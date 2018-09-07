"ЭквиХелп" помогает больным и старым животным, а также тем, кому грозят гибель или убой

У многих, когда они слышат словосочетание "жестокое обращение с лошадьми", сразу перед глазами встает картина, в деталях нарисованная многими классиками русской литературы: пьяный, заросший до самых глаз бородой конюх изо всех сил стегает кнутом несчастную лошадь. Однако смысл данной формулировки намного шире. Когда лошадей содержат в совершенно неподходящих для этого условиях, лишают их помощи ветеринаров, не кормят и не чистят — это тоже жестокое обращение. Когда их заставляют работать много часов подряд на морозе или при экстремальной жаре, ничуть не заботясь об их здоровье — и эта ситуация также попадает под определение "жестокое обращение".

Старые лошади и городские "покатушечники": смерть на бойне уже не кажется столь ужасной

Самое печальное, что подобное в нашей жизни потихонечку становится нормой. Уже никто не протестует против того, что престарелых лошадей табунами отправляют на бойни. Получается, что пока ты работал — за тобой ухаживали, а как больше не можешь — давай-ка на колбасу. Не знаю, как вам, а мне лично от подобного отношения становится страшно. А что если через некоторое время и людей-пенсионеров на мясо сдавать начнут?

Кроме того, сейчас во всех городах есть так называемые покатушечники — частные владельцы лошадей, зарабатывающие себе (и своему четвероногому партнеру) на жизнь катанием на своем коне детей и взрослых. Я не хочу сказать, что все они жестоко обращаются с лошадьми, среди них, возможно, есть и те, кто обеспечивает своим животным достойную жизнь. Однако, как показывают результаты проверок, проведенных по инициативе различных организаций, занимающихся защитой животных, большинство из них содержат лошадей в таких условиях, которые показались бы ужасными даже узникам концлагерей гитлеровской Германии.

А ведь в большинстве случаев к "покатушечникам" попадают больные и престарелые животные, от которых, как правило, отказываются даже мясокомбинаты. Таким лошадям нужно усиленное питание, регулярные "визиты" к ветеринару, условия содержания повышенной комфортности. Вместо этого им обеспечивают такую жизнь, по сравнению с которой смерть на бойне уже не кажется столь ужасной.

Почему жизнь обязательно нужно продлевать именно "хоть как-то"?

Мне могут возразить: но ведь эти лошади уже свое отработали, им все равно одна дорога — на колбасу, а так им все-таки хоть как-то продлили жизнь. Достаточно странный аргумент — почему жизнь обязательно нужно продлевать именно "хоть как-то"? Эти лошади честно и исправно работали на человека, приносили ему немалую прибыль и теперь, когда они особенно нуждаются в заботе и комфорте, их просто, по сути дела, выкидывают на улицу. Хотя есть возможность пристроить этих животных к таким хозяевам, которые, несмотря на их возраст и проблемы со здоровьем, будут любить своих новых друзей и ухаживать за ними.

Именно по отношению к лошадям человек чаще всего проявляет удивительную неблагодарность

Вообще, удивительно то, что именно по отношению к лошадям человек чаще всего проявляет удивительную неблагодарность. Ведь на мясокомбинаты и "покатушечникам" продают не только старых лошадей, но и тех, кто получил травму и не может больше работать, или тех, кто не поддается обучению, да и в конце концов тех, кого просто стало накладно содержать. Мало кто из владельцев собак или кошек продаст свое больное или раненое животное в китайский ресторан или в передвижной любительский цирк-шапито. Но когда речь заходит о лошадях, выясняется, что на подобные "сделки" большинство людей смотрят как на что-то само собой разумеющееся.

"ЭквиХелп" спасает больных и старых лошадей

Хотя, по счастью, не все. Некоторые, наоборот, стараются спасти больных и старых лошадей, выкупить их, вылечить и потом пристроить в хорошие руки. Именно этим занимается некоммерческая организация "ЭквиХелп". Хотя сами они себя называют не "организацией", а "командой". С одним из членов этой команды милосердия, Мариной Карповой, удалось побеседовать.

