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Автор Любовь Степушова

Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина

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Борьба за Николаса Мадуро и его режим, это борьба за международное право, которое постоянно попирается США и их союзниками. Ее исход будет зависеть от действий компании "Роснефть".

Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина. 397979.jpeg

Хроника переворота

После того, как никому не известный 35-летний Хуан Гуайдо в среду прокричал на весь мир: "Я президент", и был в Твиттере признан Трампом, Европоюз выдвинул Николасу Мадуро ультиматум сроком в восемь дней, чтобы он назначил новые "свободные выборы" президента.

В воскресение Вашингтон предоставил Гуайдо контроль над банковскими счетами Citgo — дочки венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, а оппозиция призвала провести 2 протестных марша в среду и в субботу, после чего папа Франциск сказал, что он боится "кровопролития ".

В понедельник США заморозили счета PDVSA в США. Об этом объявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он делал это с блокнотом в руке, в котором журналисты разглядели слова: "5000 солдат в Колумбию".

Почему не стали искать предлог для переворота?

В Венесуэле за два года сформировалось двоевластие, что позволило Вашингтону отказаться от поиска причины для переворота. Не надо трясти пробирками, как перед нападением на Ирак или искать применение зарина, как в Сирии, или, как на Украине — устраивать кровопролитие с "онижедетьми", учитывая "стальные нервы" Мадуро и настроения в верных ему полиции и армии.

Было решено наряду с дублированием органов власти на уровне парламента (в Венесуэле два парламента: оппозиционная Национальная ассамблея и проправительственная Национальная учредительная Ассамблея) и на уровне Верховного суда (есть Верховный суд "в изгнании") организовать дубль президента.

Теперь остается только заставить Мадуро отречься от власти и вуаля — проамериканское правительство уже готово действовать. Представляется, что Мадуро представлял эти риски, но предпочел двоевластие разгону легитимного парламента. А вот Борис Ельцин в свое время не побоялся и выиграл президентскую форму правления (единоначалие) для России и очертил Западу "красную линию".

Действия Мадуро в отношении парламента понятны, не понятна его лояльность к Гуайдо. Вместо того, чтобы задержать путчиста и судить за нарушение статьи 233 Конституции* (говорит о том, какими способами президент может быть отстранен от власти) с высылкой в США, Мадуро затеял перетягивание каната с "мировым сообществом", что может обернуться для него и Венесуэлы трагедией.

Задача США: экономически задавить режим Мадуро

Не секрет, что Венесуэла переживает экономический кризис и зависит от экспортых поступлений от продажи нефти. Их обеспечивает на 96 % PDVSA. И, в основном, "живые доллары" поступают от филиала PDVSA — Citgo Petroleum Corporation, которая торгует венесуэльской нефтью в США. У нее там имеется ряд НПЗ в Техасе, которые разбавляют тяжелую венесуэльскую нефть легкой и перерабатывают на топливо. Как уже упоминалось, Вашингтон передал счета этой компании в управление Гуайдо и заморозил счета PDVSA на 7 миллиардов долларов, а транзакции по счетам еще на 11 миллиардов были приостановлены.

Министр финансов Стивен Мнучин предупредил, что счета потенциальных покупателей венесуэльской нефти также будут заблокированы в Соединенных Штатах. Пока ясно, что Мадуро плохо подготовился к таким серьезным санкциям, если до сих пор не вернул золото Венесуэлы из Банка Англии, как это сделал его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, вот у кого надо бы поучиться, и в плане подавления путча — тоже.

У Мадуро есть шансы остаться у власти, которые обеспечивает лояльная армия, силы самообороны, контроль над телевизионной вышкой, системами контроля и жизнеобеспечения столицы,  народная поддержка, а также политические союзники: Россия, Китай, Иран, Турция, Куба, Боливия, Уругвай и Мексика. Заметим, что Вашингтон в четверг потерпел неудачу в новой попытке получить резолюцию организацию американских государств (ОАГ), признающую Гуайдо и осуждающую правительство Мадуро.

Главный вопрос в том, сможет ли легитимный президент быстро стабилизировать продажи нефти?

Главного союзника Мадуро имеет в лице Игоря Сечина

Экспорт в Россию и Китай идет в счет долга. Но вот 49,9% акций корпорации Citgo были переданы в качестве обеспечения российской государственной компании "Роснефть" в обмен на кредит в размере 1,5 миллиарда долларов в 2016 году. Если эта собственность перейдет к правительству Гуайдо, то "Роснефть" должна будет подать в суд на США.

США могут также назначить другое правление Citgo, так как суды США будут только спрашивать: акое правительство США признают законным в Венесуэле?". Но "Роснефть", надеемся, и здесь будет возражать в судебном порядке. Возможно также, что сегодня Citgo уже имеет счета не только в США и не только в долларах. Если Владимир Путин и Си Цзиньпин подготовились к санкциям Вашингтона в нефтянке Венесуэлы (где у них большие интересы), то у США останется только один шанс убрать Мадуро — задействовать тех самых 5000 солдат в Колумбии и вызвать в Венесуэле гражданскую войну.

Впрочем, чем заканчиваются такие вмешательства мы видим на примере Афганистана, после 18 лет "демократизации" США оттуда уходят, оставляя посаженое правительство на откуп талибам.

* Статья 233 Конституции Венесуэлы гласит, что президент прекращает свои полномочия, если подтверждено его "абсолютное отсутствие": смерть, отставка или увольнение по решению Верховного суда. Если присутствует его "постоянная физическая или умственная недееспособность, подтвержденная медицинской комиссией, назначенной Верховным судом и с одобрения Национального собрания, а так же есть его личный отказ от исполнения должности, объявленный парламентом, а также в случае массового отзыва его мандата (референдум)" .

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Темы роснефть венесуэла николас мадуро
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