Мужчины не кастрируют котов из солидарности и этим оказывают им медвежью услугу

Кастрация домашних котов — одна из самых распространенных услуг ветеринарных клиник. Многие хозяева принимают решение о проведении кастрации для своего кота, некоторые, наоборот, предпочитают терпеть любые неудобства, так как полагают, что кастрация лишит его радости жизни и сделает обделенным.

Человек приписывает свои эмоции животному

Причин, почему владельцы предпочитают кастрировать животное, несколько. Основная — невозможность участия питомца в размножении. Действительно, кошки и коты, проживающие в квартирах, иной раз за всю жизнь другого собрата не видят. И здесь возникает вопрос — что гуманнее по отношению к коту: кастрировать его, избавив от постоянной потребности в размножении или сохранить его основной инстинкт, подавляя его при помощи медикаментов.

Собственно, нравственная проблема тут одна — в отношении хозяина к данной процедуре, и вот тут как нигде срабатывает ассоциативное мышление, при котором человек приписывает свои эмоции животному. В основном, против кастрации котов мужчины. У них в отношении питомцев всегда присутствует некая мужская солидарность, и для них кастрировать кота — значит обречь его на безрадостное существование.

"Солидарность" превращается в медвежью услугу

Но если посмотреть правде в глаза, то очевидно, что эта "солидарность" превращается по отношению к животному в медвежью услугу. Для животных основной целью полового акта является не сознательное удовольствие от процесса, а продолжение рода. И поведением кота в период половой активности управляет инстинкт, а не желание поразвлечься с красотками.

Некастрированные коты, содержащиеся в квартирных условиях и лишенные возможности реализовать свой инстинкт размножения, становятся раздражительными. Отсюда вопли, агрессия, стремление вырваться из дома, пахучие метки на обоях и все прочие прелести. То же касается и кошек.

Тут надо отметить, что кастрация и стерилизация — разные процедуры. Кастрация — удаление половых желез, стерилизация — полностью всех репродуктивных органов. Поэтому, если речь идет о кошках, то, как правило, подразумевают стерилизацию.

Кастрированные животные живут дольше в среднем на 1,5-2 года, они более спокойные, у кастрированные кошек и котов фактически отсутствует риск некоторых заболеваний. Причем, иной раз бывает, что с возрастом кошку или кота все равно приходится стерилизовать по медицинским показаниям, а ведь с возрастом перенести эту процедуру им сложнее.

Почему хозяева боятся стерилизации и кастрации

Конечно, стерилизация, как всякое хирургическое вмешательство, имеет свои последствия, боязнь которых также заставляет владельцев животных отказываться от этой процедуры.

Во-первых, это общий наркоз, который в любом случае является стрессом для организма,

Во-вторых, предрасположенность кастрированных животных к избыточному весу.

Но ведь ожирение — это проблема неправильного кормления животных, а не проблема кастрации. Многие животные с возрастом также страдают от чрезмерной полноты. Поэтому, если правильно кормить питомца, то проблемы ожирения не будет.

Насчет же лени, апатии, вялости кастрированных котов очевидно, что это не более чем слухи. Кастрированные коты также активно играют, охотятся на птиц, а иной раз и дерутся с противниками, как и их сохранившие репродуктивную функцию собратья. Это подтвердит любой владелец кастрированного кота.

Опять же, если животное не перекормлено и здорово, то оно и будет вести себя активно, бордо и жизнерадостно. Часто кастрированные животные становятся более ласковыми и ручными. В любом случае кастрация причиняет гораздо меньше вреда здоровью животного, чем постоянное применение гормональных препаратов. А их все равно придется давать, если проживающий в квартире кот будет "гулять" в течение всей жизни.

Гомеопатия, к сожалению, не является панацеей от меток по углам и ночных воплей.

Кастрировать котов нельзя ранее шести месяцев, в некоторых клиниках оптимальным возрастом для кастрации считают 10 месяцев, а кошек — до первой течки. Если животное кастрировать слишком рано, оно может отставать в росте.

Заводчики породистых кошек четко разграничивают: лучшие в породе участвуют в размножении, все прочие — под кастрацию. Более того, если заводчик забраковал котенка как производителя, то и продавать его будет категорически под кастрацию. И никаких компромиссов тут найти не удастся — ведь речь идет об отборе племенного материала и улучшении породы.

О плюсах и минусах стерилизации читателям Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач Галина Деева:

"Если владелец не планирует участия кошки в разведении, то лучше ее стерилизовать, так как органы, которые не используются по прямому назначению, склонны к заболеваниям. Например, одной из возможных причин пиометры кошек является отсутствие беременности и родов. Регулярные беременности и роды — это один-два раза в год. А если кошка родила котят всего один раз, то это ничего не меняет. Причем лучше делать кошке не кастрацию, а стерилизацию, так как оставшиеся органы также могут воспаляться или на них могут образовываться опухоли.

Изменения характера животного после стерилизации — это индивидуально для каждой кошки и кота

Некоторые практически не меняют свое поведение после стерилизации. Тут еще следует учитывать, что некоторая часть половых гормонов вырабатывается надпочечниками, поэтому поведение после кастрации может вообще не меняться.

Даже поведение остается, как при половой активности. А в некоторых ситуациях заметна подавленность и вялость. Но это еще зависит от образа жизни животного и от хозяев. Если животное живет в четырех стенах всю жизнь, склонность к более вялому поведению остается, а если животное вывозят на дачу, играют с ним, то, наоборот. Характер складывается не только из стерилизации, а еще и из воспитания животного.

Кошки после стерилизации становятся более покладистыми

Естественно, кастрация имеется свои минусы. Животное становится менее активным, больше ест. Поэтому очень важно создать для них специальный уход. Подбирать менее калорийные корма.

Стерилизацию лучше проводить в клинике, а не на дому. Особенно кошек. Ведь стерилизация кошек — это полостная операция. Потом есть и психологический фактор. Процедура, проведенная на территории животного, да еще если хозяин присутствовал, может нанести питомцу серьезную психологическую травму. Лучше, если хозяин отвезет животное в клинику, передаст чужим людям, а потом получит назад, будет жалеть его. А дома у животного может быть запечатление отрицательного образа хозяина. А кошки же, они очень злопамятны и мстительны, и могут потом всю жизнь проявлять агрессию к хозяевам".

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