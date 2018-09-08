Вылечить бешенство до сих пор практически невозможно, поэтому спасёт от заражения вирусом лишь вакцина

До сих пор сторонники обязательного отлова и уничтожения безнадзорных животных используют для обоснования своей позиции один поистине "железный" аргумент — эти животные являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Исходя из этого (давно доказанного наукой) факта, они предлагают самые серьезные меры для решения проблемы бездомных животных — от принудительной стерилизации до обязательного отлова с последующей эвтаназией, если в течение десяти дней животное никто не заберет. При этом вопрос о том, насколько вероятно заражение человека инфекцией от бездомного животного, как-то не особенно рассматривается.

Но давайте сначала поговорим о том, какие болезни грозят нам, если мы вдруг пообщаемся с бездомным животным. Их и на самом деле достаточно:

различные лишаи (стригущий, опоясывающий),

туляремия,

токсоплазмоз,

чума и т. п.

Однако большинство из них в современной России относится к категории "вымирающих". Так, например, несмотря на наличие нескольких природных очагов чумы, за последние сто лет ни одной эпидемии на территории нашей страны не наблюдалось, хотя отдельные случаи заболевания были зарегистрированы медиками.

Другие из них хотя и нередки (например, токсоплазмоз), на самом деле реальной опасности не представляют, поскольку для того, чтобы заразиться возбудителем, нужно вступить с животным в близкий контакт, а вряд ли кто-нибудь станет активно искать общества больной бездомной собаки или кошки.

И лишь одно из заболеваний, носителем которого являются в ряду прочих и бездомные животные, до сих пор представляет серьезную опасность. Это печально известное бешенство. Именно поэтому все ветеринарные службы настойчиво рекомендуют вакцинировать каждый год своих домашних любимцев и не допускать их контактов с бездомными собратьями.

Чем опасно данное заболевание?

Во-первых, тем, что его до сих пор не могут победить. Во всем мире известно лишь три случая, когда больных, зараженных бешенством, удалось спасти.

Во-вторых, это заболевание имеет природные очаги, поскольку вирус может годами кочевать по популяциям диких животных, а это не дает как следует контролировать распространение заболевания.

В таких очагах основными переносчиками вируса являются:

волк,

лисица,

енотовидная собака,

шакал,

песец,

скунс,

мангуст

и некоторые летучие мыши.

Однако резервуаром, как правило, являются различные грызуны, которыми данные хищники питаются. Носитель передается исключительно со слюной при укусе зараженного животного.

Попав в организм, вирус стремится пробраться в нервную систему. Если ему это удалось, то он вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга), при котором у больных сначала повышается температуры до 37,2-37,3°C, развивается угнетённое состояние, и бессонница.

Через 4-7 дней развивается резко повышенная чувствительность к малейшим раздражениям органов чувств, таких как яркий свет, различные звуки, шум. Начинаются непроизвольные судороги мышц конечностей, появляется водобоязнь. Больные становятся агрессивными, буйными, у них появляются галлюцинации, бред и чувство страха. Еще через пару дней начинаются параличи глазных мышц, конечностей и, наконец, дыхательных мышц, которые и приводят к смерти больного.

Поскольку вылечить бешенство до сих пор практически невозможно, ветеринары и медики сосредоточили свои усилия на профилактике данного заболевания. Именно она до сих пор сдерживает распространение вируса и не дает бешенству стать пандемией. При этом диких животных, проживающих в очагах бешенства (которым невозможно сделать классическую прививку) подкармливают мясом и другими кормами, содержащими вакцину против вируса. Если же вдруг обнаружится больное животное, которое, становясь весьма агрессивным, бросается на всё, что движется, то его немедленно уничтожают. Но никому никогда не приходило в голову перестрелять всех потенциальных носителей, обитающих в опасном районе или поместить их в специальный карантин. Подобное в принципе равносильно медленной смерти, ведь многие из них, например, летучие мыши, очень плохо переносят неволю.

А что же насчёт беспризорных собак или кошек?

Могут ли они создать "городской" очаг бешенства? Без сомнения, могут. Подобные случаи до сих пор наблюдаются в городах Южной Америки и Юго-Восточной Азии, да и в отечественных населенных пунктах после Великой Отечественной войны подобное было не редкостью. Тем не менее в современных мегаполисах подобного практически не случается. Отчасти из-за того, что больное животное достаточно быстро погибает под колесами автотранспорта (ведь на стадии развития болезни оно носится как угорелое, не разбирая дороги перед собой), отчасти из-за строгого контроля и постоянных вакцинаций.

Начиная с прошлого года, многие СМИ и представители государственной власти начали говорить о том, что опасность бешенства в Москве и Подмосковье сейчас достаточно высока. Исходя из этого были даже попытки запретить вывоз непривитых домашних питомцев за пределы Москвы или запретить проведение некоторых выставок домашних животных. Под этим же соусом подавалась идея об изменении порядка содержания безнадзорных животных в питомниках, которое обязывало усыплять "задержанных" через десять дней после отлова, если их никто не заберет.

Но в то же время, по официальным данным, городских очагов бешенства на территории Москвы и Московской области обнаружено не было. Основную опасность представляют природные очаги в Можайском, Истринском, Волоколамском, Шаховском и Лотошинском районах. Действительно, на этих территориях сложились идеальные условия для распространения вируса, поскольку именно там сосредоточено большинство заповедников и природоохранных зон, где действует запрет на отстрел животных.

В итоге лисы и енотовидные собаки, обитающие в этих местах, размножаются без всяких проблем, численность их быстро возрастает, а заразившись, они никуда не могут уйти — со всех сторон водоемы: Москва-река, Канал им. Москвы, многочисленные реки и водохранилища. Переплыть даже маленькую речку зараженное животное никогда не решится — для бешенства, как мы помним, характерна водобоязнь.

Получается, что имеются идеальные условия для борьбы с этим заболеванием на территории региона — всего-то время от времени разбрасывать в заповедниках вакцинированное мясо и отстреливать больных животных. Вряд ли их количество за последние годы сильно возросло — суровая зима и засушливое лето, скорее всего, сделали свое дело, ведь именно тяжелобольные животные хуже всех переносят такие "капризы" погоды.

Среди бездомных животных бешенства почти нет

Что касается бездомных животных, зараженных бешенством, то их, по признанию ветеринаров, в Москве и области по-прежнему очень мало. В Подмосковье с начала 2022 года зафиксировали девять случаев бешенства среди домашних и диких животных.

В Центральном федеральном округе — 38 случаев (заболело десять собак, три кошки, 23 диких животных и один олень), сообщается на сайте "Центр-ветеринарии.рф".

В Приволжском федеральном округе — 13 (заболело три собаки, три кошки и семь диких животных). Ну и так далее, по порядку уменьшения количества случаев.

Так почему же все так ополчились именно на бездомных кошек и собак? Может быть, потому, что их легче всего ликвидировать, а потом отчитаться, что с бешенством в регионе покончено (хотя на самом деле это вовсе не так)?

Так что оснований для высказываний вроде: "…Москва (или Россия) находится на пороге бешенства…", пока что нет. Хотя это не значит, что с распространением заболевания не следует бороться. Однако и понапрасну истреблять бездомных животных и пугать население тоже не стоит.

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