Молочай, олеандр и другие ядовитые комнатные растения, которые могут навредить питомцам

Комнатные растения играют немаловажную роль в нашей жизни. Они украшают наш дом, очищают воздух, некоторые из них могут использоваться в пищу или обладать лечебными свойствами.

Но есть некоторые растения, о вреде и токсичных свойствах которых мы не знали. Речь идет о цветах, которые несут в себе угрозу для домашних питомцев, которые могут из любопытства попробовать растение на вкус.

Диффенбахия

Многие садоводы обожают это растение, несмотря на существование суеверий о нем. Это красивое и неприхотливое растение. Но, несмотря на эти плюсы, его не стоит иметь в доме, где живут дети и животные. Диффенбахия ядовита, так как в состав сока, содержащегося в её листьях и стебле, имеются оксалаты кальция, алкалоиды и цианистые соединения. Они могут стать причиной ожогов, боли и даже спровоцировать отеки. Раньше это растение использовали для наказания рабов, давая человеку небольшое количество сока, который вызывал отек гортани и мог способствовать остановке сердца.

Паслен ложноперечный

Паслен ложноперечный также является популярным домашним растением. Он отлично смотрится на окне, но его зелень и плоды являются опасными. В последнее время это растение вошло в моду у многих цветоводов. В паслене содержится соланин, который может послужить отравлению. Возникают такие симптомы, как:

боль в животе,

рвота,

диарея,

одышка,

судороги,

потеря ориентации,

учащенное сердцебиение,

расширение зрачков.

Кроме того, соланин негативно влияет на нервную систему, может вызвать паралич дыхательной системы. Для самого печального исхода нужна лишь маленькая доза. Для домашнего питомца на 1 кг достаточно всего 0,6 г вещества.

Молочай

Молочай получил свое название потому, что это растение содержит белый млечный сок. В соке молочая есть эуфорбин, при контакте с ним могут быть:

повышенное слюноотделение,

учащенный пульс,

тошнота,

головокружение,

кровь в кале,

нарушение дыхания,

судороги,

угнетенность сознания.

К молочайных относятся такие домашние растения, как:

молочай беложилковый,

пуансеттия,

молочай тучный, по форме похожий на кактус,

а также молочай треугольный.

Пуансеттия также известна, как "вифлеемская звезда". Пуансеттия даже внесена Обществом защиты животных США в число самых токсичных для животных комнатных растений.

Олеандр

Украшением многих квартир является олеандр — вечнозеленый кустарник с красивыми цветами. Но даже для ухода за этим растением специалисты советуют использовать перчатки. Если в вашем доме живет животное, то от олеандра лучше отказаться, так как в соке этого кустарника содержатся сердечные гликозиды (олеандрин, корнерин и другие). Они могут вызвать рвоту, диарею, нарушения сердечно-сосудистой деятельности. "Благодаря" таким свойствам растения в некоторых случаях употребление каких-либо его частей может привести даже к остановке сердца.

Олеандр входит в перечень растений, которые запрещены в дошкольных учреждениях. Животные в отличие от детей обычно очень осторожны в обращении с растениями, но бывает, что даже внимательных кошек чутье нередко подводит.

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