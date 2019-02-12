Кошачья мята: иногда её специально дают кошкам

Действие котовника, или кошачьей мяты, на кошек напоминает по эффекту действие валерианы. Однако стоит знать, что это совершенно разные растения.

Влияние этого растения распространяется как на домашних кошек, так и на диких. Кошки, в принципе, по природе своей чувствительны к непетолактону — компоненту, который содержится в кошачьей мяте. Определенные рецепторы кошек отвечают за эту чувствительность, однако хоть наличие этих рецепторов и генетически определено, но не все кошки так чувствительны.

Непетолактон безвреден и иногда его специально дают кошкам

Непетолактон, попадая в организм кошки через дыхательные пути, стимулирует сенсорные нейроны. Таким образом происходит воздействие на мозг, в основном — на мозжечковую миндалину и гипоталамус, которые как раз и отвечают за эмоциональную реакцию животного. Не стоит бояться: непетолактон совершенно безвреден, и иногда его специально дают кошкам, в этом нет ничего опасного или удивительного.

Длительность эффекта кошачьей мяты при употреблении питомцем составляет от пяти до десяти минут. Реакция сможет повториться не ранее чем через полчаса.

Кошачья мята влияет и на человека

Естественно, реакция на человека не так сильна, как на кошку, и проявляется в ином. Для человека, наоборот, кошачья мята — это легкое успокоительное средство, а также — тонкий лимонный аромат для блюда, если говорить о приготовлении еды.

Удивительно, что и валериана, и кошачья мята влияют на кошек и людей совершенно противоположным образом.

Следует заметить, что не все кошки любят это растение и реагируют на него. Например, одни кошки не имеют соответствующего рецептора, о котором писалось ранее, другие слабо реагируют из-за своего возраста. Более пожилые животные не интересуются подобным, а на котят в возрасте до шести месяцев котовник вовсе не действует. Сильнейшим образом на растение реагируют кошки в возрасте от года до пяти лет.

Часто кошкам дают котовник, к примеру, после дрессировки, в виде поощрения, либо просто так, чтобы внести разнообразие в жизнь питомца.

Также существует прием, при котором используют экстракт растения для воспитания питомца: приучить к когтеточке, новому месту и т. д. Многие игрушки уже производятся с небольшим количеством этой травы внутри. Также это средство помогает забыть перенесенный животным стресс.

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Кошачья мята и ее влияние на кошек