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Автор Антон Евсеев

Кумыс — это вкусно и полезно

Зоосфера » Интересное

О кумысе, я думаю, слышали многие, но вот все ли знают, что это такое? Чаще всего на этот вопрос отвечают так: "Кумыс — это забродившее кобылье молоко". Так-то оно так, но, тем не менее, это далеко не полное определение данного понятия.

Кумыс — это вкусно и полезно

Потому что кумыс — это замечательный прохладительный напиток. В летнюю жару, пожалуй, нет лучше средства для утоления жажды. Кумыс — это прекрасное тонизирующее средство, прогоняет усталость и сонливость куда лучше, чем кофе или энергетические напитки. И, наконец, кумыс — это ценное натуральное лекарство против целого ряда заболеваний.

Из чего делают кумыс

Действительно, сырьем для кумыса является лошадиное молоко. Кобыл, у которых есть жеребята, доят 4-5 раз в день, а ночью настает очередь жеребят. Молоко поступает в особый цех, где его сливают в специальные чаны. Туда же бросают закваску, состоящую из специальных микроорганизмов.

Через несколько часов кумыс отправляют в холодильник — "дозревать". Весь процесс, от дойки, до разлива в бутылки занимает меньше суток. Знатоки советуют пить кумыс в течение нескольких первых часов после изготовления, потому что через некоторое время он начинает закисать, а через 5-7 суток теряет свои лечебные свойства.

Кому же полезен кумыс в качестве лекарства?

  • Во-первых, тем, у кого есть проблемы с пищеварением.

Доказано, что кумыс может регулировать кислотно-щелочной баланс, блокирует процессы гниения, заживляет поврежденные участки слизистой. Так что люди, страдающие гастритом, язвами желудка и 12-перстной кишки, энтероколитом и холециститом смогут облегчить свои страдания, принимая этот удивительный напиток.

  • Также кумыс полезен и для тех, кто подвержен резким перепадам кровяного давления и людям с пониженным гемоглобином.

Кумыс способствует интенсивному кроветворению, нормализации уровня гемоглобина, а также может помочь тем, кто восстанавливается после инфаркта миокарда.

  • Но больше всего этот чудесный напиток необходим астматикам, страдающим эмфиземой легких и туберкулезникам.

Здесь он просто творит чудеса. Детям, страдающим туберкулезом легких, еще в советские времена назначали курс кумысолечения, и он всегда оказывался весьма эффективен. Так что благодаря кумысу удалось спасти сотни жизней, победив это смертельно опасное заболевание.

Кумыс Монголия
 

Эликсир долголетия

Даже удивительно, что кумыс, некогда столь популярный в России, сейчас нечастый гость на прилавках магазинов. Даже в Тыве, Бурятии, Калмыкии и в других республиках "конных народов" его не часто можно увидеть в продаже. Причина простая — сокращение поголовья отечественных лошадей.

Однако сейчас, интерес к этому напитку потихоньку возрождается. В России есть несколько "кумысопроизводящих" хозяйств, и они просто завалены заказами. Кумыс покупают больницы, санатории, и даже частные лица. 

Для того, что бы кумыс стал гостем в каждом доме, необходима реклама всех удивительных свойств этого напитка. Мне вспоминается история, когда давным-давно русских князей приглашали к ханам Золотой Орды и на приеме угощали кумысом. Многие из них отказывались его пить. А зря! Если бы они знали про то, что это за напиток, то с удовольствием выпили бы, да еще и добавки бы попросили. А вернувшись к себе в княжества, организовали бы производство кумыса на месте.

Так что, я думаю, нам не следует брать пример с этих князей-снобов. И, кто знает, может быть именно кумыс станет вашим самым любимым напитком.

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Галилео. Кумыс
Темы тыва кумыс бурятия напиток калмыкия туберкулез
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