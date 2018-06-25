Почему Путин может в США и не может в Никарагуа?

Двухмесячный майдан в Никарагуа изображается в западных СМИ как справедливая борьба молодежи против произвола "диктатуры" президента Даниеля Ортеги. Но многие факты и аналогии указывают на то, что это не спонтанные протесты. Неужели Путин не подсказал Ортеге, что он повторяет судьбу Януковича? А ведь в Никарагуа у России лучшие позиции в Латинской Америке.

Пенсионная реформа как повод для "цветной революции"

Протесты студентов начались 18 апреля, сразу после объявления реформы социального обеспечения, которая предусматривала увеличение взносов работников и работодателей в Пенсионный фонд на пять процентов. Якобы стихийно образовалось движение Autoconvocados ("Самоорганизованные"), в котором якобы активное участие приняли предприниматели.

Но требования у протестантов были, как ни странно, не экономические, а политические. Им не нравился сам Ортега, его политическое долголетие и появление в правительстве его супруги Росарио Мурильо. Их не смущало, что Мурильо прежде всего уважаемый в правящей партии сандинистов революционер, а уже потом жена президента. Эти никарагуанские "студенты" выглядят и действуют так же, как представители "революции достоинства". Лица скрыты масками, они жгут, грабят и убивают.

Левая латиноамериканская пресса пишет, что на самом деле это разветвленная сеть боевиков, финансируемая через американские НПО. Среди них: Национальный демократический институт (NDI), президентом которого является Мадлен Олбрайт, бывший государственный секретарь США; Национальный фонд демократии (NED) — теневая организация ЦРУ; Агентство США по международному развитию (USAID), изгнанное из России и Боливии за подрывную деятельность.

Для переворота нет социальных причин

"Нынешняя ситуация в Никарагуа является частью стратегии США с планом мягких переворотов, против левых и прогрессивных правительств в Латинской Америке", — сказал порталу ElCaribe генеральный секретарь Объединенного левого движения (MIU) Доминиканской республики Мигель Мехиа (Miguel Mejìa).

По его словам, народным гневом то, что происходит, назвать нельзя, так как Никарагуа "является примером для Центральной Америки и мира с ежегодным ростом ВВП между четырьмя и пятью процентами". Никарагуа, по словам политика, практически обеспечивает себя продуктами питания (90 процентов), что достигнуто в результате земельной реформы проведенной сандинистами. Сегодня 80 процентов сельхозземель находятся в руках мелких и средних производителей, подчеркнул Мехиа. Он добавил, что эта одна из самых успешных стран региона по масштабам сокращения нищеты, с самыми низкими показателями преступности. Это также одна из немногих стран в мире, которая сама разработала и печатает учебники для всех уровней образования, с лучшими в регионе дорогами, самыми современными больницами. "Такая среда, с такой социальной политикой, не ведет к народному восстанию", — сказал Мехия.

В чем причина нападения на Никарагуа?

Согласимся с ним. Так в чем же причина беспорядков? Левое правительство, которое поддерживает Россию на всех международных форумах и имеет у себя "Учебный центр имени маршала Жукова" для подготовки пограничников и полицейских, а также не прибегающее к помощи американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), без сомнения, является плохим примером для региона, в котором сегодня доминируют проамериканские правые, непопулярные правительства, уничтожающие завоевания левых в части социальной справедливости. И этот пример надо убрать с глаз долой.

Заметим, Вашингтон преследует Никарагуа с 80-х годов прошлого века, после победы в гражданской войне сандинистов во главе с Даниелем Ортегой. Поддержанный СССР никарагуанский лидер национализировал американскую собственность и стал поддерживать Фиделя Кастро. В феврале 1990 года американцам удалось провести во власть оппозицию. Но в 2007 году в результате провальной внутренней политики либералов Ортега демократическим путем вернулся во власть. С тех пор Россия значительно укрепила в этой стране свои позиции. В 2016 году никарагуанский лидер с большим преимуществом выиграл президентские выборы, за него проголосовало 78 процентов избирателей. Выборы были признаны Вашингтоном, но, как мы видим, он оставил своих планов уничтожить суверенитет страны.

Точная аналогия с украинским майданом

ЦРУ использует два сценария переворотов в неугодных странах. Первый — это парламент вместе с судебной властью оспаривает (в президентских системах) власть президента. Так мягко сместили власть в Парагвае и Бразилии. А там, где есть сильное государство и у него поддержка народа, там организуются жестокие протесты, которые заканчиваются неконституционным переворотом. Так на континенте произошло в Гондурасе, так происходит в Венесуэле. "Цветная революция" в варианте Никарагуа по жестокости не уступает украинскому майдану, стреляют непонятно откуда снайперы, уже появился свой "небесный" герой — Альваро Конрадо, 15 лет, а общее число смертей приближается к 180.

Правительство Никарагуа продолжает диалог со всеми и предоставило международным следователям возможность выявить лиц, ответственных за гибель людей, в том числе десятерых полицейских. Гарантирована беспристрастность в расследованиях, но Autoconvocados 18 июля отказались от диалога и призвали Ортегу уйти в отставку.

Как же так, товарищи Ортега и Путин!

И не понятно, как этот человек, с тем политическим опытом, который у него есть, допустил подобные трагические события. Изгнав из страны DEA, он уничтожил наркотрафик, добился искоренения преступности. Почему же он не изгнал USAID и другие американские центры по подрывной работе? И почему он идет на переговоры с США и пообещал послу этой страны назначить досрочные президентские выборы? Если бы всем в мире управлял Путин, он бы, наверное, заставил коллегу по цеху учесть печальный опыт западного посредничества в украинском кризисе.

Увы, Владимир Владимирович, видимо, не озаботился судьбой этой страны, и Никарагуа твердой поступью идет к краху. В течение последних 15 лет Вашингтон как бы пренебрегал Латинской Америкой, потому что пытался доминировать, уничтожать и грабить арабские страны Ближнего Востока. Но желания местных олигархов способствовали возвращению Дяди Сэма на свой "задний дворик". Аргентина закабалена МВФ. Бразилия приватизирует в пользу американцев Petrobras. Эквадор намекнул Ассанджу, что его убежище в посольстве в Лондоне не вечное.

18 июня верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что ситуация в Никарагуа "вполне заслуживает" создания международного расследования. Хотелось бы верить, что российская пенсионная реформа не запустит процесс нашего самоубийства, и все же надо быть начеку.

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