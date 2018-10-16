Как кошка с собакой: привыкание питомцев друг к другу может занять несколько месяцев, запаситесь терпением

Часто в доме оказываются два животных: собака и кошка. Однако согласно известной поговорке они "живут как кошка с собакой" и не всегда могут поладить. Так как же подружить двух этих питомцев между собой?

Кошка и щенок

Конечно, в идеале знакомить животных, когда они еще оба малыши. Тем не менее это можно сделать и в случае, если вы решили завести щенка уже во взрослом возрасте кошки. Заводите щенка от трёх до двенадцати недель. Сначала следует держать животных на небольшом расстоянии друг от друга, не забывая уделять внимание кошке. В противном случае она может быть очень агрессивно настроена по отношению к собаке. Псы, как правило, довольно дружелюбны и всегда тянутся поиграть с другими питомцами. В таком случае следите за тем, чтобы щенок не кусал кота за уши или хвост. Если кошка начала шипеть или мотать хвостом, прекращайте общение зверей. Не забывайте гладить её во время знакомства с щенком, чтобы не заставлять мурлыку нервничать.

Взрослые кошка и собака

Знакомство в уже более старшем возрасте животных происходит значительно тяжелее. На собаку следует надеть намордник и ошейник. Скомандуйте ей, чтобы она села, похвалите за выполнение команды и рядом разместите кошку. Если та убежит, пресекайте попытки собаки броситься за ней, показав, что это вам не враг, а такой же член семьи. В идеале у кошки должно быть место, где она будет чувствовать себя в безопасности. Оставлять "хвостиков" вместе наедине нужно постепенно, начиная с двух минут и увеличивая продолжительность со временем. Скорее всего, привыкание питомцев друг к другу займёт несколько месяцев, так что придётся запастись терпением.

Котёнок и взрослый пёс

Если вы решили завести маленького котёнка при наличии уже взрослой собаки, следить за двумя этими созданиями вам нужно будет очень тщательно. Несмотря на то что собаки в целом существа дружелюбные, в силу своих инстинктов они могут увидеть даже в маленьком существе врага. Перед знакомством обязательно выгуляйте и накормите собаку, чтобы у неё не было лишних поводов для агрессии, и она была в благоприятном расположении духа. Сначала животных нужно изолировать друг от друга, держа их в разных помещениях. Покормите одновременно обоих при расселении, чтобы с помощью вкусной еды чужой запах вызвал у них приятные ассоциации. Через пару дней питомцев можно кормить в одном помещении, но всё равно сохраняя при этом небольшую дистанцию между ними. Через такой приятный процесс, как принятие пищи вместе, питомцы с большей вероятностью подружатся друг с другом. В любом случае вам необходимо быть очень наблюдательным, чтобы пресекать возможные попытки агрессии собаки по отношении к котёнку.

Конечно, домашние животные — это наши настоящие друзья и просто очень милые создания. Обретение долгожданных щеночка или котёнка всегда приносит море положительных эмоций. Однако не стоит забывать, что это также очень ответственный шаг, требующий много сил и терпения.

Источник фото: pets. ettoday.net

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