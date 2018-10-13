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Автор Снежана Шахова

Молочай, олеандр и другие ядовитые комнатные растения, которые могут навредить питомцам

Зоосфера

Комнатные растения играют немаловажную роль в нашей жизни. Они украшают наш дом, очищают воздух, некоторые из них могут  использоваться в пищу или обладать лечебными свойствами.

Молочай, олеандр и другие ядовитые комнатные растения, которые могут навредить питомцам

Но есть некоторые растения, о вреде и токсичных свойствах которых мы не знали. Речь идет о цветах, которые несут в себе угрозу для домашних питомцев, которые могут из любопытства попробовать растение на вкус.

Диффенбахия

Многие садоводы обожают это растение, несмотря на существование суеверий о нем. Это красивое и неприхотливое растение. Но, несмотря на эти плюсы, его не стоит иметь в доме, где живут дети и животные. Диффенбахия ядовита, так как в состав сока, содержащегося в её листьях и стебле, имеются оксалаты кальция, алкалоиды и цианистые соединения. Они могут стать причиной ожогов, боли и даже спровоцировать отеки. Раньше это растение использовали для наказания рабов, давая человеку небольшое количество сока, который вызывал отек гортани и мог способствовать остановке сердца.

Паслен ложноперечный

Паслен ложноперечный также является популярным домашним растением. Он отлично смотрится на окне, но его зелень и плоды являются опасными. В последнее время это растение вошло в моду у многих цветоводов. В паслене содержится соланин, который может послужить отравлению. Возникают такие симптомы, как:

  • боль в животе,
  • рвота,
  • диарея,
  • одышка,
  • судороги,
  • потеря ориентации,
  • учащенное сердцебиение,
  • расширение зрачков.

Кроме того, соланин негативно влияет на нервную систему, может вызвать паралич дыхательной системы. Для самого печального исхода нужна лишь маленькая доза. Для домашнего питомца на 1 кг достаточно всего 0,6 г вещества.

Молочай

Молочай получил свое название потому, что это растение содержит белый млечный сок. В соке молочая есть эуфорбин, при контакте с ним могут быть:

  • повышенное слюноотделение,
  • учащенный пульс,
  • тошнота,
  • головокружение,
  • кровь в кале,
  • нарушение дыхания,
  • судороги,
  • угнетенность сознания.

К молочайных относятся такие домашние растения, как:

  • молочай беложилковый,
  • пуансеттия,
  • молочай тучный, по форме похожий на кактус,
  • а также молочай треугольный.

Пуансеттия также известна, как "вифлеемская звезда". Пуансеттия даже внесена Обществом защиты животных США в число самых токсичных для животных комнатных растений.

Олеандр

Украшением многих квартир является олеандр — вечнозеленый кустарник с красивыми цветами. Но даже для ухода за этим растением специалисты советуют использовать перчатки. Если в вашем доме живет животное, то от олеандра лучше отказаться, так как в соке этого кустарника содержатся сердечные гликозиды (олеандрин, корнерин и другие). Они могут вызвать рвоту, диарею, нарушения сердечно-сосудистой деятельности. "Благодаря" таким свойствам растения в некоторых случаях употребление каких-либо его частей может привести даже к остановке сердца.

Олеандр входит в перечень растений, которые запрещены в дошкольных учреждениях. Животные в отличие от детей обычно очень осторожны в обращении с растениями, но бывает, что даже внимательных кошек чутье нередко подводит.

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Вредные для домашних животных комнатные растения
Темы домашние животные
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