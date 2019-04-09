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Ирина Гусакова

Собака босерон не боится холодов, обожает долгие прогулки, уверена в себе и смела

Зоосфера » Собаки

Для того чтобы описать эту породу, достаточно сказать, что ее часто путают с метисами доберманов или ротвейлеров. Босерон выглядит как помесь овчарки с какой-либо из этих пород. Он и является овчаркой, пастушьей собакой родом из Франции. Это послушная, сильная и умная собака, которая незаслуженно оказалась в тени своей "коллеги" из Германии.

Собака босерон не боится холодов, обожает долгие прогулки, уверена в себе и смела

Босерон — малораспространенная порода собак. Очень часто его путают с доберманом или ротвейлером, или с метисом этих пород с овчарками. Это довольно крупные собаки, отличающиеся крепостью и мощью, но не загруженные. Максимальный рост, согласно стандарту FCI,составляет 70 см, масса тела — около 50 кг.

Шерсть короткая, обладает отличительным блеском, гладкая, но достаточно жёсткая на ощупь. Окрас у таких собак чёрный с рыже-коричневыми подпалинами или мраморный (чёрный с подпалинами и серыми пятнами). Любые белые пятна и оттенки считаются недостатком.

История породы "Босерон"

Первые сведения о босеронах относятся к XVI веку. По одной версии, босерон происходит от древних торфяных собак. По другой — он потомок одомашненных волков. Как бы то ни было, к изначальному формированию породы человек приложил мало усилий.

Сильные и выносливые, босероны использовались не только как пастухи, но и как спутники на охоте, причем брали их, и когда шли на таких зверей, как кабан или медведь. Часто применялись они и в качестве охранных собак.

Как порода босерон был признан только в XIX веке. Но и в наши дни босерона редко можно встретить за пределами Франции.

Характер босерона

У босеронов характер служебной собаки. Они:

  • серьезные,
  • упорные,
  • уверенные в себе.

Временами могут продемонстрировать и независимость, но только до того момента, пока хозяин не проявит недовольство.

Эта порода не боится холодов или сырости, обожает долгие прогулки, отличается выносливостью и смелостью. Пытливый ум босерона может как забавлять, так и причинять некоторые неудобства.

  • К чужакам босерон недоверчив.
  • С хозяевами ласков,
  • с детьми — терпелив.

Злобным и агрессивным он становится только при наличии угрозы для хозяев или для него самого. Великолепный, послушный защитник и сторож.

Будучи пастушьей собакой, склонен стремиться к лидерству. Если хозяин не сможет установить свой авторитет, то существование с босероном может стать проблематичным, собака перестанет слушаться команд и будет способна проявить агрессию.

Хозяин босерона должен всегда быть готовым продемонстрировать силу и уверенность в обращении с животным во время его дрессировки. При соблюдении этих условий собака станет для него надежным компаньоном и бесстрашным защитником. Проблемы с другими животными могут также возникнуть на почве желания босерона быть лидером. То же относится и к детям. В случаях особо грубого обращения со стороны детей босерон может проявить агрессию. В семье, куда берут босерона, дети должны знать пределы того, что допустимо в общении с собакой.

Уход за босероном

Как и любая другая овчарка, босерон неприхотлив. Он достаточно крупный, и в маленькой квартире держать его будет проблематично. Босерону каждый день нужны длительные прогулки с физической нагрузкой.

Шерсть овчарки требуется время от времени вычесывать. Мыть не чаще двух раз в месяц, но лучше всего — по необходимости. Также важно не допускать, чтобы по уголкам глаз собаки скапливалась грязь, ее надо удалять ватным тампоном.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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