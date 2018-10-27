Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем заводить птицу

Если вы решили порадовать себя или своих близких домашним питомцем, но не хотите брать кошку или собаку, подумайте о птице. Эти пернатые друзья смогут стать вашим верным приятелем и помощником, отличным психологом и просто семьей. Но так как птицы — не совсем стандартные домашние питомцы, следует заранее изучить все нюансы и правила, которым необходимо следовать в уходе за домашней птицей.

Особенность содержания птиц как домашних животных

1. Птицы — это не типичные домашние животные. Домашние питомцы — это животные, которые на протяжении сотен лет размножались, чтобы жить с людьми и отличаются от своих диких предков. Птицы, обычно содержащиеся в качестве домашних животных, ничем не отличаются от их диких родственников — они так и остаются родственниками своих сородичей из других стран.

Болезни от птиц

2. Хламидиоз (пситтакоз) и птичий туберкулез могут передаваться через воздух от птиц к человеку. Эти заболевания могут вызвать значительные осложнения, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Птицы также постоянно оставляют "перьевую пыль" — частицы перьев, которые могут усугубить астму у некоторых людей, склонных к подобным заболеваниям. Во многих домах, где живут домашние птицы, стоят воздушные фильтры в комнатах с птицами для контроля аллергии на птичью перхоть. Такие фильтры особенно необходимы, если в доме есть дети.

Шум, разрушения и грязь

3. Попугаи и любые другие птицы невероятно шумны и беспорядочны и могут выступать в роли настоящих разрушителей. Вокализация (крики, щебетание, разговоры) — неотъемлемая часть социального общения любого попугая. Также птицы едят постоянно и много в течение дня, разбрасывая кусочки пищи повсюду. Птицы инстинктивно запрограммированы на жевание и "уничтожение" предметов, будь то окунь, игрушка, каркас для картин или мебель. Птицы также будут пережевывать:

электрические шнуры,

бумагу

и шторы.

Ответственность

4. У всех попугаев долгая жизнь. В зависимости от вида они могут жить от 20 до 50 лет и более. Уход за птицей часто несет ответственность за жизнь.

5. Попугаи — единственные чрезвычайно социальные животными, и их сравнивают с человеческими малышами в потребностях их эмоциональной и социальной жизни, но, в отличие от детей, они никогда не вырастут.

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