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Автор Елизавета Миронова

У собаки на душе набежали тучи: симптомы стресса, которые мы не замечаем

Зоосфера » Собаки

Иногда собаки ведут себя странно, но мы объясняем их поведение явлениями, зачастую не связанными со стрессом. Как определить, что у собаки на душе набежали тучи?

У собаки на душе набежали тучи: симптомы стресса, которые мы не замечаем

Собаки очень часто испытывают стресс, ведь они очень много времени проводят с людьми, и любая перемена в поведении окружающих собаку людей может застать питомца врасплох.

Такие симптомы, как учащенное сердцебиение и тяжелое дыхание, не так легко заметить, но для собаки такие периоды могут оказаться весьма тяжелыми.

Например, если питомец видит, что хозяева горячо дискутируют на какую-то тему, не обязательно при этом испытывая негативных эмоций, он может испытать стресс.

Замечали ли вы, как ваша собака встряхивается? Многие собаки встряхиваются, если хозяин ведет ее по какому-то непривычному маршруту, или они видят какую-то неприятную сцену (например, как другой человек жестоко обращается со своим животным). Таким образом, собаки расслабляются после небольших стрессовых ситуаций.

Стресс часто вызывает у животных кожный зуд. Тогда собака стремится снять его, например, путем валяния в траве или почесывания себя задними лапами.

У многих собак ощущение чего-то неизведанного на прогулке вызывает стресс, и они стремятся броситься на траву, чтобы избавиться от неприятного ощущения. Часто от возбуждения они также пожевывают траву, стремясь съесть сладкое основание стеблей травы.

Повышенное слюноотделение хотя и считается нормальным для ряда пород собак, с физиологической точки зрения является симптомом дискомфорта и достаточно сильного стресса.

Стоит обращать внимание, в каких местах на прогулке у собаки отмечается повышенное слюноотделение — скорее всего, какие-то запахи или другие собаки на площадке вызывают у питомца ощущения дискомфорта и хронического стресса, и стоит в дальнейшем избегать этого места.

В состоянии стресса у собаки может отмечаться повышенное мочеиспускание — гормоны стресса нарушают водно-солевой баланс животного. Возможно, вы замечали, что после встречи на улице с другой собакой ваш питомец через пару шагов поднимает лапу или приседает, — это говорит о том, что встреча была некомфортной и вызвала этот процесс.

Если ваша собака иногда покусывает поводок, а вам кажется, что она просто безобразничает, знайте — на самом деле это тоже признак стресса. Питомец перевозбуждается, а двигательная активность помогает ему успокоиться.

Собака
 

Стресс нарушает пищеварительные процессы — как у людей, так и у собак. В зависимости от степени стресса — в стрессовой ситуации у собаки может снизиться или, наоборот, повыситься аппетит.

Если стресс слабый, собака будет пытаться успокоить себя, грызя предметы, которые могут быть даже несъедобными. Если же собака пережила сильный стресс, она, напротив, не захочет есть, даже если ей предложат её любимое лакомство.

Разные породы собак в разной степени подвержены стрессу. Ветеринары советуют давать успокоительные средства и витамины группы B, если пушистый друг находится в какой-либо стрессовой ситуации.

Особенно это помогает в праздничную пору, ведь многие собаки сильно боятся грохота салюта или петард, и к такому внешнему раздражителю животное приучить очень сложно.

Помните, что у собак совершенно другое восприятие мира, и приучиться к тому, что питомец считает неизведанным и страшным, будет очень сложно.

У некоторых животных даже возникают психологические травмы, и они потом еще долго впадают в состояние сильного стресса от любых громких звуков.

В такой ситуации хозяевам советуют давать четвероногим друзьям таблетку валерианы и внимательно следить за дальнейшим поведением.

Вышеуказанные симптомы довольно четко и точно помогают определить, обеспокоена ли чем-либо ваша собака.

Источник фото: рxhere. ru

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