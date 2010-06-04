Еще 2-3 года назад большинство российских дрессировщиков собак категорически отвергали возможность использования электронного ошейника в дрессировке. Они объясняли свою позицию тем, применение подобных ошейников может быть вредно для здоровья собаки, вконец "расшатать" ей нервы, да и вообще это бесполезно, требуемого результата не достигается, и. т. д. И, что самое интересное, большинство дрессировщиков даже не пытались попробовать эти "высокие технологии", а результаты экспериментов своих зарубежных коллег просто-напросто игнорировали, комментируя их вариацией на тему расхожей фразы "Что немцу — здорово, то русскому — смерть".
Но не будем спешить обвинять дрессировщиков в отсталости и "косности". Отечественные владельцы собак долгое время с таким же предубеждением относились к идее использования этих средств воспитания четвероногих друзей.
В представлении большинства из них электронный ошейник был чем-то вроде электрического стула или электрошокера.
Некоторые же, слыша словосочетание "электронные средства дрессировки", презрительно улыбались. Этот жест они объясняли стандартной фразой: " током своих собак "лупят" только те, кто не умеет их воспитывать".
Электронный ошейник призван решать следующие проблемы:
Сейчас, когда электронные ошейники уже перестали быть "экзотикой", мнение многих собаководов, что называется, "повернулось на 180°". Теперь все чаще слышишь заявления вроде:
"…электронный ошейник скоро сделает не нужной профессию дрессировщика, с его помощью можно любую собаку чему угодно научить…".
Забавно слышать, что больше всего дифирамбов электронным ошейникам поют те, кто еще совсем недавно считал их орудием собачьих пыток.
Дрессировщики и кинологи рекомендуют придерживаться следующих правил:
Итак, что же такое "электронное средство дрессировки"? Каковы их возможности? В каких случаях и как следует их использовать? На эти и другие вопросы читателям "Правды.Ру" отвечает дрессировщик Юлия Александровна Мухина.
— Здравствуйте, Юлия Александровна! Электронные ошейники — пока новинка для российских собаководов. До сих пор находятся те, кто говорит о том, что это очень жестокий метод дрессировки, что эти ошейники причиняют собакам боль и т. п. Что Вы можете сказать по этому поводу?
— Здравствуйте, уважаемые читатели "Правды.Ру". Во-первых, хочу сразу сказать, что электронные ошейники — это не такая уж и новинка в России, мы работаем с ними уже более 5 лет. Хотя в Европе с ними работают уже с 70-х годов, просто мы пришли к этому несколько позже.
Во-вторых, то мнение, которое Вы сейчас изложили — это, без сомнения, сильное передергивание.
При грамотном использовании ошейника собака будет ощущать лишь некий дискомфорт, это воздействие можно расценивать как стимуляцию, но не как болевые ощущения. По сравнению с воздействием строгого ошейника или удавки это, конечно же, более гуманный способ дрессировки.
Воздействие электронного ошейника сравнимо с процедурами физиотерапии, которые проводят в любой поликлинике. Так что не надо бояться использовать эти средства дрессировки. В них нет ничего ужасного.
— Скажите, пожалуйста, чем следует руководствоваться тем, кто решил приобрести своему питомцу электронный ошейник? Физическими параметрами питомца? Или чем-то другим?
— По этим вопросам всегда следует проконсультироваться с тренером. Именно он, а не владелец, и должен подбирать такой ошейник. Ведь при подборе учитывается не только размеры и вес животного, но и то, зачем нужен ошейник.
Одно дело, если собака живет в квартире, и электронный "воспитатель" нужен лишь на прогулках, если собака, например, убегает или пытается подобрать еду с земли. И совсем другое дело, если это — рабочая собака, скажем, охотничья, которая большую часть времени будет бегать по полям и лесам.
Очевидно, что в каждом случае нужно подбирать систему, которая более подходит к ситуации. Учитывается очень много факторов, например:
Про все эти "нюансы" хорошо знает специалист, дрессировщик, например, или сотрудник сервис-центра. Только они обладают достаточным опытом, что бы помочь в выборе электронного "воспитателя".
— Еще один вопрос, который, судя по тому, что его часто задают на форумах, чрезвычайно волнует наших собаководов. Ведь в нашей стране зима длиться около полугода. Снег, метель, мороз — как все это сказывается на работе ошейников? Могут ли они нормально функционировать в таких условиях?
— При сильных морозах, естественно, будут возникать проблемы, поскольку будут быстрее разряжаться и аккумуляторы и батарейки. Это, конечно же, надо помнить, когда вы подбираете модель ошейника. Если вы собираетесь в основном использовать ее на улице, причем по многу часов, то лучше, конечно покупать "аккумуляторный" вариант, ведь на батарейках можно просто разориться.
Тем не менее, при очень сильных морозах, при -20-25°С, например, у вас и собака-то долго на улице не сможет "функционировать", да и вы сами вряд ли выдержите несколько часов на улице. Поэтому, использовать подобный ошейник на улице можно при температурах не ниже -15°С, это "потолок".
Что касается водонепроницаемости, то практически все современные системы электронной дрессировки сейчас представлены исключительно водонепроницаемыми моделями (кроме тех, что предназначены для щенков).
Это касается ресивера — то есть той "коробочки", которая непосредственно контактирует с шеей собаки. Ну, а если говорить про пульт — в 50 процентах случаев они также водонепроницаемы, некоторые, которые предназначены, например, для охотников, можно спокойно в воду бросать, им от этого ничего не будет.
— Понятно. И последний вопрос, тоже из тех, что наиболее часто обсуждаются на форумах. Бывают ли случаи, когда электронный ошейник не выполняет возложенных на него задач? И, если да, то насколько часто?
— Да, конечно бывает. Бывает так, что ошейник "не справляется" с собакой, даже, несмотря на то, что хозяин собаки использовал его абсолютно грамотно и даже консультировался у тренера по поводу его использования. Но здесь возможны разные ситуации. Например:
Собаки некоторых пород обладают очень низким болевым порогом, что вообще не чувствуют воздействия ошейника. Это можно сказать про представителей таких пород, как кавказская, южнорусская и среднеазиатская овчарки.
Впрочем, даже и в этом случае речь идет не о том, что все они не чувствительны, а о том, что многие из них не ощущают того слабого разряда, который "генерирует" ошейник. По статистике, это одна собака из 20-30. Тем не менее, считается, что при занятиях с ними лучше вообще не использовать электронные ошейники
Среди собак других пород и среди беспородников встречаются собаки с врожденной низкой болевой чувствительностью. Но таковых очень мало, наверное, одна из ста. Однако узнать про это можно лишь опытным путем, попробовав использовать электронный ошейник.
Но если честно, то большинство проблем с использованием этих средств электронной дрессировки возникают по вине владельцев собак, которые просто не знают, как нужно ими пользоваться.
Они считают, что раз у них есть такой ошейник, то советы тренера им не нужны, и что они сами в состоянии разобраться, что к чему.
Как правило, проблемы начинаются уже на стадии надевания ошейника — большинство таких "всезнаек" надевают его так, что собака просто не чувствует воздействия.
А дальше — больше. Стоит заметить, что подобные хозяева почему-то уверенны в том, что стоит им надеть ошейник и один раз нажать на кнопку — и все, собака сразу станет послушной. А когда этого не происходит, они всю вину сваливают на ошейник.
Здесь мы имеем дело с глубоким заблуждением относительно того, зачем нужен электронный ошейник.
Собаке, "оснащенной" таким ошейником нужно тренироваться и заниматься с дрессировщиком точно так же, как и любой другой. Никакой ошейник не является заменой тренера, он лишь его помощник.
— Юлия Александровна, большое спасибо Вам за столь интересную беседу. Я уверен, что теперь все наши читатели хорошо представляют себе, что такое электронный ошейник и зачем он нужен. До новых встреч!
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