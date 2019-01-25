Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен в геноциде. Об этом пишет Folha de S. Paulo.
Миссионер Стив Кэмпбелл — баптист из США, был допрошен Агентством по делам коренных народов (FUNAI) после того, как проник в место расположения племени хи-мерима (Hi-Merimã) в прошлом месяце. Племя — одно из немногих, оставшихся в Бразилии, которое никогда не имело контакта с внешним миром.
Один из чиновников FUNAI Бруно Перейра, сказал газете Folha, что "если в ходе расследования будет установлено, что есть заинтересованность в установлении контакта, то Кэмпбелл может быть обвинен в преступлении геноцида, так как преднамеренно подвергнул опасности безопасность и жизнь хи-мерима".
"Даже если прямой контакт не произошел, высока вероятность передачи заболеваний индейцам ", — добавил он ."Их иммунная память не подготовлена к простому гриппу или конъюнктивиту", — объясняет Перейра.
Как сообщает бразильская пресса, Кэмпбелл, якобы, заявил в свое оправдание, что обучает членов соседней деревни пользоваться GPS, и что выход на территорию хи-мерима был единственным способом добраться до места назначения.
Три десятилетия назад FUNAI приняла стратегию не поддерживать связь с индейцами, которые не шли на контакт, предпочитая жизнь в изоляции. Однако новый президент Жаир Болсонару заявил, что необходимо дать индейцам возможность выбрать - хотят ли они жить в традициях своих племен или испытать жизнь в обществе.
Этой же позиции придерживается назначенный Болсонару министр по делам коренных народов — евангелистский пастор Дамарес Алвес. Эти изменения, вероятно, побудят других миссионеров попытаться связаться с изолированными народами.
Заметим, что всего два месяца назад другой американский миссионер Джон Аллен Чау был убит жителями племени сентинелезы отдаленного острова в Бенгальском заливе в Индийском океане. Чау высадился на острове, чтобы обратить местных жителей в христианство.
Директор Survival International Стивен Корри считает, что "американцы-христиане-фундаменталисты должны избавиться от примитивного стремления связаться с изолированными племенами". Они являются наиболее уязвимыми людьми на планете, их организмы не имеют иммунитета к таким болезням, как грипп и корь, сказал Корри.
Как сообщала "Правда.Ру" FUNAI опубликовало кадры, на которых запечатлен человек, проживший один в лесу Амазонки (штат Рондония) в течение минимум 22 лет.
Фото: FUNAI
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Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.