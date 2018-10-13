Комнатные растения играют немаловажную роль в нашей жизни. Они украшают наш дом, очищают воздух, некоторые из них могут использоваться в пищу или обладать лечебными свойствами.
Но есть некоторые растения, о вреде и токсичных свойствах которых мы не знали. Речь идет о цветах, которые несут в себе угрозу для домашних питомцев, которые могут из любопытства попробовать растение на вкус.
Многие садоводы обожают это растение, несмотря на существование суеверий о нем. Это красивое и неприхотливое растение. Но, несмотря на эти плюсы, его не стоит иметь в доме, где живут дети и животные. Диффенбахия ядовита, так как в состав сока, содержащегося в её листьях и стебле, имеются оксалаты кальция, алкалоиды и цианистые соединения. Они могут стать причиной ожогов, боли и даже спровоцировать отеки. Раньше это растение использовали для наказания рабов, давая человеку небольшое количество сока, который вызывал отек гортани и мог способствовать остановке сердца.
Паслен ложноперечный также является популярным домашним растением. Он отлично смотрится на окне, но его зелень и плоды являются опасными. В последнее время это растение вошло в моду у многих цветоводов. В паслене содержится соланин, который может послужить отравлению. Возникают такие симптомы, как:
Кроме того, соланин негативно влияет на нервную систему, может вызвать паралич дыхательной системы. Для самого печального исхода нужна лишь маленькая доза. Для домашнего питомца на 1 кг достаточно всего 0,6 г вещества.
Молочай получил свое название потому, что это растение содержит белый млечный сок. В соке молочая есть эуфорбин, при контакте с ним могут быть:
К молочайных относятся такие домашние растения, как:
Пуансеттия также известна, как "вифлеемская звезда". Пуансеттия даже внесена Обществом защиты животных США в число самых токсичных для животных комнатных растений.
Украшением многих квартир является олеандр — вечнозеленый кустарник с красивыми цветами. Но даже для ухода за этим растением специалисты советуют использовать перчатки. Если в вашем доме живет животное, то от олеандра лучше отказаться, так как в соке этого кустарника содержатся сердечные гликозиды (олеандрин, корнерин и другие). Они могут вызвать рвоту, диарею, нарушения сердечно-сосудистой деятельности. "Благодаря" таким свойствам растения в некоторых случаях употребление каких-либо его частей может привести даже к остановке сердца.
Олеандр входит в перечень растений, которые запрещены в дошкольных учреждениях. Животные в отличие от детей обычно очень осторожны в обращении с растениями, но бывает, что даже внимательных кошек чутье нередко подводит.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.