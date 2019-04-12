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Автор Сергей Бухранский

Можно ли давать собаке яйца

Зоосфера » Собаки

Пришло время поставить точку в давнем споре собаководов в том, можно ли собакам давать яйца. Дело в том, что яйца сами по себе — очень полезный и питательный продукт. И совершенно не понятно, почему кто-то считает, что он вреден для собак. Яйца легко усваиваются и содержат массу полезных витаминов, аминокислот и минералов.

Можно ли давать собаке яйца

Надо сразу понять, что вреда от употребления яиц собакой не будет. Единственное исключение — это иногда встречающаяся аллергия. Но как правило, это очень индивидуально. Некоторые боятся сальмонеллы. Но надо понимать, что пищеварительная система собаки устроена иначе, чем человеческая. Повышенная кислотность и короткий пищевод позволяет собаке быть устойчивой к этому паразиту.

Польза яиц для собаки и допустимые разновидности

Яйца очень полезны для собаки. Употребление яиц улучшают качество шерсти и кожного покрова. Причем давать собаке можно яйца любых птиц, а не только куриные. Хорошо усваиваются гусиные, утиные, перепелиные и даже страусиные яйца. Более того, яичная скорлупа в рационе собаки очень сильно укрепляет зубы.

Интересно, но перевариваются и усваиваются лучше вареные яйца, но и сырые усваиваются очень хорошо. Тут надо учитывать основной рацион собаки. Если в основном собака питается вареными продуктами, то и яйца нужен давать в вареном виде. Если основной рацион — это сырая пища, то и яйца дают сырыми.

В среднем, собаке можно давать яйца один или два раза в неделю. Главное промыть скорлупу сырого и остудить вареные яйца. Сырые яйца лучше всего смешивать с творогом или кефиром. В эту смесь можно положить дробленую скорлупу.

Вред

Все страшилки по поводу опасности яиц для собак и в частности для щенков, являются пустыми домыслами. Единственным условием для вреда здоровью — это если собака съесть невероятное количество яиц.

Собака и сырые яйца
 

Если в рационе собаки много яиц, то происходит активное газообразование. Это может внести дискомфорт если животное находится в доме или квартире. К тому же не стоит давать щенкам яйца если в их свежести вы сомневаетесь. Также не желательно кормить яйцами собак, страдающих онкологией или инфекционным заболеванием.

Во всех других случаях яйца совершенно безвредны. А правильное их употребление, наоборот будет очень полезно для вашего питомца.

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Темы корм собака куриные яйца аминокислоты уход за собаками сбалансированное питание животных
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