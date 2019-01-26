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Екатерина Журавлева

Декоративные мыши никогда не кусаются и легко привыкают к человеку

3:01
Зоосфера » Грызуны

Часто предпочтение как домашнему животному отдается именно мышам. К примеру, кого-то пугает крысиный хвост, а к хомякам просто не лежит душа. Миниатюрные, приятные зверьки могут стать отличными питомцами.

Декоративные мыши никогда не кусаются и легко привыкают к человеку

Декоративные мыши, увы, были выведены в лаборатории, и роль их была такова — подопытные животные. Они являются потомками обычной домовой мыши.

В Древнем Китае поимка белой мыши являлась событием. Астрологи связывали с этим необычным грызуном свои предсказания. Сообщение о каждой увиденной белой мыши вносилось летописцами в историю. Таким образом, известно, что в период с 307-го по 1641 год было поймано всего лишь 30 белых мышей.

Древняя Греция отличалась тем, что к домовым мышам относились уважительно: это связано с культом Аполлона. Всем известно, что те ли иные виды животных были посвящены богам пантеона. У ног Аполлона сидела мышь. Существовали районы, где Аполлона считали также и покровителем мышей. Это послужило причиной тому, чтобы содержать мышей в храмах. Однако в иных районах Аполлону, наоборот, отдавали должное как богу, который охраняет от вредителей-грызунов.

Всего 130 лет прошло с тех пор, как в Европе начали разводить белых мышей. Как уже было сказано, лаборатории по сей день не могут обойтись без этих зверьков.

Были выведены также бесхвостые, короткохвостые, длинношерстные и голые мыши. Последние, само собой, вызывают у многих людей отвращение.

Если оставить эксперименты и поговорить о тех, кто предпочитает мышей в качестве домашних животных, то эти люди чаще заводят не белых, а иного цвета мышей, например, голубовато-серых или кремового оттенка. Расцветок существует много. Природный окрас также привлекателен.

Искусственно выведенные мыши отличаются от своих предков, и это отличие касается не только окраса или строения. Декоративным мышам не присуща природная пугливость. Эти мыши также просты в содержании. Может быть, многих они привлекают именно своей неприхотливостью: ведь держать мышь дома вовсе необременительно, она требует мало места и мало корма.

Вместе с тем мыши имеют и иные плюсы: они никогда не кусаются, легко привыкают к человеку.

Что можно сказать о минусах, то интеллект мышей развит не очень сильно, тут они проиграют крысам, а также содержание мыши чревато специфическим запахом дома, который может быть довольно сильным. Однако и этому можно воспрепятствовать: нужно чаще менять опилки в мышином жилище, и тогда без особых проблем можно содержать до трех зверьков одновременно.

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы история животные
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