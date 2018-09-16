Беременные избавляются от кошек. А зря!

Очень часто можно увидеть объявление: — "Котик, молодой, здоровый, породистый, ласковый, к лотку приучен, отдам в хорошие руки". А причиной расставания с таким замечательным котиком оказывается ожидание молодой семейной парой ребенка.

Причин, по который будущая мама собирается избавиться от питомца, еще недавно бывшего семейным баловнем, как правило, две, и в основе обеих лежит страх.

Первая — страх заразиться какой-нибудь опасной болезнью от кошки,

вторая — что кошка поведет себя в отношении новорожденного аки лев рыкающий — будет нападать, грызть, кусать, царапать, ну и все в таком духе.

Очень часто все эти ужасы и настойчивые советы избавиться от животного подсказаны беременной старшим поколением. Наслушавшись страшных подробностей об антисанитарии и кошках-людоедах, молодая женщина, опасающаяся за здоровье будущего младенца, ищет способы избавления от кошки, иной раз со слезами на глазах. Хотя, для начала, ей бы стоило поискать подробную информацию — а так ли уж несовместимы дети и кошки, чтобы с появлением первых избавляться от вторых? Тем более заранее?

Так ли уж опасна кошка для беременной

Опасным заболеванием для беременной, которым можно заразиться от кошек, является токсоплазмоз. Токсоплазмоз — заболевание кошек, собак и еще некоторых животных, вызываемое простейшими токсоплазмами — внутриклеточными паразитами, и передающееся человеку. Почему токсоплазмоз опасен именно для беременных? Потому что, если беременная заразилась токсоплазмозом во время беременности, то паразитарные простейшие, проникая через плаценту в развивающийся плод, вызывают врожденные уродства плода, а также смерть или преждевременные выкидыши.

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Токсоплазмоз

Источником заражения являются кошачьи фекалии — именно в них обитают цисты паразитов токсоплазмоза. Причем источником заражения являются фекалии только тех кошек, которые заразились недавно. Токсоплазмозом кошки, собаки да и все прочие животные (и даже человек) заражаются через сырое мясо и окружающую среду. Если же кошка, содержащаяся в квартирных условиях, сырое мясо не ест, то шанс заразится у нее намного меньше — только через цисты возбудителя, попадающие домой на обуви хозяев.

Даже если кошка заразилась токсоплазмозом, то цисты в ее свежих фекалиях не способны еще проникать в другие организмы, они должны пройти цикл внутреннего развития, который длится от одного до пяти дней, то есть, если кошачий туалет ежедневно меняется по мере использования, то через него никак нельзя заразиться токсоплазмозом. Причем, менять кошачий лоток можно ведь не самой беременной, а любому другому члену семьи. Кстати, в организме здоровых животных к токсоплазмозу вырабатывается иммунитет и цисты в кишечнике не выходят из латентной стадии.

Животные и беременные женщины

Словом, если ваша кошка здорова, не выходит на улицу, если она не ест сырого мяса, а кошачий туалет ежедневно меняется и моется, то заразиться токсоплазмозом фактически невозможно.

Если, конечно, от большой любви никто не целует кошку под хвост. Поэтому, если соблюдать ряд элементарных правил гигиены, то совсем не нужно избавляться от кошки. А вот сдать анализ на токсоплазмоз необходимо — причем, лучше до беременности, если она планируется, или сразу же на самых ранних сроках.

Ведь токсоплазмозом можно заразиться не только от своей кошки. Например, если беременная любит заниматься садово-огородными работами на даче, то ей необходимо совершать их в резиновых перчатках, так как возможно заражение через фекалии кошек, попавшие на данный участок земли. И здесь вероятность намного выше, чем от собственной кошки, лоток которой вовремя убирается.

К тому же, если заражение токсоплазмозом произошло давно и перешло в латентную стадию, то ни для плода,ни для матери это заболевание уже не является опасным. Следует заметить еще раз: токсоплазмоз опасен для плода только при первичном заражении матери во время или незадолго перед беременностью.

Собственно, если в семье есть кошка или собака, даже если в доме нет, и не планируется маленьких детей, то все равно стоит сдать анализ на токсоплазмоз. Ведь это заболевание может вызывать тяжелые заболевания нервной системы.

Кот и грудничок

Следующий страх — отношение кошки к новорожденному. Здесь никто не может заранее определить, как кошка поведет себя в изменившейся ситуации. Если кошка сама по себе агрессивная, бросается иной раз на хозяев и вообще ведет себя неадекватно, то да, вероятно стоит задуматься о ее переселении.

Но если ваш питомец — ласковое животное, которое не было замечено в подобных человеконенавистнических действиях, то вряд ли оно кардинально изменит свое поведение с появлением в доме ребенка. Правда, есть такое явление, как кошачья ревность. Однако, не стоит забывать, что кошки и люди все-таки несколько иначе воспринимают мир. Ребенок же не будет посягать на кошачьи миски с едой, и первый год точно не будет теребить ее за хвост.

Кошка и младенец

Если не забывать вовремя кормить питомца, и уделять ему немного внимания, то никаких проблем возникнуть не должно. Кошка же не ревнует хозяев к телевизору, хотя в некоторых семьях он отнимает довольно много хозяйского внимания. Редко бывает, чтобы кошка восприняла нового члена человеческой семьи как явного врага.

Обычно кошки вполне спокойно относятся к прибавлению в семействе. Некоторые проявляют вполне законный интерес, некоторые равнодушны. Есть коты, которые сразу понимают, что к чему — что новый член семейства — неотъемлемая часть дорогой хозяйки, следовательно, о нем надо заботиться, чтобы лишний раз проявить себя с лучшей стороны и заработать бонусы к своей репутации. Такие кошки и коты стараются держатся поближе к малышу, но на почтительном расстоянии. Известны случаи, когда коты обеспечивали мягкую посадку младенцам, упавшим с дивана, смягчая собственным телом боль от удара.

Как правило, конфликты между детьми и кошками могут возникнуть намного позже — когда ребенок уже способен самостоятельно передвигаться и начинает воспринимать кошку, как живую игрушку. Но здесь тоже не всегда все кончается плохо.

Во-первых, кошки не обязательно будут отстаивать свое достоинство когтями и зубами, а, скорее, выберут тактику поспешного отступления.

Во-вторых, адекватные родители всегда смогут растолковать чаду, что котика обижать не стоит, лучше его погладить и подружиться с ним.

Коты и дети

Кошка, привязавшаяся к ребенку, простит ему любые мучения, даже те, за которые она давно бы наказала взрослых людей. Поэтому, не стоит делать поспешные выводы и избавляться от кошки с появлением в доме малыша.

А что касается аллергии на кошачью шерсть — так давно уже доказано, что как раз у тех детей, которые воспитывались в присутствии кошек, аллергии именно на кошачью шерсть нет.

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Мнение психолога

Кроме того, любой психолог подтвердит, что животное в доме всегда благотворно сказывается на психике ребенка. Дети, растущие в семьях, где есть животное, более социально адаптированы, чем те, которые не общались с братьями нашими меньшими. Не зря на Западе все более популярной становится анималотерапия — лечение некоторых заболеваний путем контакта с животными.

Вместо того, чтобы таскать ребенка к психологу, лучше подарить ему кошку или собаку. Заодно будущий член социума будет приучаться и к ответственности, которая ему очень пригодится во взрослой жизни.