью зависит ее жизнь.

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