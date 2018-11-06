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Полина Крамер

Дикие предки домашних животных, которые помогли человеку эволюционировать

Зоосфера

Приручение диких животных, начиная с собаки, сильно повлияло на эволюцию человека. Эти существа, а также защита, пропитание, одежда и труд, которые они в какой-то степени предоставили, были ключевыми факторами, позволившими нашим кочевым предкам формировать постоянные поселения. Хотя для многих горожан скот является столь же отдаленной частью реальности, как и кантри-музыка, без них люди никогда бы не смогли образовать города вообще. Взгляните на предков, которые породили некоторых из наших друзей меньших.

Дикие предки домашних животных, которые помогли человеку эволюционировать

Дикий серый волк породил домашнюю собаку

По мнению большинства ученых, дикий серый волк (Canis lupus) породил домашнюю собаку. И это событие стало ключевым в эволюции наших видов, которое произошло около сорока тысяч лет назад. Некоторые ученые, однако, полагают, что из-за ряда морфологических различий между собаками и волками, собаки могут фактически произойти от вымершего дикого предка, который, скорее всего, был похож на современных домашних и диких собак. Каким бы ни было его происхождение, собака была первым животным, которое было одомашнено людьми.

Домашняя собака

Безумная любовь людей к щенкам породила более 400 пород домашней собаки (Canis lupus familiaris), начиная от волчьей, крепкой сибирской хаски до визгливой морской свинки, похожей на чихуахуа. Исследования происхождения собак и их уникальных, симпатрических отношений с людьми продолжаются. Но количество людей, которые заводят себе собак, каждый год продолжает возрастать.

Безоаровый козёл

Второй вид дикого животного, который селективно разводится людьми — безоаровый, или просто дикий козел (Capra aegagrus). Эти свиные, колючие копытные могут показаться с первого взгляда не лучшими кандидатами на одомашнивание, но их способность превращать редкую растительность в шкуры, мясо и молоко, вероятно, вылилась в то, что наши предки активно начали разводить их уже около 11 тысяч лет назад. Таким образом, появилось не одно поколение "одиноких" козлов.

Домашние овцы

В настоящее время насчитывается более 200 пород домашних овец (Ovis aries), начиная от производителей тяжелой шерсти, которые перегреваются и погибают, если их регулярно не стричь, и заканчивая гладкими, похожими на коз тропическими разновидностями. Хотя поведение овец под присмотром пастуха сделало его синонимом бездумной послушности, некоторые из них проявили замечательные признаки интеллекта, включая распознавание имен.

Муфлон

Разведение муфлонов (Ovis orientalis) стало очередной целью умных аграриев с Плодородного Полумесяца. Около 10 тысяч лет назад несколько видов этой дикой овцы были вывезены с гор. Их потомки были предназначены для создания примитивных предметов одежды, предшествующих широко известной на сегодняшний день фирмы Ugg. Шерстяные сорта не появлялись до нескольких тысяч лет до сегодняшнего дня, о чем свидетельствует часть костей, принадлежащих молодым животным, найденная на старых археологических объектах, что указывает на ранние их забои для шкур и мяса, а не ради долгосрочного производства шерсти.

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Автор Полина Крамер
Полина Крамер — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дом собака
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