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Шарпеи: китайцы верили, что синий язык собаки отпугивает злых духов

Зоосфера » Собаки

Экзотический вид шарпея знаком каждому. История этой породы своими корнями уходит в далекое прошлое.

Шарпеи: китайцы верили, что синий язык собаки отпугивает злых духов

В Китае шарпей был известен уже при династии Хань

Это 206-202 годы до н. э., что подтверждается, в частности, благодаря находкам того периода, выполненным в виде статуэток с изображением этих собак.

Как считается, место происхождения шарпея — это или деревня Тай-Ли, или местечко под названием Даг-Лет. Мнения специалистов расходятся, однако обе эти точки расположены на юге Китая. Существует также мнение о том, что шарпей появился на севере страны.

Несмотря на все исследования, посвященные этому вопросу, достоверных сведений о происхождении породы нет. При этом существуют две главные версии:

  1. Предки шарпея те же, что у гладкошерстного чау-чау.
  2. Это мастифы.

Синий язык отпугивает злых духов

Сложение шарпея и чау-чау имеет сходства. Еще одна отличительная черта, которая не встречается у иных пород, — синий язык. Китайцы верили, что синий язык собаки отпугивает злых духов.

"Шарпей" переводится как "песочная кожа". Это связано не с цветом, а с тем, что шерсть собаки на ощупь напоминает колючий песок "шар".

В Китае шарпей:

  • участвовал в охоте и в горах, и на равнинах;
  • охранял дом;
  • пас скот;
  • боролся с вредителями;
  • выполнял роль бойцовой собаки.

И именно благодаря турнирам между собаками шарпей из универсальной собаки превратился в ту, что живет с вельможами в храме или даже во дворце императора. Так, шарпей стал ассоциироваться с роскошным образом жизни.

В 1368–1644 годах, в эпоху династии Мин, ситуация в стране ухудшилась. Людям пришлось пережить череду войн, голод, разрушения. Интерес к собакам, само собой, уменьшился, а значит, уменьшилось и число питомцев.

Коммунисты же и вовсе уничтожили былое отношение к шарпеям

Они приравняли этих собак к элементам роскоши и установили высокий налог для хозяев. Тогда шарпеи начали исчезать: на тот момент они еще не успели укоренить свое существование в Европе.

Таким образом, к 1970 году шарпеев в Китае осталось очень мало, всего несколько особей.

При этом в мире была признана уникальность породы. На ее возрождение пришлось потратить пять лет, и уцелевшие собаки отправились в США.

Порода попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая экзотическая, и это привлекло к ней еще большее внимание. К 1980 году шарпеи были завезены в Европу, к 1990-му — в Россию.

Европейские кинологи на данный момент борются за сохранение породы в ее первозданном виде. Дело в том, что разбавление генофонда коснулось и шарпеев.

В настоящее время порода кровно связана с:

  • чау-чау,
  • бульдогами,
  • бульмастифами,
  • боксерами
  • и бультерьерами.

Характер шарпея непрост: ему присущи высокомерие, надменность и сдержанность Однако представители этой породы привязаны к дому, любят и охраняют его, а также ласковы с хозяевами и невероятно им преданы.

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Шарпей - Все о породе собаки | Собака породы Шарпей
Темы собака история
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