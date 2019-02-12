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Екатерина Журавлева

Кошачья мята: иногда её специально дают кошкам

Зоосфера » Кошки

Действие котовника, или кошачьей мяты, на кошек напоминает по эффекту действие валерианы. Однако стоит знать, что это совершенно разные растения.

Кошачья мята: иногда её специально дают кошкам

Влияние этого растения распространяется как на домашних кошек, так и на диких. Кошки, в принципе, по природе своей чувствительны к непетолактону — компоненту, который содержится в кошачьей мяте. Определенные рецепторы кошек отвечают за эту чувствительность, однако хоть наличие этих рецепторов и генетически определено, но не все кошки так чувствительны.

Непетолактон безвреден и иногда его специально дают кошкам

Непетолактон, попадая в организм кошки через дыхательные пути, стимулирует сенсорные нейроны. Таким образом происходит воздействие на мозг, в основном — на мозжечковую миндалину и гипоталамус, которые как раз и отвечают за эмоциональную реакцию животного. Не стоит бояться: непетолактон совершенно безвреден, и иногда его специально дают кошкам, в этом нет ничего опасного или удивительного.

Длительность эффекта кошачьей мяты при употреблении питомцем составляет от пяти до десяти минут. Реакция сможет повториться не ранее чем через полчаса.

Кошачья мята влияет и на человека

Естественно, реакция на человека не так сильна, как на кошку, и проявляется в ином. Для человека, наоборот, кошачья мята — это легкое успокоительное средство, а также — тонкий лимонный аромат для блюда, если говорить о приготовлении еды.

Удивительно, что и валериана, и кошачья мята влияют на кошек и людей совершенно противоположным образом.

Следует заметить, что не все кошки любят это растение и реагируют на него. Например, одни кошки не имеют соответствующего рецептора, о котором писалось ранее, другие слабо реагируют из-за своего возраста. Более пожилые животные не интересуются подобным, а на котят в возрасте до шести месяцев котовник вовсе не действует. Сильнейшим образом на растение реагируют кошки в возрасте от года до пяти лет.

Часто кошкам дают котовник, к примеру, после дрессировки, в виде поощрения, либо просто так, чтобы внести разнообразие в жизнь питомца.

Также существует прием, при котором используют экстракт растения для воспитания питомца: приучить к когтеточке, новому месту и т. д. Многие игрушки уже производятся с небольшим количеством этой травы внутри. Также это средство помогает забыть перенесенный животным стресс.

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Кошачья мята и ее влияние на кошек
Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы домашние животные
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