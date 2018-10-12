Клещи, грибы, антифриз и грызуны могут нанести вред здоровью питомцев осенью

Осень — это прекрасное время, чтобы выйти на улицу с вашим питомцем. Для собаки нет ничего лучше, чем поваляться в опавших листьях, как и для кошек — последняя возможность понежиться в теплых лучах солнца. Однако чтобы ваш питомец был здоров и наслаждался в полной мере, нужно помнить о некоторых важных вещах.

Следите за клещами

Осень не означает, что клещей больше нет. Фактически многие виды клещей активны даже зимой и могут пережить первые заморозки. Регулярно проверяйте своего питомца после прогулки, особенно если вы проводите с питомцем много времени на открытом воздухе, используйте специальные репелленты.

Также попросите вашего ветеринара о возможности делать регулярный анализ на клещевые инфекции, лучше всего ежегодно.

Опасные грибы

Осенью грибов становится больше. Хотя большинство из них совершенно безопасны, есть небольшой процент, который очень токсичен для наших пушистых друзей (и для нас тоже).

Ознакомьтесь с информацией о токсичных грибах, и если вы думаете, что ваш питомец проглотил токсичный гриб, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.

Увеличьте калорийность рациона питомца

Постепенно становится холоднее, а низкие температуры означают, что для поддержания тепла требуется больше энергии. Вам, вероятно, придется кормить своего питомца немного больше, если он проводит много времени на открытом воздухе и затрачивает больше энергии.

Отдельно стоит обратить внимание на питомцев, которые проживают вместе с вами на даче, в загородном доме и т. д. Здесь таятся некоторые другие источники опасностей.

Следите за токсичностью антифриза

При подготовке к зимним месяцам автомобиля гараж становится всё более опасным местом для животных. Это часто связано с изменением жидкостей, таких как антифриз, которые могут быть смертельными для домашних животных.

Подумайте об этом: одна-две чайные ложки этой жидкости могут убить пятикилограммовую собаку!

Меньшая доза будет смертельна для кота такого же веса. Проблемой является этиленгликоль — вещество в антифризе, которое имеет сладкий запах, привлекающий домашних животных. Вот почему важно немедленно очистить разливы и убедиться, что ваши домашние животные не попадут в гараж, пока вы возитесь со своим автомобилем.

Другие химические вещества

Осенью, во время похолодания, в доме могут появится крысы, так как они начинают активно искать место для зимовки. Будьте осторожны, когда используете ловушки и родентициды, такие как яд для крыс и мышей.

Многие яды могут быть очень вредны для собак и кошек, а прямое попадание — смертельным. Обязательно поговорите со своим ветеринаром о безопасных для ваших питомцев методах борьбы с вредителями.

Даже если у вас нет проблем с грызунами, или вы используете ловушки, вы никогда не знаете, какие методы используют ваши соседи. Трупы грызунов, которые были убиты родентицидами, также могут быть опасными. Поэтому если вы думаете, что ваш питомец съел отравленного грызуна, немедленно свяжитесь с вашим ветеринаром.

Источник фото: pixabay. com

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