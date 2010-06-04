Что такое электронный ошейник и как его использовать

Еще 2-3 года назад большинство российских дрессировщиков собак категорически отвергали возможность использования электронного ошейника в дрессировке. Они объясняли свою позицию тем, применение подобных ошейников может быть вредно для здоровья собаки, вконец "расшатать" ей нервы, да и вообще это бесполезно, требуемого результата не достигается, и. т. д. И, что самое интересное, большинство дрессировщиков даже не пытались попробовать эти "высокие технологии", а результаты экспериментов своих зарубежных коллег просто-напросто игнорировали, комментируя их вариацией на тему расхожей фразы "Что немцу — здорово, то русскому — смерть".

Дрессировка. Электроошейник

Но не будем спешить обвинять дрессировщиков в отсталости и "косности". Отечественные владельцы собак долгое время с таким же предубеждением относились к идее использования этих средств воспитания четвероногих друзей.

В представлении большинства из них электронный ошейник был чем-то вроде электрического стула или электрошокера.

Некоторые же, слыша словосочетание "электронные средства дрессировки", презрительно улыбались. Этот жест они объясняли стандартной фразой: " током своих собак "лупят" только те, кто не умеет их воспитывать".

Способы использования электронного ошейника

Электронный ошейник призван решать следующие проблемы:

Коррекция нежелательного поведения

Обучение новым навыкам

Оттачивание имеющихся навыков

Контроль за поведением собаки.

Сейчас, когда электронные ошейники уже перестали быть "экзотикой", мнение многих собаководов, что называется, "повернулось на 180°". Теперь все чаще слышишь заявления вроде:

"…электронный ошейник скоро сделает не нужной профессию дрессировщика, с его помощью можно любую собаку чему угодно научить…".

Забавно слышать, что больше всего дифирамбов электронным ошейникам поют те, кто еще совсем недавно считал их орудием собачьих пыток.

Электронный ошейник

Дрессировщики и кинологи рекомендуют придерживаться следующих правил:

Убедитесь, что собака здорова, что у нее ничего не болит и не причиняет ей дискомфорта.

Шея собаки должна быть чистой, шерсть в месте расположения ресивера (длинношерстной собаки) - расчесанной.

Всегда начинайте работать ТОЛЬКО на поводке. Длина поводка может быть любая, но не менее 3 метров.

Не переходите слишком быстро к дрессировке без ошейника. У всех собак бывают "моменты забывчивости" после того как они, казалось бы, усвоили урок.

Возможности электронного ошейника

Итак, что же такое "электронное средство дрессировки"? Каковы их возможности? В каких случаях и как следует их использовать? На эти и другие вопросы читателям "Правды.Ру" отвечает дрессировщик Юлия Александровна Мухина.

— Здравствуйте, Юлия Александровна! Электронные ошейники — пока новинка для российских собаководов. До сих пор находятся те, кто говорит о том, что это очень жестокий метод дрессировки, что эти ошейники причиняют собакам боль и т. п. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Здравствуйте, уважаемые читатели "Правды.Ру". Во-первых, хочу сразу сказать, что электронные ошейники — это не такая уж и новинка в России, мы работаем с ними уже более 5 лет. Хотя в Европе с ними работают уже с 70-х годов, просто мы пришли к этому несколько позже.

Во-вторых, то мнение, которое Вы сейчас изложили — это, без сомнения, сильное передергивание.

При грамотном использовании ошейника собака будет ощущать лишь некий дискомфорт, это воздействие можно расценивать как стимуляцию, но не как болевые ощущения. По сравнению с воздействием строгого ошейника или удавки это, конечно же, более гуманный способ дрессировки.

Воздействие электронного ошейника сравнимо с процедурами физиотерапии, которые проводят в любой поликлинике. Так что не надо бояться использовать эти средства дрессировки. В них нет ничего ужасного.

— Скажите, пожалуйста, чем следует руководствоваться тем, кто решил приобрести своему питомцу электронный ошейник? Физическими параметрами питомца? Или чем-то другим?

— По этим вопросам всегда следует проконсультироваться с тренером. Именно он, а не владелец, и должен подбирать такой ошейник. Ведь при подборе учитывается не только размеры и вес животного, но и то, зачем нужен ошейник.

Одно дело, если собака живет в квартире, и электронный "воспитатель" нужен лишь на прогулках, если собака, например, убегает или пытается подобрать еду с земли. И совсем другое дело, если это — рабочая собака, скажем, охотничья, которая большую часть времени будет бегать по полям и лесам.

