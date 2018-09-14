Павлины едят змей, а кто ест павлинов?

Павлины — признанные эталоны птичьей красоты. Их роскошный хвост и яркая окраска делают украшением любого дворца. Не зря индийские раджи и правители Цейлона, а также многие европейские монархи держали в своих садах этих прекрасных птиц. Но изначально люди одомашнили павлинов вовсе не из-за красоты, ведь у них есть ряд и других ценных для человека качеств.

Павлины принадлежат к семейству фазановых. То есть, являются дальними родственниками обычных кур. Некоторые повадки у них и напоминают куриные — манера рыться в земле, нелюбовь к дальним полетам и "гарем" из пав, охраняемых одним самцом.

В диком виде павлины сегодня обитают на своей исторической родине — на землях Шри-Ланки, Индии, непала, Бангладеша и Пакистана. Живут они в лесах, где добывают корм, быстро бегая по земле в сплошных зарослях кустарника. Если поблизости объявляется хищник, павлины с резкими криками взлетают на дерево. Крик павлина — резкий, скрипучий, довольно противный для человеческого уха, так странно контрастирующий с их внешней красотой, давно стал притчей во языцех. Уж ради этакого "пения" павлинов никто бы одомашнивать не стал, это точно.

Интересные факты о павлинах

Жители Индии и Цейлона обратили внимание на то, что павлины едят не только семена, ягоды и фрукты, которые подворачиваются им на земле, но и разную живность, причем не обходят своим вниманием и змей, которых с удовольствием поедают, совершенно не боясь их ядовитых зубов.

Обитатели деревень не могли не оценить этого своеобразного достоинства, и павлинов стали приманивать к деревням, чтобы те, поселившись рядом с людьми, охраняли их от разных ползучих гадов.

Но у павлинов оказалось еще одно полезное качество — их вполне можно было употреблять в пищу.

И яйца павлинов также можно есть, как и куриные. Конечно, на родине павлинов считали священными животными, и как таковое в пищу не употребляли. Вообще, павлины и в других странах, например, Греции слыли спутниками богов. Так, павлин считался священной птицей Геры, в Индии он сопровождал многих богов, но вот европейцы нового времени в священные свойства павлинов не верили, а сочли их неплохим блюдом к праздничному столу.

В то же время, старинный Тибетский трактат "Чжуд-Ши" гласит, что павлинье мясо исцеляет глазные болезни, а также продлевает молодость. В домах знати Китая павлин нередко украшал праздничный стол. В Древнем Риме на пирах патрициев павлинов также подавали к столу — жареных и украшенных собственными перьями. Европейские рыцари Средневековья подхватили эту традицию и на празднествах в королевских дворцах жареные павлины пользовались популярностью.

Правда, мясо павлинов не очень вкусное, но зато его можно считать диетическим, вроде мяса перепелов. Кстати, роскошные павлиньи перья тоже расхватывались на ура — те же рыцари частенько украшали ими свои пышные плюмажи, а их дамы сердца — головные уборы и наряды.

Павлин

Павлины - охраняемое чудо

Сегодня павлины тоже очень востребованы, правда, все-таки скорее как декоративные птицы, чем как птицы, употребляемые в пищу. Различают два вида павлинов: индийские (или обыкновенные) и яванские. Очень красивы белые павлины — их меньше и увидеть эту красоту можно намного реже. В 1963 году павлин был официально назван национальной птицей Индии. Тем, кто исповедует индуизм, запрещено причинять павлину вред.

Красота павлинов делает их популярными в качестве живых обителей национальных парков, загородных имений и туристических баз. Однако, все, кто восхищается их красотой, невольно охватывает сожаление, что и голос у этой птицы не так красив, как оперение. А вот попробовать павлина сегодня желающих мало — красота птицы никак не влияет на ее вкусовые качества, и тут уж любая курица оставит позади любого, самого роскошного павлина.

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