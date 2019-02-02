История древнеримского праздника: как барсук превратился в сурка

Второго февраля в США и Канаде отмечают один из самых забавных и известных в мире праздников — День сурка. Пушистый синоптик Фил из Панксатони вылез из норы и выдал прогноз относительно того, какая будет весна. Интересно, что родился этот праздник совсем не в США, и в прежние времена метеорологами были другие животные: сначала еж, а после — барсук.

Прикладной метеорологией сегодня занимаются еще шесть пушистых синоптиков

Отметим сразу, что сурок Фил из города Панксатони в Пенсильвании, о котором так подробно рассказывалось в известном фильме "День сурка", на самом деле не является единственным предсказателем погоды в Северной Америке. На территории США и Канады прикладной метеорологией сегодня занимаются еще шесть пушистых синоптиков, это:

Виартонский Вилли,

Статен-айлендский Чак,

Шубенакадский Сэм,

Бальзакский Билли,

сурок Джимми из Кентукки

и Генерал Борегард Ли из Вирджинии.

Работа у них, следует заметить, весьма простая. Каждый год 2 февраля этот зверек должен проснуться (если он не делает это сам, то его будят) и выйти из норы. Считается, что если этот день будет пасмурным, сурок не увидит своей тени и спокойно пойдет по делам. Это означает, что зима скоро закончится. Но если пушистый синоптик увидит свою тень (что возможно только при ясном дне), то он, испугавшись ее, спрячется обратно. В этом случае нужно ожидать еще шесть недель холодной погоды.

Справедливости ради следует заметить, что по крайней мере сейчас прогноз сурка практически никогда не сбывается. Согласно статистике, за те 125 лет, что в США существует традиция ежегодно тревожить зверька по кличке Фил, он видел собственную тень в четырех из пяти случаев. Однако в большинстве случаев зима все же не спешила уходить. А Национальное управление по проблемам океана и атмосфер США, проанализировав прогнозы сурков за последние 20 лет, вынесла вердикт, что все пушистые метеорологи

"в большинстве случаев не обнаруживают способностей предсказателей погоды".

Впрочем, чего ожидать от сурка точности, если сама идея такого "гадания" в корне неверна?

Во-первых, сурок вообще никогда не видит свою тень — его зрение устроено так, что он не различает столь слабые темные пятна.

Во-вторых, типичной поведенческой реакцией разбуженного зверька будет желание уйти куда-нибудь подальше от этих шумных и надоедливых существ. Обычно, если зверька потревожили во время спячки, он не возвращается обратно в нору, а бредет искать другое убежище.

В-третьих, выход американских лесных сурков (Marmota monax) из состояния зимнего сна всегда приходится не на это время, а на более позднее. Однако он зависит не от погоды, а от удлинения светлого времени суток.

Поэтому разбуженный раньше времени сурок практически всегда уходит от норы в надежде юркнуть в другое убежище и там спокойно доспать еще пару недель. И только если его разбудили совсем рано, он, ничего еще не соображая, прячется обратно (хотя, как было сказано выше, для сурков такое поведение нехарактерно).

Откуда вообще возникла традиция делать такие предсказания?

Как это ни странно, прямиком из Древнего Рима. Второго февраля любопытные и суеверные римляне будили пребывающего в спячке ежа и смотрели, убежит ли зверек обратно или пойдет по своим делам. В первом случае предсказывалась поздняя весна, а во втором — ранняя. Судя по всему, это гадание было разработано римскими жрецами-авгурами (поскольку именно они любили издеваться над животными в ритуальных целях), хотя документальных подтверждений этому нет.

Позже, во время образования германских королевств на развалинах великой средиземноморской Империи обычай был несколько модифицирован. Дело в том, что германцы не особенно доверяли ежам — на севере этот зверек не имеет точного срока выходя из спячки. Они решили, что более надежными синоптиками будут барсуки. Здесь, правда, есть один минус — барсук является ночным животным, и днем из норы ни за что не выйдет. Поэтому любители точных прогнозов погоды стали просто наблюдать, появиться ли барсук вечером 2 февраля из своей норки или нет.

Собственно говоря, в США эту традицию принесли именно немцы-иммигранты (по другим источникам — голландцы) еще в XVIII веке. Правда, здесь они столкнулись с одной проблемой — на территории Северной Америки нет барсуков и ежей. Нужно было выбрать какое-то другое животное, которое уходит на зиму в спячку, однако енот для этих целей не подходил (у него нет определенного периода зимнего сна), скунс — тоже (такой "прогноз" выдаст, что не отмоешься), ну, а медведя решили не тревожить по причине того, что выданный им прогноз вряд ли кто-то сможет сообщить остальным. Поэтому решили остановиться на пунктуальном и безобидном лесном сурке.

Сегодня это не праздник, а мероприятие по привлечению туристов

Сейчас этот праздник — уже не столько ритуал прогнозирования погоды (американцы больше доверяют своему Национальному управлению по проблемам океана и атмосфер), а скорее мероприятие по привлечению туристов. Кстати, именно поэтому в наши дни эта вполне себе мирная церемония проходит в условиях повышенных мер безопасности. К охране порядка привлекаются дополнительные силы полиции и ФБР, и даже к самому пушистому синоптику приставляют специального агента секретной службы — из тех, что обычно отвечают за охрану высокопоставленных лиц. Так что-то самое похищение Фила, которое имело место быть в фильме "День сурка", сейчас просто невозможно — злоумышленник не сможет даже близко подойти к сурку.

Зато иногда к пушистым метеорологам приходят и самые настоящие высокопоставленные лица. Например, сурок Чак, живущий на острове Статен Айленд в Нью-Йорке, ежегодно дает свой прогноз 2 февраля в 7 часов 30 минут в присутствии мэра города. А к сурку из из деревни Виартон в провинции Онтарио часто в этот день приезжает премьер-министр страны. Неудивительно, что меры безопасности в День сурка просто беспрецедентны.

Самый известный сурок-метеоролог Фил из Панксатони в Пенсильвании сейчас популярен в США не меньше, чем политики и кинозвезды. Наверное, он является самым счастливым животным Северной Америки — его отлично кормят, о чем свидетельствует его вес. Пушистый синоптик весит более девяти килограммов, хотя в дикой природе вес сурков должен колебаться от шести до восьми килограммов. Интересно, что хотя в его меню входит в основном зелень, больше всего Фил любит собачий корм.

Кроме того, в норе у панксатонского синоптика постоянно поддерживается определенная температура, у него, как и у людей, есть собственный обогреватель и кондиционер. Раз в году ему доставляют подругу для спаривания, а его детей мечтают заполучить многие зоопарки Северной Америки. За здоровьем Фила следят лучшие ветеринары Пенсильвании. И наконец, у этого предсказателя погоды имеется собственный фан-клуб, объединяющий более 30 тысяч человек. Словом, не жизнь, а сплошное удовольствие!

Тем не менее в последнее время "зеленые" из США и Канады все чаще говорят о том, что сурков следует заменить роботами. Они считают, что будить животное раньше времени, негуманно. Но власти США, хотя и часто прислушиваются к мнению "зеленых", вряд ли пойдут на такое — никакой робот не привлечет столько туристов на ежегодную февральскую церемонию. Да и фильмы про него снимать не будут.

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