Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе

Выгуливать кошку или нет, решает сам хозяин. Нет ничего страшного, если животное не будет выходить на улицу. Но все-таки прогулки могут существенно разнообразить жизнь животного, подарить новые ощущения и заметно укрепить здоровье.

В то же время тут есть свои нюансы. Если кошке понравится гулять, она начнет устраивать серенады под дверью, также она может вырваться из шлейки и убежать. Да и сама улица может быть опасной с точки зрения инфекций.

Это не вы, а кошка выгуливает вас

Если вы все-таки решили гулять, тогда несколько советов:

Приучайте кошку гулять с 6-7 месяцев. Сначала можно выносить на улицу "на ручках".

Перед прогулками кошка нужно сделать все прививки . Улица для неподготовленного животного очень опасна.

. Улица для неподготовленного животного очень опасна. Обязательно необходимо обрабатывать животное против паразитов . Клещи и блохи поджидают на каждом шагу, на пушистом теле кошки найти клеща очень трудно. А предупредить блох легче, чем избавляться от них. Также не стоит забывать проходить ежегодную дегельминтизацию.

. Клещи и блохи поджидают на каждом шагу, на пушистом теле кошки найти клеща очень трудно. А предупредить блох легче, чем избавляться от них. Также не стоит забывать проходить ежегодную дегельминтизацию. Приучайте кошку к шлейке еще дома. Первый выход на улицу будет стрессом для животного, оно попытается вырваться и убежать. Если шлейка будет уже знакома, этот этап пройдет легче. Внимательно проверяйте, хорошо ли сидит шлейка. Были случаи, когда животное убегало и его не могли найти.

еще дома. Первый выход на улицу будет стрессом для животного, оно попытается вырваться и убежать. Если шлейка будет уже знакома, этот этап пройдет легче. Внимательно проверяйте, хорошо ли сидит шлейка. Были случаи, когда животное убегало и его не могли найти. При первых прогулках используйте переноску . Даже если животное спокойное, резкий звук может испугать его, и тогда вы можете здорово пострадать от когтей. Были случаи, когда люди теряли глаза. Так будет спокойнее и вам, и животному.

. Даже если животное спокойное, резкий звук может испугать его, и тогда вы можете здорово пострадать от когтей. Были случаи, когда люди теряли глаза. Так будет спокойнее и вам, и животному. Для прогулки выбирайте уединенное место , подальше от шумных дорог. Конечно, нельзя гулять там, где выгуливают собак.

, подальше от шумных дорог. Конечно, нельзя гулять там, где выгуливают собак. Дайте животному свободу , просто откройте переноску и ждите. Кошка сама должна выйти, не стоит ее подгонять. Но помните, что шлейка уже должна быть надета.

, просто откройте переноску и ждите. Кошка сама должна выйти, не стоит ее подгонять. Но помните, что шлейка уже должна быть надета. В отличие от собаки на прогулке вы должны ходить за кошкой , а не наоборот. Не тяните и не дергайте шлейку. По сути, это не вы, а кошка выгуливает вас.

, а не наоборот. Не тяните и не дергайте шлейку. По сути, это не вы, а кошка выгуливает вас. Ни в коем случае не позволяйте животному подбирать что-то на улице , а тем более, есть. По возможности не разрешайте есть даже траву. Именно на траве может быть множество паразитов. Лучше использовать пророщенный овес дома.

, а тем более, есть. По возможности не разрешайте есть даже траву. Именно на траве может быть множество паразитов. Лучше использовать пророщенный овес дома. Поскольку первые прогулки — стресс для животного, поддержите, а не пугайте его . Ваш питомец очень нуждается в опеке, хвалите и ласкайте кошку, покажите ей, что опасности нет и вы рядом.

. Ваш питомец очень нуждается в опеке, хвалите и ласкайте кошку, покажите ей, что опасности нет и вы рядом. Внимательно наблюдайте за животным. Любое резкое изменение в поведении должно быть сигналом к окончанию прогулки. Как только животное запаниковало, лучше сразу вернуться домой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.