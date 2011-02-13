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Автор Антон Евсеев

Почему животные спасают людей?

Зоосфера

Как ни крути, человек спасает животных чаще, чем они его. Можно взять котенка с улицы, устроить акцию против убийства животных ради меха или, как сторонники Greenpeace, пытаться помешать китобоям. Иногда, впрочем, случаются ситуации, когда человек сам оказывается в беспомощном состоянии, и тогда животным приходится спасать его своими силами.

Сорокапятилетняя Дебби Паркхерст сидела дома и жевала яблоко, когда вдруг подавилась. Начав задыхаться, женщина принялась колотить себя кулаком по груди. Новая "игра" привлекла внимание Тоби, золотистого ретривера, который начал скакать по груди упавшей на пол хозяйки. Реаниматолог из пса получился отличный: вскоре Дебби задышала, а Тоби принялся лизать ей лицо.

Годовалый Букер Уэст гулял по двору, когда его внимание привлек бассейн для птиц — бабушка и дедушка малыша, в доме которых он и находился, любили наблюдать за тем, как пернатые купаются. Подойдя к бассейну, мальчик запустил туда руки и начал плескаться. В это время из кустов выползла змея, которая укусила малыша за ногу и собиралась повторить атаку (видимо, это было какое-то крупное ужеобразное вроде полоза). Неподалеку бегал бабушкин чихуахуа Зои, который, увидев, что случилось, схватил пресмыкающееся и загрыз. Такая смелость всего при 2,5 килограммах определенно достойна восхищения.

Джо Энн Алтсмэн, хозяйка передвижного домика, отдыхала в Пенсильвании рядом с фермой, когда у нее случился сердечный приступ. На счастье, рядом гуляла в своем загончике вьетнамская вислобрюхая свинья Лулу, которая, бросив взгляд на женщину, открыла свой загончик и побежала к дороге. Будь у свинки руки, она сразу же остановила бы машину, а так ей пришлось ждать, пока кто-нибудь не остановится. Время от времени она убегала обратно, чтобы посмотреть, что там с Джо Энн. Наконец-то один молодой человек остановился и пошел за Лулу. Дойдя до Джо Энн и увидев, что женщина задыхается, он вызвал "скорую помощь", которая и спасла пострадавшую.

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Ронни Дабэл ловил тунца в заливе Пуэрто-Принцесса, когда набежавшая волна опрокинула его лодку. Все последующие сутки он пытался перевернуть лодку обратно, но безуспешно. Вдруг, откуда ни возьмись, Ронни окружила стая из 30 дельфинов и пары китов, которые начали подталкивать лодку рыбака к берегу. Сам он от усталости потерял сознание и очнулся уже только на берегу, где его нашли местные жители.

Фото: AP

В Кении бродячая собака спасла новорожденную девочку, которую родители бросили в лесу. Собака протащила ребенка через оживленную трассу и заграждение из ключей проволоки, чтобы отнести ребенка к своим щенкам. В этом логове девочку и нашли люди.

Четырехлетний Айвэн Саул своему спасению также обязан собаке — любимцу семьи золотистому ретриверу Роско. Деревянный дом, в котором жила семья мальчика, загорелся, пока Айвэн спал. Роско начал лаять, чтобы мальчик проснулся, так что ребенок успел выбежать из дома. Самого Роско пришлось спасать приехавшим пожарным. У собаки оказались обожжены 30 процентов тела, но храбрый пес выжил.

У Яна Юня, участвовавшего в соревновании дайверов в огромном аквариуме у северо-восточного побережья Китая, внезапно свело ноги. Соперники должны были нырнуть как можно глубже и оставаться в воде как можно дольше. Однако когда твои ноги сведены судорогой, тебе уже не до победы. Юнь попытался добраться до поверхности воды, но от боли перестал ориентироваться. На помощь ему пришла одна из белух, плававших в том же аквариуме, — она носом вытолкнула Юня на поверхность, где его подхватили дежурные медики.

Бинти Джуа, восьмилетняя самка гориллы из зоопарка Иллинойса, помогла трехлетнему мальчику, который упал в вольер с обезьянами. Бинти взяла малыша на руки, отнесла его к двери и дождалась, пока смотрители зоопарка заберут мальчика.

