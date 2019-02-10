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Автор Любовь Овчарова

На удивление всем: пять экзотических домашних питомцев

Зоосфера » Экзотика

Большая роль в нашей жизни отведена братьям нашим меньшим, проживающим рядом с нами. У всех они разные, но в каждом доме благодаря им создается теплота и уют. Мало таких семей, где не живет питомец, мяукающий, лающий или же щебечущий. Но есть такие животные, которых на первый взгляд можно отнести к разряду совсем не домашних, однако это не так. Давайте познакомимся с ними.

На удивление всем: пять экзотических домашних питомцев

Куница

Наиболее распространены среди экзотических домашних животных. Очень много трудностей в содержании такого питомца:

  • нелегко приучить к лотку,
  • грызет все, что попадется на пути, в том числе и конечности домочадцев.

А с питанием еще большая проблема, так как в этом вопросе у них есть особые предпочтения — в пользу мышей и цыплят.

Этих маленьких зверюшек выгуливают на поводке, так же, как собак и кошек. В связи с тем, что куница имеет очень непростой характер, некоторым четвероногим друзьям может не поздоровиться при встрече с ней.

Лемур

В свое время, когда на телеканале Animal Planet транслировали передачу про экзотических животных, лемур был в ней наиболее популярен и чаще всего появлялся на экране. Внешними данными и особой прыгучестью они очень напоминают обезьянок. Однако осанка этого зверька — что-то невероятное.

Если вы не отличаетесь особой коммуникабельностью, смело можете заводить себе это милое создание, которое не доставит больших хлопот. Однако рассчитывать, что они будут охотно давать себя гладить, тоже не стоит.

Лисица-фенек

Издали это животное напоминает собаку. Однако есть одна, точнее, две особенности в ее внешнем виде — это уши! Такими большими ушами может похвастаться разве что слон! В том смысле, что их размер совершенно не соответствует размеру этого чудесного создания.

Эту лисичку можно приручить без особого труда. Но только нужно учитывать, что она нуждается в обязательном выгуле, как самая обычная собака. Будьте готовы к этому, если решитесь завести такую милую зверюшку.

Оцелот

Когда обычный кот не привлекает в качестве домашнего животного, значит, настал момент завести карликового леопарда. И пускай не смущает вас его метровый рост, так как в качестве домашнего питомца он станет просто незаменимым экспонатом, при условии, что вы имеете навык в дрессировке хищника. Прошу заметить, что испанского художника Сальвадора Дали это никак не испугало. Самое главное — дать понять питомцу, кто в доме главный.

Ленивец

Замечательный питомец, не доставляющий хлопот, учитывая тот факт, что больше всего на свете он любит поспать. А если даже просыпается, то с большой неохотой перелазит с кровати на диван и обратно.

Однако для комфортной жизни этому питомцу необходимо сконструировать что-то наподобие дерева, на котором он сможет висеть. А самым лучшим вариантом будет выделить этому красавцу с большими когтями отдельную комнату. И самым лучшим решением в данном случае будет проживание в частном секторе.

Детишки приходят в восторг от ленивца, так как он охотно дает себя гладить.

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Темы животные домашние животные
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