— Марина, расскажите, пожалуйста, о том, как появился "ЭквиХелп"?

— Все это началось в 2003 году с одного сообщения, опубликованного в Интернете. В нем говорилось, что в республике Мари-Эл одна туристическая конная база хочет сдать на мясо целый табун лошадей. Многих это взволновало, и несколько энтузиастов решили спасти этот табун. В конечном итоге его удалось выкупить, деньги, кстати, "всем миром" собирали. Потом кто-то из инициативной группы забрал некоторых лошадей себе, а кто-то занялся поиском новых владельцев, за просто так отдавали, в "хорошие руки".

После этого случая участникам "спасательной операции" стало ясно, что если все, кому небезразлична судьба таких вот лошадей, объединяться, то они смогут их спасти. Вот так и появилось общество защиты лошадей "ЭквиХелп". Причем после нам удавалось вызволять лошадей и из более сложных ситуаций, однако такого вот массового спасения, как в самом начале, больше не было.

— Опишите схему работы "ЭквиХелпа". С чего начинается каждая "операция по спасению"?

— У нас есть весьма посещаемый сайт, где достаточно часто появляются сообщения о том, что лошадь попала в беду. Разместить его может любой участник форума, для этого нужно лишь зарегистрироваться. Причем просьба о помощи не обязательно должна звучать так: "Лошади плохо, выкупите ее скорее и отдайте в хорошие руки". Это может быть и сообщение о том, что какой-то лошади требуются лекарства, посещения ветеринара или коваля, или что за конем ухаживать некому.

После того как сообщение размещено, все участники форума переходят к действиям и помогают, кто чем может. Для экстренных случаев у нас существует телефон, по которому можно позвонить.

— А если нужно срочно забрать лошадь, кто осуществляет перевозку?

— Это все по-разному происходит. Чаще всего, если лошадь решено забрать, на место выезжают члены команды "ЭквиХелп", они оценивают ситуацию и договариваются о транспортировке с кем-нибудь из коневладельцев. Перед тем как пристроить выкупленную лошадь мы знакомимся с местом проживания животного, с будущими владельцами и опять-таки договариваемся о транспортировке. Нас ведь очень мало, поэтому часто все приходится контролировать лично, от первого до последнего момента.

Только после знакомства с хозяевами и обсуждения ситуации, мы принимаем решение отдать им лошадь. Но этом наше участие в ее дальнейшей судьбе не ограничивается, мы и после какое-то время звоним новым хозяевам, навещаем коня, смотрим, все ли в порядке.

— Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь историю спасения лошади, которая Вам больше всего запомнилась?

— Это, пожалуй, история спасения Болеара. Болеар — это андалузский жеребец, который попал из Испании в нашу страну. Сначала он жил в Санкт-Петербурге. А потом оказался в одной подмосковной деревушке, где вообще никто не знал, как за ним надо ухаживать, ведь андалузцы — очень редкая порода в России. В результате Болеар был доведен до крайней степени истощения, и только тогда повесили сообщение в Сети о том, что бесплатно отдается андалузский жеребец.

Согласитесь, подобные сообщения сразу настораживают, потому что обычно таких лошадей бесплатно не отдают. Когда мы приехали его забирать, то увидели, что он был буквально при последнем издыхании. Но мы взяли его, пристроили, стали как-то выхаживать, лечить. В него было вложено очень много сил и средств, но в результате он остался жив и его здоровье потихоньку поправилось.

Честно сказать, я просто восхищаюсь этими людьми. Ведь у них нет ни собственных приютов, ни многомиллионных счетов в банках, ни даже собственных ветеринаров и специалистов по уходу за лошадьми. Но, тем не менее, они работают не покладая рук, и каждый день помогают десяткам лошадей. Получается, для того чтобы делать добрые дела, нужно не так уж много. Всего лишь любовь к лошадям и искреннее желание помочь лошадям им.

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