Питер Чойс, прикованный к инвалидной коляске, наслаждался вместе со своим котом Ашкинсом и ноутбуком прекрасной солнечной погодой во дворе своего соседа. Проезжавшие мимо двое мужчин решили, что инвалид будет идеальной жертвой. Водитель остался в машине, а пассажир подлетел к Сойсу, ударил его по лицу, схватил ноутбук и бросился бежать. Ашкинсу не удалось предотвратить преступление, но он заставил злоумышленников запомнить этот день надолго: маленький отважный кот кинулся в лицо грабителю и располосовал его на британский флаг.

Мистер Сталнакер не зря обучал свою овчарку Бадди вызывать службу 911. Как только у Сталнакера случился приступ, Бадди нажал на кнопку телефона и, дождавшись ответа оператора, заскулил. Служба спасения зафиксировала, с какого адреса поступил вызов, и забрала пострадавшего в больницу.

Дразнить быка с минимальными последствиями могут только профессиональные тореадоры. Неизвестный американец, впрочем, решил, что справится с этой задачей ничуть не хуже и начал мельтешить перед черным быком. Тот не стерпел хамства и кинулся на обидчика, повалив его на пол. Шансы на выживание у мужчины были минимальные, однако взявшаяся невесть откуда собака отвлекла внимание быка на себя, а поверженный "тореадор" смог подняться и убежать.

Слепого Омар Ривера его лабрадор Солти спас от смерти 11 сентября 2001 года. После взрыва Солти отвел хозяина в безопасное место и отказался отходить от него даже на шаг, хотя полицейские при виде слепого мужчины пытались взять у него поводок и сами вести Омара.

Фото: AP

Итак, как вы видите, животные спасают людей достаточно часто. Но почему же они делают это? Потому что любят их? Такое вполне справедливо предположить в том случае, если домашний любимец спасает своего хозяина, однако как быть с теми ситуациями, когда животное бросалось на помощь постороннему для него человеку?

Скорее всего, это происходит вот почему. Как видно из вышеперечисленных фактов, помощь людям оказывали те животные, для которых характерен общественный образ жизни и, соответственно, социальное поведение. Исключение здесь составляет лишь грозный кот, однако и кошки тоже иногда живут стаями (вспомните сообщества львов, гепардов, а также "бандитские" группировки уличных котов). Для подобных существ вполне естественно помогать своим собратьям, даже если они принадлежат к другой стае (подобные случаи известны среди волков, шимпанзе, ворон, львов и т.д.). А существуя рядом с людьми в течение долгого времени, подобные животные также считают их "своими" — известно, что собаки, например, воспринимают человека как несколько странную собаку, обладающую к тому же более высоким рангом.

Кроме того, в природе часто бывает так, что представители разных видов, которые часто друг с другом не очень-то и ладят, могут объединиться для отражения нападения агрессора. Я думаю, вы часто видели летом такую картину: мелкие певчие птицы, принадлежащие к разным видам, с большим энтузиазмом гоняют крупного хищника вроде ястреба. Кого только ни встретишь в этой компании — и дрозды, и мухоловки, и зяблики. При этом в обычной жизни они являются конкурентами, причем не за пищу, а за гнездовой участок, то есть отношения у них друг с другом не особенно хорошие.

Сходную ситуацию можно увидеть и на морских побережьях, когда чайки разных видов и крачки отгоняют от своих гнезд орланов. А ведь и здесь между всеми членами команды по "отражению агрессора" существует жесткая конкуренция, причем и за пищу, и за место гнездования. 

В африканских саваннах происходит примерно то же самое — разные виды антилоп могут совместно отражать атаку льва, а иногда к ним присоединяются даже слоны и носороги. На побережьях рек и озер Африки грозные и отважные гиппопотамы набросятся на крокодила даже в том случае, если он атаковал не их детеныша, а любое животное, пришедшее на водопой.

Во время стихийных бедствий, таких, например, как пожары, животные разных видов также часто помогают друг другу. Обезьяны, например, спасают из огня приматов, принадлежащих к другим видам. Волки направляют движение стад обезумевших от страха копытных по безопасным маршрутам. Птицы, видя сверху, какие участки еще не охвачены огнем, сигнализируют об этом тем, кто находится внизу.

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Так что, как видите, помощь друг другу в экстремальной ситуации весьма распространена среди животных. А поскольку человек тоже является частью природы, неудивительно, что братья наши меньшие в случае опасности помогают и ему.

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Темы животные животные спасают помощь друг другу золотистый ретривер человек является частью природы
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