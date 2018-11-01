Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Журавлева

Модная одежда для домашних крыс от Ады Нивз

Зоосфера » Грызуны

Наблюдать собак, которых одевают потеплее во время холодов, для нас привычно. Одежда для кошек тоже не является чем-то необычным. Неделя моды для животных также есть в истории человечества, но скорее это касается, как мы и привыкли, в основном кошек и собак. Однако дизайнеры обратили внимание на то, что крыса наряду с вышеперечисленными животными является таким же любимым домашним животным для многих, и решились на то, чтобы и у этих питомцев была возможность носить необычные эксклюзивные наряды.

Модная одежда для домашних крыс от Ады Нивз

Одна из дизайнеров, вдохновившихся этой идеей, Ада Нивз

Модельер Нивз создала множество моделей одежды, созданных для домашних животных. Коллекции для собак и кошек уже существуют, и несколько лет назад впервые появилась коллекция одежды для крыс от этого автора. Ада Нивз явила созданные наряды на модном показе в Нью-Йорке. Аналога данному мероприятию в мире пока не нашлось.

Ада занимается своим любимым делом уже много лет. Впервые она взялась за это, когда переехала в Нью-Йорк: первой моделью Нивз была ее чихуахуа, а чуть позже Ада организовала собственный бренд Ada Nieves for Pets. Одежда бренда стала не просто популярной, но даже востребованной во всем мире.

Появление декоративных крыс в доме Ады стало причиной для того, чтобы создать сногсшибательную коллекцию для этих маленьких животных. Создание одежды напрямую связано с эстетическим восприятием животных, Ада упоминает также об особенностях и характере крыс, уделяя внимание внутреннему миру каждого животного, с которым имеет дело, и каждого из них находит неповторимым.

Эксклюзивная одежда для питомцев была представлена на Fancy Rat Convention в Нью-Йорке

Мероприятие, состоявшееся на Манхэттене, было высоко оценено. Ада заявила, что крысы — замечательные модели, которые вели себя хорошо как во время ее работы с одеждой, так и на показе, где было представлено множество вариантов: от смокингов и вечерних платьев до домашней одежды.

 

Цена костюмов в среднем достигала ста долларов за штуку. Такая цена связана не только с тем, что данное явление необычно, но еще и с тем, какие материалы использовались для создания одежды. Это натуральные перья, кристаллы Сваровски и другие дорогие элементы. Коллекция была раскуплена очень быстро.

Событие не осталось незамеченным, и, возможно, после этого модная одежда для крыс продолжит создаваться дизайнерами, а мода для животных станет явлением еще более широким и доступным, нежели на данный момент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Журавлева
Екатерина Журавлева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака нью-йорк
Новости
New York Post: у Путина есть "супероружие" и оно почти готово к применению
Конгрессвумен Грин обвинила в предательстве республиканцев, поддержавших транш для Украины
Спецслужбы РФ нашли в ЛНР схроны для диверсантов, готовивших теракты на Новый год
В США сочли, что Байден имел тайные фантазии, когда клал руку на ягодицы Зеленского
Ветеран ВС США: поездка Зеленского в Вашингтон — театр, организованный американцами
Фармацевт: антибиотики не работают против вирусов гриппа
Польский офицер Купс: Варшава передала Украине 40 процентов военного потенциала
Independent: республиканцы требуют проверить, на что Зеленский потратил $50 млрд
"РВ": ВСУ показали мобильного убийцу "Шахедов" с пулемётами "Максим"
Сын Дмитрия Рогозина опроверг информацию об ухудшении состояния своего раненого отца
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
Последние материалы
Фармацевт: антибиотики не работают против вирусов гриппа
Орхидеи: уход в домашних условиях
Хвойники на даче: сочетание с цветами и злаками — вариант беспроигрышный
Польский офицер Купс: Варшава передала Украине 40 процентов военного потенциала
Декоративный фонтан на участке: дешёвый вариант из полистоуна
Independent: республиканцы требуют проверить, на что Зеленский потратил $50 млрд
"РВ": ВСУ показали мобильного убийцу "Шахедов" с пулемётами "Максим"
Сын Дмитрия Рогозина опроверг информацию об ухудшении состояния своего раненого отца
Стрелкову объяснили, что он ошибается, говоря о плачевном состоянии армии РФ
Психолог: "Расставание с любимым человеком — это хорошо, важно и полезно"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников