Остеоартроз — одно из самых тяжёлых заболеваний, поражающих кошек различных пород

Одним из самых тяжелых заболеваний, поражающих кошек различных пород, является остеоартроз. Этот недуг весьма коварен: его трудно распознать на ранних стадиях, с ним нелегко бороться методами традиционной ветеринарной медицины. Да и сами по себе кошки не склонны идти на контакт с ветеринаром, что еще больше осложняет лечение. Так что иногда куда более действенный эффект достигается за счет своевременной профилактики этого заболевания.

Об остеоартрозе, о методах борьбы с ним и его профилактики читателям Pravda.Ru рассказали сотрудники ветеринарной клиники МГУПБ М. В. Матвеева, Г. Крюковская и Т. Марющина.

Остеоартроз — это заболевание суставов, оно характеризуется различными дегенеративными изменениями тканей этих органов.

Причины возникновения остеоартроза

Ну, во-первых, часто это первичное заболевание суставов, которое может быть связано, например, с инфекционными болезнями. И хотя сами по себе они достаточно быстро излечиваются, но в виде осложнения у животного может развиться остеоартроз.

Также в качестве причин можно назвать и так называемые вторичные заболевания суставов. Они подразделяются на:

Врожденные нарушения и травмы.

Среди них чаще всего встречается остеохондродисплазия. Это нарушение чаще всего развивается у кошек пород скотиш-фолд. Оно характеризуется замедлением роста и формирования костей, изменением их размера и формы. Чрезмерно широкие физарные части предплюсневых и плюсневых костей покрываются у этих кошек костными наростами (экзостозами), что ведет к развитию анкилоза (неподвижности, возникающей в суставе из-за структурных изменений) суставов тазовых конечностей.

Также нередка и дисплазия тазобедренного сустава, чаще всего она встречается у таких пород кошек как британская, сиамская, мейн-кун.

Травмы, приводящие к нестабильности суставных поверхностей (компрессионный удар)

Последствия перенесенных операций.

Среди них особо следует отметить последствия таких хирургических процедур, как онихэктомия и тендэктотомия, которые сейчас часто делаются животным по просьбе их владельцев. Напомним, что онихэктомия — это удаление когтей с концевой фаланги пальцев (кстати, в большинстве стран Европы эта операция запрещена Европейской конвенцией по защите прав домашних животных). Изменение анатомии конечностей приводит к нарушению всех функций опорно-двигательного аппарата (снижение чувств равновесия, ослабление мышц и силы, хронический локальный болевой синдром). Отношение большинства ветеринарных врачей к онихэктомии крайне негативное, поскольку совершенно здоровое животное подвергается неоправданному риску возникновения остеоартроза.

Также весьма негативно на здоровье кошки может сказаться и тендоэктотомия — подрезание сухожилия глубокого пальцевого сгибателя. После этой операции кошка не может манипулировать когтями, вследствие чего риск развития остеоартроза становится весьма высок.

Возрастные изменения одного или нескольких суставов.

Нарушения обменных процессов.

Нагрузка на суставы может увеличиваться при ожирении, которое в данном случае действует как фактор нарушения подвижности животного. Именно таким образом нагрузка на суставы и возрастает.

Диагностика остеоартроза

Осуществляется на основании клинических признаков, данных рентгенографических и лабораторных исследований.

Сложность ее заключается в том, что в большинстве случаев кошки могут не показывать клинические признаки болезни. Они адаптируются к боли, снижая активность или меняя место сна (не спят на местах, куда надо запрыгивать, могут начать испражняться рядом с лотком, если у него высокие борта). Тем не менее у них может наблюдаться изменение в поведении:

снижение подвижности;

повышение агрессивности в общении с другими животными и людьми.

Эти нюансы поведения животного — один из первых "звоночков", свидетельствующий о том, что с суставами вашего любимца не все в порядке.

Лечение остеоартроза

Если диагноз все-таки поставлен правильно, следует немедленно приступать к лечению. Оно может проявляться в форме:

1. Хирургического вмешательства.

Конечно же, это самый надежный способ победить недуг. Но операция обычно откладывается до более поздних стадий заболевания, когда проводимые процедуры уже не обеспечивают снятия боли или достаточную функциональность конечности. Видимо, это происходит из-за того, что часто владельцы животных неоправданно боятся самого слова "операция".

2. Обезболивающей терапии.

Чаще всего владельцы прибегают именно к этой форме лечения. Такая терапия может быть достаточно эффективна, поскольку для кратковременного облегчения боли у кошек предназначен целый ряд нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Но, тем не менее, мы обращаем ваше внимание, что применять их у кошек необходимо с осторожностью, так как все НПВС могут вызывать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, оказывать токсические воздействия на почки и печень.

3. Коррекции веса, физиотерапии (магнитотерапии, лазеротерапии), массажа (пассивная манипуляция суставом), акупунктуры.

Эти методы лечения для российских "кошатников" пока в новинку. Далеко не в каждой ветеринарной клинике найдется специалист, владеющий хотя бы одним из вышеупомянутых способов лечения остеоартроза.

4. Особой лечебной диеты.

5. Создания надлежащих условий и ухода (доступность туалетного лотка, использование наклоненных поверхностей, использование мягкой подстилки, доступность корма и воды).

6. Использования специальных кормовых добавок для лечения и укрепления суставов. Консультацию проведёт ваш ветеринар.

Напоследок хотим напомнить вам, что кошкам в отличие от собак труднее давать кормовые добавки, так как они с большим подозрение относятся ко всему, что не является кормом. Однако тех, кто хочет помочь своему любимцу справиться с тяжелым и коварным недугом, это не должно останавливать. Будьте терпеливы, но настойчивы, действуйте лаской, а не принуждением. И вскоре сами убедитесь в том, что кормовые добавки могут занять почетное место в списке кулинарных предпочтений вашего котика.