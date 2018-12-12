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Екатерина Журавлева

Домашние ящерицы: пятнистый эублефар, фельзума, геккон токи и другие популярные виды

Зоосфера

Все чаще люди заводят ящериц в качестве питомцев. Эти животные уже давно пользуются популярностью в роли домашних, и сейчас это уже не столько экзотика или роскошь, сколько осознанное предпочтение.

Домашние ящерицы: пятнистый эублефар, фельзума, геккон токи и другие популярные виды

Какие же виды ящериц стали наиболее популярны в последние годы среди любителей необычных домашних животных?

Пятнистый эублефар

На первое место можно поставить пятнистого эублефара. Он неприхотлив, может стать ручным.

На сегодняшний день, помимо природного окраса, существует множество выведенных искусственно. Эти ящерицы чистоплотны и аккуратны, не вызывают аллергии, быстро привыкают к хозяину, а некоторые, если верить рассказам, даже могут выделять хозяина среди остальных (такой чертой обладают и хамелеоны.) Эублефары могут прожить до тридцати лет.

Бананоед

Также свое предпочтение многие отдают бананоеду. Эти ящерицы неохотно идут на руки — они пугливы, а потому часто отбрасывают хвост, и он, к сожалению, больше не вырастает. Но даже если это произошло, отсутствие хвоста никак не мешает бананоеду существовать дальше и вести полноценную жизнь.

Эти ящерицы всеядны, особенно любят сладкие фрукты и детское пюре. В содержании — также неприхотливы и разводить их несложно. Продолжительность жизни бананоеда составляет от пятнадцати до двадцати лет.

Геккон токи

Геккон токи, имеющий яркий красивый окрас, — более крупное и свирепое животное. Прежде чем брать его в руки, стоит надеть перчатки, потому что укусы взрослой ящерицы токи могут стать для человека серьезной травмой.

В случае если токи вцепился в "жертву", нужно капнуть ему на нос капельку уксуса. Самцы этого вида издают громкие звуки, так они привлекают самку. Вместе с тем эти гекконы — ночные животные, а потому стоит приготовиться к тому, что они кричат именно по ночам.

Но, несмотря на все перечисленные нюансы, которые для многих являются трудностями, токи часто встречаются в виде домашних животных и в продаже, так как уход за ними не очень сложен.

Фельзума

Фельзума — яркая и активная, также приобрела популярность среди любителей рептилий. Эти гекконы — дневные, в течение всего дня ими можно любоваться и уделять им внимание.

Фельзум сложнее содержать, нежели перечисленных выше ящериц, однако и с большими проблемами уход за ними не связан. Они не признают человека, соответственно, не пойдут на контакт. Передвигаются с помощью присосок на лапах по всем гладким поверхностям, поэтому террариум стоит плотно закрывать, а также обеспечить в нем хорошую вентиляцию и следить за влажностью. Также этим гекконам необходима лампа, кальциевые подкормки, витамины.

Гемитеконикс

Еще один популярный геккон — это гемитеконикс. Внешне напоминает эублефара. Проявляет активность ночью. Отличается спокойствием, медлительностью, агрессия по отношению к человеку отсутствует. Однако если это гемитеконикс, взятый из природы, агрессия будет ему присуща.

Эта ящерица имеет темно-коричневый окрас и светлую полосу вдоль спины. Ее взгляд выразителен благодаря подвижному веку. Лазать по гладким поверхностям не может из-за наличия когтей. Содержание именно этого геккона отличается от содержания всех перечисленных выше.

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Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы животные
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Домашние ящерицы: пятнистый эублефар, фельзума, геккон токи и другие популярные виды
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