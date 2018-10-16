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Автор Полина Чепляева

"Голые" кошки не переносят сквозняков и требуют особого ухода

Зоосфера » Кошки

Многие заводят дома котов без шерсти, наивно полагая, что это освобождает от тщательного ухода. Ведь такие питомцы не требуют вычесывания, стрижки, отработки шерсти. Бесспорно! Но тем не менее голые кошки нуждаются в особом внимании.

"Голые" кошки не переносят сквозняков и требуют особого ухода

Самую популярную "голую" породу — сфинкс  — вывели в Канаде. В 1970-х годах они покорили весь мир своими мягкими линиями тела, глубокими глазами, гармоничной внешностью. Сейчас остаются на пике популярности, но появляются также и новые породы. Например, донские и петербургские сфинксы, которых вывели в России.

Что представляет собой такой необычный домашний питомец?

У сфинксов отсутствует шерсть, поэтому обнажена нежная, приятная на ощупь кожа. Как раз именно поддержание ее хорошего состояния — главная задача хозяев.

Тонкую кожу сфинксов лучше мыть детским шампунем. Вообще, они очень любят водные процедуры, следует следить лишь за тем, чтобы в уши не попала вода. Температура при купании должна быть около 36-38 градусов по Цельсию, чтобы не травмировать. Намыливать, смывать шампунь нужно ладонями. Для устойчивости животного советуем постелить на дно ванной полотенце или резиновый коврик. Кошкам необходимо во что-то цепляться когтями для уверенности. Важным является нанесение питательного или увлажняющего крема, масла на кожу сфинкса для предотвращения ее сухости.

Опасность для кошки представляет жаркое время года. Летом необходимо постоянно протирать выступающий пот ватными дисками, пропитанными лосьоном. Не допускайте долгое нахождение животного на открытом солнце, его кожа способна загорать, а значит, высок риск получения солнечных ожогов.

Сфинксы имеют особенность. Их тело регулярно покрывается особым защитным веществом коричневого цвета, из-за чего они периодически становятся грязными, поры закупориваются, особенно в жаркое время. Избавиться от пленки можно во время купания, именно поэтому летом сфинксов моют намного чаще, чем обычно (минимум раз в неделю).

Особое внимание нужно уделять также ушам кошек. У сфинксов они крупные, грязь накапливается обильно и быстро, ее нужно удалять. Также необходимо очищать уголки глаз, где собирается специальная смазка. Это не будет сложно, поскольку у них отсутствуют еще и ресницы.

Сфинкс
 

Сфинксы очень любят тепло. Эта та порода кошек, которая не представляет своей жизни без постоянного нахождения рядом с человеком. Они любят лежать вместе с хозяевами под одеялом, греться у камина, под боком на диване. Поэтому во время вашего отсутствия необходимо обеспечить теплое место, в котором ваша кошка сможет быстро согреться, понежиться. Оптимально — положить грелку! Не забывайте, что сфинксы не переносят сквозняки, из-за них они часто болеют.

Одежда для этой породы является не просто украшением, а настоящим спасением от холода. Достаточно простой жилетки, которая закроет грудную часть кошки, в домашних условиях. Для прогулок на улице нужно приобрести закрывающую все тепло, предостерегающую от ветра одежду и обувь. Летом, наоборот, нужна легкая и дышащая экипировка, защищающая от солнца.

Так, уход за сфинксом отнимает достаточно времени и сил. Поэтому ошибочно предполагать, что появление в доме такой кошки не будет приносить вам хлопот, но взамен подарит море положительных эмоций.

Фото: imgarcade. com

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