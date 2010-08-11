Отравление в жару – как помочь животному

Лето традиционно является сезоном отравлений. Зачастую это обусловлено тем, что многие животные вывозятся на природу и там иной раз находятся на "вольном выпасе", из-за чего могут пробовать на зубок все, что подвернется им по пути.

Зверская жизнь.Как защитить животных от жары

Пищевое отравление, вызванное различными веществами, начинается внезапно и быстро прогрессирует, часто вызывая судороги или даже приводя к смертельному исходу — поэтому действовать в такой ситуации надо быстро.

О том, что делать в такой ситуации, читателям "Правды.Ру" рассказала ветеринарный врач Наталья Викторовна Логинова:

"Основными признаками отравления являются рвота и диарея. Также может быть обильное слюнотечение, угнетенное состояние, или, наоборот несвойственное животному возбуждение. При первом проявлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Владельцам отравившегося животного лучше ничего не проявлять самостоятельно — потому что внутрь при отравлении ничего применять нельзя, особенно, когда идет рвота..

Если же нет рвоты, то можно дать немного воды — если животное просит пить. Максимум, что можно дать при отсутствии рвоты из медикаментов — таблетку активированного угля из расчета 1 таблетка на десять килограмм живой массы. Главное — не заниматься самолечением. Более квалифицированную помощь может оказать только врач.

Летом домашние питомцы могут отравиться всем, чем угодно. Например, если собака или кошка гуляет на траве, растущей поблизости от автомобильных дорог, или на городском газоне — а она там очень грязная, ведь на ней оседает большое количество тяжелых металлов, и поест этой травы, то тоже может отравиться, причем довольно сильно. Поэтому если животное гуляет на такой траве, то лучше не давать ему ее есть.

Часто летом происходит отравление несвежими продуктами. Продукты, выложенные в миски, быстро портятся в жаркую погоду и вызывают сильное отравление. Особенно это касается натуральных мясных продуктов или влажных готовых кормов — консервов. Поэтому корм в мисках, а также воду нужно как можно чаще менять, а все корма для питомцев обязательно хранить в холодильнике".

Основные признаки отравления у животных

Симптомы отравления у животных:

слюнотечение;

рвота;

диарея;

судороги.

Признаки зависят от того, чем животное отравилось. При отравлении, например, крысиным ядом диарея бывает с кровью, повышается температура и бледнеют слизистые. Чем больше времени прошло с момента отравления, тем ситуация серьезнее.

Причины отравления

В летний период многие хозяева сами способствуют отравлению пищеварительной системы их питомцев:

испорченная пища;

сухие корма, некачественного производства;

отсутствие наблюдения за питомцев на прогулке;

редкая замены миски с едой.

При возникновении первых признаков отравления нужно пробудить рвоту с помощью соляного раствора.Пищевое отравление может происходить не только пищевыми продуктами, но и химическими веществами, например, средствами от насекомых, моющими средствами или другими подобными.

Причины отравления животных

Животное может отравиться, вылизывая свою шерсть, которая была обработана данным средством. Поэтому, если вы планируете обработку животного, то лучше, если первое время после обработки оно будет находиться под присмотром.

Также летом учащаются случаи отравления домашних животных различными растениями. Это могут быть как и просто ядовитые растения, так и растения, которые ядовиты только для животных. В таблице указаны наиболее опасные растения:

Опасные для животных растения Хризантема Природные инсектициды пиретрины, содержащиеся в хризантемах, могут не только помогать в отпугивании насекомых, но и вызывать желудочно-кишечные расстройства. Цикламен Поедание цикламена может окончиться рвотой. Самые ядовитые части растения — корни, но вашим питомцам стоит держаться подальше от любых его частей. Георгин Георгин может стать причиной кожных заболеваний и расстройств желудочно-кишечного тракта, поэтому если у вашего питомца чувствительная пищеварительная система Лилии и лилейники Многочисленные представители семейства лилейных, включая азиатские гибриды, как те, что показаны здесь, очень ядовиты для кошек: даже небольшая доза станет причиной тяжелых повреждений почек.

Что кошки, что собаки иной раз не прочь отведать растительной пищи, причем не всегда выбирая для этого полезные и безопасные растения.

Тяга питомца к зеленым насаждениям может быть обусловлена нехваткой витаминов, поэтому стоит летом разнообразить его рацион допустимыми овощами и фруктами, а также специальной травкой, которую можно приобрести в любом зоомагазине.

Такое разнообразие в меню может предотвратить желание питомца полакомиться привлекательными, но вредными растениями в саду или в лесопарке.

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