Как уберечь ёлку от питомца

Новогодняя ёлка — это большая радость для детей, но вы представить не можете, как ёлке радуются ваши собачки. Что может быть лучше большого дерева с ароматными ветками, да если на нем еще масса того, что можно разгрызть. Ведь это праздник какой-то!

Пришло время дать советы, по защите дерева и питомца.

Конечно при наличии собаки, лучше установить искусственную ёлку. Такая ёлка не очень съедобная. Собаке сложнее будет завалить такую ёлку. Обычно у искусственной ёлки более устойчивое основание. Искусственная ёлка не осыпается и вам не придется выбирать иголки из шерсти животного. Но даже если ему удастся ее завалить, потери будут минимальны. А вот живая ёлочка, может существенно повредить пищеварительную систему животного если оно наглотается пахучих иголок.

Лучшим решением будет установить маленькую ёлочку на полку, повыше от животного. Но если решили ставить большую, то ставьте ее в угол и подальше от предметов, которые она сможет повредить при падении. Не смейтесь, но некоторые владельцы животных ставят ёлки на балконе. Причем считают, что в этом есть свой шарм и романтика. Можно поставить ёлку в собачий вольер, а некоторые рисуют ёлку на стене. Не стесняйтесь и включайте фантазию.

Отдайте предпочтение деревянным пластиковым и текстильным игрушкам. Во-первых, они смотрятся куда стильный и уютней, а во-вторых разбитое стекло не поранить вас и не причинит вреда животному. Да и сама елка не пострадает при падении.

Гирлянды размещайте поближе к стволу, свисающие гирлянды собака обязательно потянет. Старайтесь не вешать поврежденные гирлянды, а уходя из дома или ложась спать, выключайте их из сети.

Украшайте ёлку в отсутствии питомца. Возня с игрушками будет воспринята как приглашение к игре. И скорее всего, ёлка упадет до того, как вы повесите на нее первую игрушку.

Старайтесь обойтись без ваты и дождика. Эти предметы реальный путь к непроходимости кишечника. Но уж о свечах не может идти и речи. Это очень реальный шанс спалить весь дом.

Очень действенным способом, будет поставить перед ёлкой предмет которого животное боится. Обычно таким монстром, является пылесос. Вам очень повезло, если ваша собака боится пылесоса. Поставив его перед ёлкой, можно спокойно праздновать новогодние праздники. Кстати в зоомагазинах продают специальный отпугивающий спрей. Это спорное средство, но возможно вам оно будет полезно.

Фото превью: 1ok.click