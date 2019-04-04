Скиф-Тай-Дон, Минскин, Сингапура и другие породы кошек для небольших квартир

Кошку все считают маленьким животным. Так и есть, если не рассматривать крупные породы кошек, к которым прежде всего относятся рэгдолл, рагамаффин и мейн-кун. Обычная кошка имеет вес в диапазоне примерно от четырех до восьми килограммов. Но есть среди пород кошек миниатюрные породы, которые подходят для маленьких квартир.

Скиф-той-боб, или карликовый бобтейл

Эта порода также называется "Скиф-Тай-Дон".

Скиф-той-боб (Той-боб, карликовый бобтейл) — порода кошек, имеющая маленькие размеры тела, короткий хвост ("боб"), голубые глаза и сиамский окрас. Создательница породы — Елена Красниченко, Россия. По утверждению создателей породы, скиф-той-бобы имеют "собачий" характер, сильно привязаны к владельцу и стремятся находиться в постоянном контакте с ним, а также высоко обучаемы.

Во взрослом возрасте эти короткохвостые кошки имеют размеры четырехмесячного котенка обычной кошки. Выведены в Ростове-на-Дону. Впервые официально были представлены в 1988 году. Взрослая кошка этой породы весит самое большее два с небольшим килограмма. Среди особенностей скифов — стремление делать запасы по всей квартире.

Корниш-рекс

У этих кошек короткая волнистая шерсть невероятной мягкости, а внешний вид их умиляет и восхищает красотой. Корниши почти не линяют и могут быть вариантом для тех, кто хочет завести кошку, но не может сделать этого из-за аллергии. Корниш-рекс очень любит играть и полон энергии. Вес корниша может достигать четырех с половиной килограммов, но чаще всего их вес не превышает двух-трех.

Корниш-рексы - это исключительно домашние кошки. Они легки в содержании и не подвержены наследственным заболеваниям. Отмечается их склонность к перееданию, поэтому необходимо ограничивать количество кошачьего корма. Из-за малых размеров подушечек лап кошки не могут полностью убирать когти, и они требуют регулярной стрижки или наличия когтеточки. Эта порода не любит холода и сквозняков. Разведение корнишей можно начинать после 1 года жизни. Коты и кошки темпераментны и плодовиты.

Персидская кошка

Эти кошки считаются достаточно большими. В среднем их вес от трех с половиной до четырех килограммов, но известны и крупные персидские коты весом в пять с половиной килограммов. Персидские кошки нежные, изящные, горделивые животные. Они обожают сидеть на коленях у хозяев или лежать с ними во время просмотра любимого сериала. Единственное затруднение — им необходим регулярный уход за шерстью.

Персидские кошки не могут жить вне дома. Очень спокойны. Их голос редко слышится. Персы спокойно и настойчиво просят обратить внимание на них: они сидят около хозяина и пристально глядят ему в лицо. Они сопровождают всех домашних из комнаты в комнату. Не боятся детей, но и большой любви к ним не питают. Несмотря на то, что персы считаются вечно лежащими "диванными" кошками, они могут быть достаточно подвижны, когда с ними играют. Даже взрослые кошки с воодушевлением носятся за мячиком. Также любят ловить насекомых, случайно залетевших в дом. Персы любопытны от природы, и любят обследовать все новые и незнакомые для них уголки комнаты.

Корат

Эта порода кошек считается одной из самых старых. Происходит она из северного Таиланда, с плато Корат. О голубых местных кошках содержатся сведения в "Кошачьей книге стихов", написанной примерно в XIV веке. Корат весит от трех до пяти килограммов. Это мускулистая, сильная и игривая кошка. Известно, что корат невероятно ревнив и не очень подходит в качестве любимца для маленьких детей.

