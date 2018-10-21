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Автор Елизавета Миронова

Кошачий маникюр: нужно ли пушистику стричь когти

Зоосфера » Кошки

У многих хозяев кошек и котов возникает вопрос: стоит ли стричь когти своим питомцам? Ответы дают ветеринары, другие хозяева (по своему опыту) и информация часто отличается. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Кошачий маникюр: нужно ли пушистику стричь когти

Почему вообще появляется идея, что стричь когти домашним животным обязательно нужно? Считается, что за кошками нужен уход не хуже, чем за человеком. Хозяева должны следить за когтями, зубами, ушами своего питомца — теми зонами, за которыми кошка сама ухаживать не в состоянии. Но ключевой проблемой является мебель — уж очень любят пушистые друзья портить мягкую мебель, дверные наличники и обои. Ни одному хозяину не хочется видеть в своей квартире попорченную обивку. Значит, нужно устранять корень проблемы — когти.

На самом деле, всё обстоит не совсем так. Любой заводчик кота изначально знает, что заточка когтей — это необходимость, без которой они не могут обходиться. Так же как у человека есть потребность в стрижке ногтей, у кошек есть потребность в укорочении когтей, но делают они это посредством заточки. В естественных условиях процесс "точения" проходит сам собой — например, об деревья, в процессе охоты и т. д. В домашних условиях кошка может заточить их только об определенные предметы, и, если она этого делать не будет, когти будут ломаться и доставлять сильный дискомфорт.

Кошачьи когти устроены так, что практически через все их участки проходят нервные окончания. Это значит, что в домашних условиях очень легко травмировать животное или занести инфекцию. После такого инфекционного вторжения когти будут расти больными и слабыми, станут слоиться и раздражать животное. Более того, далеко даже не все специалисты могут рассчитать, какую часть когтя можно обрезать, а где уже начинаются нервные окончания. Ну и, кроме того, после такой процедуры когти будут расти только острее и длиннее, а значит, проблема не исчезнет.

Если кошке понравилось точить когти о какой-либо предмет мебели, и она категорически не признает когтеточку, можно приобрести в зоомагазине или найти на природе небольшое бревно с толстой корой — такого рода "естественные" когтеточки привлекают питомцев намного больше. Полюбившуюся животному обивку можно обработать специальными распылителями, запах которых не нравится кошкам.

Несмотря на то что когти — очень нежные участки на лапах кошки и стричь их не нужно, их стоит время от времени чистить. Для этого советуют использовать обычное мыло и старую зубную щётку. Такие процедуры уж точно не вредят кошке, а даже, наоборот, весьма полезны.

Фото: hairclubs. ru

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Когда и как стричь когти у кошки?
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