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Маргарита Цветная

Объясните ребёнку: хомяк живой и обращаться с ним нужно осторожно

Зоосфера » Грызуны

Нередко бывает так, что ребенок просит "какую-нибудь живность", и родители, недолго думая, заводят ему хомяка. Но даже такому небольшому животному потребуется уход. Что же нужно знать перед покупкой?

Объясните ребёнку: хомяк живой и обращаться с ним нужно осторожно

Хомяки маленькие и очень хрупкие, при этом не требуют особых условий содержания. Ребенку необходимо подробно объяснить, что хомяк живой и обращаться с ним нужно осторожно. Поэтому такие питомцы лучше подойдут детям не младше 8-10 лет. Конечно, стоит убедиться, что у членов семьи нет аллергии на шерсть или опилки.

Хомяки живут от полутора до трех лет в зависимости от условий содержания. Итак, что же нужно хомяку для его счастливой хомячьей жизни?

Как содержать хомяка 

В первую очередь нужно обратить внимание на размещение жилища. Клетка должна быть достаточно просторной, чтобы хомяку не было тесно.

Для большего его комфорта клетка не должна располагаться под кондиционером или обогревателем.

Воздух в помещении должен быть достаточно чистым и иметь температуру 18-21 градус по Цельсию, а само помещение — не излишне сырым.

Хомяки — ночные животные

Они могут быть несколько сонливыми днем, но — очень подвижными и любопытными по ночам. Если вы к этому не готовы, лучше отказаться от покупки этого животного.

А для того, чтобы удовлетворить потребности хомяка в движении, можно насытить клетку игрушками, туннелями, колесом и т. п. Пол клетки обычно засыпают опилками, мелко нарезанной бумагой или гранулированным наполнителем. Главное, чтобы он достаточно хорошо впитывал запах, у хомяков неплохое обоняние.

Поэтому подстилку в клетке необходимо менять еженедельно. Ежедневно необходимо забирать у хомяка остатки пищи. Они любят делать "запасы", которые со временем начинают подгнивать и плесневеть.

Чем кормить хомяка

Для хомяков продают специальные смеси, которые состоят из различных злаковых. Также нужно подкармливать вашего нового любимца овощами и фруктами, но добавлять их небольшими порциями.

Любят хомяки и семечки, и сенегальское просо, которое продают для птиц. Нужен хомяку еще и минеральный камень, который обеспечивает их минеральными веществами и помогает точить зубы. Поить хомяка необходимо чистой свежей водой.

Как приручить хомяка

Хомяки привязываются к человеку сильнее, если в доме нет его сородичей. Когда хомяк появляется в доме, ему нужно дать время, чтобы привыкнуть к вам. Оставьте хомяка в покое на несколько дней, чтобы он освоился в новой обстановке.

Путь к сердцу хомяка лежит через его желудок. Вы можете подкармливать нового питомца его любимым лакомством, чтобы он скорее к вам привык.

Обращайтесь с хомяком осторожно. Если он испугается вас, то изменить его отношение будет очень сложно. Зато, когда он привыкнет к вам, вы получите смешного и веселого друга, за которым так интересно наблюдать.

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Автор Маргарита Цветная
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