Характер у кошек породы Корат мягкий, уживчивый, они сильно привязываются к человеку и легко уживаются с собратьями, а также с собаками, если те не пытаются причинить им вред. Кораты достаточно "разговорчивы": хотя им не свойственно громкое мяуканье, но они много мурлыкают и издают звуки, похожие на тихое тявканье, особенно при общении между собой. Кораты не склонны к прыжкам и лазанью, скорее предпочитают держаться на полу. Не боятся воды и спокойно позволяют себя мыть. Игривы, но осторожны. Им не свойственно активное изучение пространства. Кораты плохо переносят шум, суматоху, чрезмерную активность, резкую смену обстановки. Внезапный или продолжительный шум может их напугать до состояния стресса. И кошки, и коты породы Корат сильно привязаны к котятам. Коты активно принимают участие в заботе о помете. Кошки любящие, заботливые и аккуратные матери, очень легко принимают на воспитание и докорм чужих котят, при чем как своей, так и любой другой породы.

Сингапура, или Сингапурская кошка

Свое происхождение эта порода ведет от бездомных кошек, обитавших в Сингапуре. Самый крупный кот этой породы будет весить менее трех килограммов. Мускулистая, с гладкой короткой шерстью, эта порода, официально представленная в 1976 году, является невероятно редкой.

Характер у сингапурских кошек ласковый, очень активный. Животные сохраняют игривость и подвижность на протяжении всей жизни. Эти кошки полностью лишены агрессии к человеку и другим животным. Сингапуры очень привязчивы к человеку и собратьям, тяжело переживают одиночество, тем более если до этого находились в постоянной компании. Ищут общества хозяина в любых обстоятельствах, иногда бывая навязчивыми, могут настойчиво лезть на руки и добиваться ласки. Умны, могут легко обучаться командам и играм, умеют находить себе занятия и сами. Склонны к лазанью и активным прыжкам, не боятся воды.

Яванская кошка

Вес этой породы может существенно отличаться от одной особи к другой. Самые маленькие представители весят два с половиной килограмма, самые крупные — пять. Это очень общительная и говорливая кошка, у которой есть множество разных "мяу" для того, чтобы привлечь внимание человека. Яванские кошки очень умные и легко поддаются дрессировке.

Если описывать характер яванских кошек , то им свойственна большая привязанность к хозяину, преданность и неспособность переносить одиночество. Голос у них мягче, чем у сиамских кошек, они тихо и приятно мурлычут. Предпочитают подвижный образ жизни, поэтому нуждаются в пространстве для игр. Они унаследовали грацию и утонченность сиамский кошек. Высокий интеллект и сообразительность позволяют им быстро адаптироваться к условиям жизни своего хозяина. Их лапы имеют хорошо развитые пальцы, благодаря чему им с легкостью удается открывать разные дверцы шкафов или даже ловить предметы.

Минскин

Минскин — это искусственно выведенная порода миниатюрных кошек, которая была получена путем скрещивания манчкина и сфинкса.

Минскин — порода коротколапых кошек, главная особенность которых — шерсть, она густая, плотная, отличной текстуры, которая растет островками на почти голом животном. Участки тела, которые покрыты шерстью, могут быть на голове, ушах, ногах и хвосте.

Несмотря на свой рост и короткие лапы, минскины очень проворные и шустрые коты. Они не способны, как большинство обычных кошек, запрыгивать на высокие поверхности, но могут забраться туда иначе. У минскинов очень высокий уровень интеллекта и умение находить нетривиальные решения задач, которому эти кошки учатся с детства из-за своих особенностей. Они любят залезть куда-то повыше, и в случае минскинов это стремление лучше поощрять, так как этим котам бегать и активно двигаться необходимо, иначе начнутся проблемы с позвоночником.

Минскины очень контактны и любят ласку. Их лучше не оставлять надолго в одиночестве, так как эти коты очень привязываются к человеку.

Коты породы минскин хорошо ладят с другими животными, потому отлично подойдут и владельцам собак. При этом с детьми они терпеливы.

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