Очевидно, что в каждом случае нужно подбирать систему, которая более подходит к ситуации. Учитывается очень много факторов, например:

расстояние, на которое распространяется действие сигнала

надежность системы

надежность крепления и др.

Про все эти "нюансы" хорошо знает специалист, дрессировщик, например, или сотрудник сервис-центра. Только они обладают достаточным опытом, что бы помочь в выборе электронного "воспитателя".

— Еще один вопрос, который, судя по тому, что его часто задают на форумах, чрезвычайно волнует наших собаководов. Ведь в нашей стране зима длиться около полугода. Снег, метель, мороз — как все это сказывается на работе ошейников? Могут ли они нормально функционировать в таких условиях?

— При сильных морозах, естественно, будут возникать проблемы, поскольку будут быстрее разряжаться и аккумуляторы и батарейки. Это, конечно же, надо помнить, когда вы подбираете модель ошейника. Если вы собираетесь в основном использовать ее на улице, причем по многу часов, то лучше, конечно покупать "аккумуляторный" вариант, ведь на батарейках можно просто разориться.

Тем не менее, при очень сильных морозах, при -20-25°С, например, у вас и собака-то долго на улице не сможет "функционировать", да и вы сами вряд ли выдержите несколько часов на улице. Поэтому, использовать подобный ошейник на улице можно при температурах не ниже -15°С, это "потолок".

При грамотном использовании ошейника собака будет ощущать лишь некий дискомфорт

Что касается водонепроницаемости, то практически все современные системы электронной дрессировки сейчас представлены исключительно водонепроницаемыми моделями (кроме тех, что предназначены для щенков).

Это касается ресивера — то есть той "коробочки", которая непосредственно контактирует с шеей собаки. Ну, а если говорить про пульт — в 50 процентах случаев они также водонепроницаемы, некоторые, которые предназначены, например, для охотников, можно спокойно в воду бросать, им от этого ничего не будет.

— Понятно. И последний вопрос, тоже из тех, что наиболее часто обсуждаются на форумах. Бывают ли случаи, когда электронный ошейник не выполняет возложенных на него задач? И, если да, то насколько часто?

— Да, конечно бывает. Бывает так, что ошейник "не справляется" с собакой, даже, несмотря на то, что хозяин собаки использовал его абсолютно грамотно и даже консультировался у тренера по поводу его использования. Но здесь возможны разные ситуации. Например:

Собаки некоторых пород обладают очень низким болевым порогом, что вообще не чувствуют воздействия ошейника. Это можно сказать про представителей таких пород, как кавказская, южнорусская и среднеазиатская овчарки. Впрочем, даже и в этом случае речь идет не о том, что все они не чувствительны, а о том, что многие из них не ощущают того слабого разряда, который "генерирует" ошейник. По статистике, это одна собака из 20-30. Тем не менее, считается, что при занятиях с ними лучше вообще не использовать электронные ошейники Среди собак других пород и среди беспородников встречаются собаки с врожденной низкой болевой чувствительностью. Но таковых очень мало, наверное, одна из ста. Однако узнать про это можно лишь опытным путем, попробовав использовать электронный ошейник.

Но если честно, то большинство проблем с использованием этих средств электронной дрессировки возникают по вине владельцев собак, которые просто не знают, как нужно ими пользоваться.

Они считают, что раз у них есть такой ошейник, то советы тренера им не нужны, и что они сами в состоянии разобраться, что к чему.

Как правило, проблемы начинаются уже на стадии надевания ошейника — большинство таких "всезнаек" надевают его так, что собака просто не чувствует воздействия.

А дальше — больше. Стоит заметить, что подобные хозяева почему-то уверенны в том, что стоит им надеть ошейник и один раз нажать на кнопку — и все, собака сразу станет послушной. А когда этого не происходит, они всю вину сваливают на ошейник.

Здесь мы имеем дело с глубоким заблуждением относительно того, зачем нужен электронный ошейник.

Собаке, "оснащенной" таким ошейником нужно тренироваться и заниматься с дрессировщиком точно так же, как и любой другой. Никакой ошейник не является заменой тренера, он лишь его помощник.

— Юлия Александровна, большое спасибо Вам за столь интересную беседу. Я уверен, что теперь все наши читатели хорошо представляют себе, что такое электронный ошейник и зачем он нужен. До новых встреч!

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