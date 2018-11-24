Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Крамер

Три причины завести экзотического питомца: одна из них — невероятный опыт

Зоосфера » Экзотика

Люди довольно часто спрашивают, почему кто-то хочет больше завести экзотическое домашнее животное (птицу, кролика, морскую свинку, шиншиллу, хорька, ящерицу, черепаху, змею, ежика или какое-то иное уникальное животное) вместо собаки или кошки. Ответ на этот вопрос заключается в том, что… ответа нет.

Три причины завести экзотического питомца: одна из них — невероятный опыт

Конечно, в кошках и собаках нет ничего плохого. Все любят этих животных. Однако часто кроме них держат экзотических членов семьи. Есть очень много причин завести необычного питомца. Приводим несколько основных:

Приобретение такого питомца станет невероятным опытом в вашей жизни

Экзотические животные увлекательны. Благодаря своему особому поведению и сложным социальным взаимодействиям — как друг с другом, так и с нами, они действительно могут научить нас тому, что ранее было сокрыто от наших глаз.

Но их общительность может стать и острым мечом для владельца; эти экзотические домашние животные имеют очень специфические социальные и экологические потребности, и прежде чем вы отправитесь за экзотическим домашним другом, вы должны обязательно узнать о потребностях того вида, к которому он принадлежит.

Это нужно для того, чтобы вы соотнесли потребности своего будущего питомца со своими временными возможностями.

Многие экзотические животные не занимают много места

Для жителей крупных городов, что живут в тесных, крошечных квартирах, домашнее животное, такое как собака или кошка, которое проводит большую часть своего времени за пределами клетки и требует много места, — непозволительная роскошь.

Небольшое млекопитающее (такое как хомяк, песчанка, морская свинка, шиншилла или крыса) или даже рептилия или маленькая птица, которая живёт в довольно небольшой клетке, может быть более целесообразным выбором.

Спросите любого, у кого живет представитель одного из этих небольших экзотических видов, и они скажут вам, что такие домашние животные могут обеспечить ту же любовь, общение и удовлетворение, что и крупная собака или кошка. Помните, что хорошие вещи часто умещаются на небольшом пространстве.

Экзотические животные могут стать отличным выбором для людей с аллергией на шерсть

Хотя многие люди хотели бы иметь собаку или кошку, они часто не могут себе этого позволить, потому что у них или у членов их семей есть аллергия на перхоть, которую пушистые домашние животные несут на своей шерсти.

Однако есть выход. У них все еще может быть любящее домашнее животное, если они отдадут предпочтение рептилии (например, ящерице, черепахе или змее), у которых нет ни волос, ни перхоти. Также такие люди могут позволить себе в виде питомца голую домашнюю крысу или морскую свинку.

Если человек имеет небольшую аллергию, и не перья, остается еще возможность обзавестись крылатым другом (птицей). Так что не отчаивайтесь, если вы думали, что из-за недуга не сможете завести домашнего любимца!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Полина Крамер
Полина Крамер — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Новости
Житель Яковлевки в ДНР заявил о замеченных польских наёмниках
Полковник Киселёв: Украина понесёт колоссальные потери при попытке отбить Соледар
Депутат Морозов анонсировал меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб
Shukan Gendai: японцы испугались атаки "зверски разрушительной" ракеты "Сармат"
Миддлтон ответила на скандальные мемуары принца Гарри: "Разговорная терапия не помогает"
Учёные из Перми разработали дешёвый и сверхкрепкий асфальт
Рыбарь: боевики ВСУ расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ
Депутат Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
Экс-директор колледжа на Ставрополье оплатил штраф из бюджета и может сесть в тюрьму
NDP: США намерены втянуть в украинский конфликт Польшу
Популярное
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России

Эстрадный певец, публично поддержавший Украину, планирует гастрольный тур по России и уже продаёт билеты на свои выступления.

Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
РИА Новости: сержант-медик ВС РФ Пшеничный констатировал факты об издевательствах и побоях в плену ВСУ
Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
Последние материалы
Полковник Киселёв: Украина понесёт колоссальные потери при попытке отбить Соледар
Депутат Морозов анонсировал меры против покинувших Россию и наносящих ей ущерб
Три причины завести экзотического питомца: одна из них — невероятный опыт
Shukan Gendai: японцы испугались атаки "зверски разрушительной" ракеты "Сармат"
Эксперт: производительность труда врачей можно увеличить втрое
Миддлтон ответила на скандальные мемуары принца Гарри: "Разговорная терапия не помогает"
Теперь лучший друг человека не собака, а автомобиль. Особенно у звёзд
Учёные из Перми разработали дешёвый и сверхкрепкий асфальт
Рыбарь: боевики ВСУ расстреливают на месте раненых бойцов ВС РФ
Депутат Останина заявила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников