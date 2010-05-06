Лошади и их роль в Великой Отечественной войне

Лошади старались, как умели, Вынесли героев из атак — Чтоб герои в песнях прогремели, Только не споют о лошадях… М. Щербаков, "Человек судьбой своей играет" комментариев 9 поделились Лошади и война

Считается, что история боевого применения лошадей закончилась с появлением на полях сражений в массовом количестве пулеметов. Конь ничем и никак не защищен от пулеметной очереди, а значит, кавалерия автоматически выбыла из дела. Появление на полях сражений танков и самоходной артиллерии довершили дело. Теперь лошадь на войне стали рассматривать как анахронизм. Но тем не менее…

Все-таки, несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль. И в Советской Армии, и в вермахте лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции батареи.

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: красноармейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами, запряжённую лошадьми. Причина такого широкого использования лошадей весьма проста — по бездорожью (особенно весной и осенью), там, где застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые животные.

Надежный товарищ

Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов — эти без проблем буксировали даже огромные гаубицы! И здесь особенно отличались владимирские тяжеловозы — гордость отечественного коневодства. Примечательно, что когда во время Великой Отечественной войны наши артиллеристы, использовали трофейных упряжных лошадей, то постоянно удивлялись: вроде здоровые кони, а через несколько дней работы почему-то падают.

Неужели это и есть хваленое немецкое качество? А ларчик на самом деле открывался просто: немецкая лошадь привыкла к тому, чтобы ее регулярно и сытно кормили, а владимирец пол-Европы пройдет, питаясь соломой с крыш.

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь — ведь обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для этих (и некоторых других целей) даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их верных четвероногих помощников.

"Лошади — куют Победу вместе с нами" — говорили бойцы Красной Армии.

Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жизнью этим скромным труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсанбатов также были "на конной тяге". Нередко бывало и то, что пехота выезжала на позиции не на грузовиках, а на конных подводах. Ну, а перемещения и рейды партизанских отрядов без подобного вида транспорта вообще невозможно представить.

Да и кавалерию, как оказалось, рановато было отправлять в архив. Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь бежит со средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не более 100 км за сутки, но он может пройти там, где не пройдёт никакая техника — и сделает это незаметно.

Лошади во время Великой Отечественной Войны

Только один конный корпус советского генерала Льва Михайловича Доватора во время битвы за Москву сковывал тылы целой армии. И противник не мог ничего поделать с отважными и неуловимыми кавалеристами. Вот что писал в своей докладной записке начальник Генерального Штаба войск вермахта генерал Гальдер:

"Мы постоянно сталкиваемся с конными соединениями. Они так маневренны, что применить против них мощь немецкой техники не представляется возможным. Сознание, что ни один командир не может быть спокоен за свои тылы, угнетающе действует на моральный дух войск".

Незаменимость лошадей во время боев

Иногда советские кавалеристы участвовали и в открытом противостоянии.

Так, например, в конце войны кавалерийская дивизия генерала Блинова спасла 50 тысяч военнопленных, заперла дорогу на Дрезден. А 7-й гвардейский конный корпус отличился тем, что взял города Ратенов и Бранденбург. 3-й гвардейский корпус взял Рейнбург и встретил на Эльбе союзников. Так что и здесь кавалерия доказала свою эффективность.

Какие же породы лошадей преобладали в кавалерии во время Великой Отечественной войны? Самые разные.

Любая кавалерийская часть располагала в первую очередь породами лошадей, которые были популярны в местах формирования подразделения.

Донские казаки отдавали предпочтение донской породе. Лихие джигиты с Кавказа больше всего ценили кабардинских лошадей. Гордые наездники из Средней Азии обычно восседали на ахалтекинцах. Сибиряки не могли нарадоваться на кузнецкую породу.

Но бывало и так, что конные части приходило пополнение из метисов и полукровок. И, надобно заметить, в большинстве случаев они также честно несли службу, как и их "чистопородные" собратья.

Лошадь — боевой товарищ

Следует заметить, что у противника в начале войны лошадей было меньше, хотя кавалерийские части были и в Вермахте. Однако, попав из Западной Европы на российское бездорожье, немцы быстро осознали преимущества "четвероногой" тяги, и количество лошадей в немецкой армии сильно возросло, в основном за счет оккупированных территорий.

Сохранилось множество свидетельств, что немецкие кавалеристы и ездовые очень тепло и уважительно отзывались об отечественных породах лошадей. Так что наши кони могут гордиться — их и противник уважал (а такое случается не часто).

У военных лошадей были интересные клички:

Малыш

Мальчик

Нептун

Сатурн

Марс

Мамонт

Пилот

Танкист и др.

Сколько же лошадей "проходили службу" в рядах Советской Армии в годы войны? Сложно сказать. По официальным данным штатная численность лошадей в войсках составляла 1,9 миллиона голов. Однако немало из них в "списках не значились".

Кого-то просто не успевали записать на довольствие, ведь жизнь лошади на войне не была особенно долгой. Она, например, не могла спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль и осколков снарядов.

Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. Впрочем, потери среди конского состава были бы несравненно больше, если бы не четко организованная ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее большинство раненых и заболевших лошадей после лечения возвращались в строй.

Работа ветеринарной службы

Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала искреннее восхищение. Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для доставки самых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл использовался автотранспорт, имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения, которые возглавлялись квалифицированными специалистами. Тяжело раненным лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного выздоровления. Так что раненные лошади были окружены такой же заботой и вниманием, что и бойцы.

Ветеринарная служба во время ВОВ

И все-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, имена этих скромных тружеников фронта практически никому не известны. Погибших лошадей не награждали орденами, не присваивали геройских званий… Выживших, впрочем, тоже.

Однако видимо пришло время воздать должное подвигу этих животных. 5 мая 2017 года в Москве в парке Победы на Поклонной горе состоялось открытие памятника "По дорогам войны", воспевающего борьбу народов России и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Скульптура изображает пару монгольских лошадей, тянущих по бездорожью артиллерийское орудие. Бесспорно, они это заслужили по праву. Трудно представить нашу победу без этих красивых и благородных животных.

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