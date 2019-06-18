Контактные зоопарки — издевательство и бизнес на животных

Вопрос о жестокости в обращении с животными поднимался и поднимается до сих пор. В России он решается вяло, а многие люди продолжают посещать контактные зоопарки и океанариумы, поддерживая тем самым жестокость по отношению к животным своим вниманием и деньгами.

Мало кто согласится с тем, что убийство или пытка ради развлечения — норма, но как только речь заходит о цирках, контактных зоопарках и дельфинариях, все перестают связывать страдания животных и развлечение, меняют точку зрения или вовсе не верят, что животным однозначно плохо в каждом из этих мест, аргументируя так: тигры в цирке прекрасно выглядят, поэтому, я думаю, им хорошо живется, а россказни о том, что касаткам тесно в аквариумах — просто миф.

О психике животных никто не хочет думать

Психологическое насилие, которое свершается над животными в контактных зоопарках ежедневно, мало кого волнует. Физическое страдание — может быть, но о психике животных, стрессе, множестве факторов, которые влияют на состояние животных, никто не хочет думать, более того, просто не углубляется в размышления об этом. Итак, постоянное бодрствование, шум, свет, беспрестанное общение с детьми в течение всего дня (что даже взрослому человеку сложно вынести), телесный контакт с огромным количеством незнакомых людей — все это ужасающе влияет на животных. Некоторым из них требуется периодически спать в темных уголках, или вовсе быть в спокойствии.

К своим хозяевам животные привыкают довольно долго, и сложно представить, какой стресс испытывают животные от "общения" со столькими незнакомцами. Вместе с тем дети, еще не способные контролировать свои силы, часто наносят травмы хрупким животным. Дети жестоки, ни для кого это не секрет, и некоторые из них с удовольствием будут причинять боль живым существам просто изучая их, или же наслаждаясь пыткой. Таким образом, когда этих маленьких людей приводят в контактный зоопарк, чтобы те научились общаться с животными и любить их, происходит обратное: у детей в руках просто оказывается живая игрушка, с которой можно сделать все, что угодно.

Для создателей контактных зоопарков это всего лишь бизнес

Некоторые работники контактных зоопарков не в силах молчать и выносить то, что происходит внутри этих страшных мест. Для создателей таких зоопарков это всего лишь бизнес, и таких людей мало волнует то, сколько живых существ подвергается издевательствам и гибнет ради их выгоды. Посетители же, поддерживающие спрос на данное развлечение люди, не считающие нужным проявлять гуманность, сочувствие, в конце концов, не желающие думать, примитивны в своем развитии.

Начиная содержание животных, которые всю свою жизнь в контактном зоопарке проводят в тесной клетке и в отсутствии солнечного света, заканчивая тем, что животные не в состоянии выносить беспрестанно контакт с огромным количеством людей без перерывов и выходных, — все это приводит к тому, что попугаи начинают выщипывать себе перья, а иные животные, не переносящие частых прикосновений, зализывают себя до язв, чтобы отмыть чужой запах. Огромное количество животных оказывается со сломанными конечностями, теряет аппетит от стресса, забивается в углы. Психика животных ломается, случаются нервные срывы и депрессии. В конце концов все это ведет несчастных к гибели.

Откажитесь от посещения контактных зоопарков!

Многие работники контактных зоопарков не выдерживают такого зрелища и покидают место работы. Некоторые из них разочаровались в человечестве, наблюдая через посетителей отсутствие морального прогресса. Что мы можем сделать? Самое малое — не поддерживать деньгами подобные места и, соответственно, не появляться там.

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