Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен в геноциде. Об этом пишет Folha de S. Paulo.

Миссионер Стив Кэмпбелл — баптист из США, был допрошен Агентством по делам коренных народов (FUNAI) после того, как проник в место расположения племени хи-мерима (Hi-Merimã) в прошлом месяце. Племя — одно из немногих, оставшихся в Бразилии, которое никогда не имело контакта с внешним миром.

Один из чиновников FUNAI Бруно Перейра, сказал газете Folha, что "если в ходе расследования будет установлено, что есть заинтересованность в установлении контакта, то Кэмпбелл может быть обвинен в преступлении геноцида, так как преднамеренно подвергнул опасности безопасность и жизнь хи-мерима".

"Даже если прямой контакт не произошел, высока вероятность передачи заболеваний индейцам ", — добавил он ."Их иммунная память не подготовлена ​​к простому гриппу или конъюнктивиту", — объясняет Перейра.

Как сообщает бразильская пресса, Кэмпбелл, якобы, заявил в свое оправдание, что обучает членов соседней деревни пользоваться GPS, и что выход на территорию хи-мерима был единственным способом добраться до места назначения.

Три десятилетия назад FUNAI приняла стратегию не поддерживать связь с индейцами, которые не шли на контакт, предпочитая жизнь в изоляции. Однако новый президент Жаир Болсонару заявил, что необходимо дать индейцам возможность выбрать -﻿ хотят ли они жить в традициях своих племен или испытать жизнь в обществе.

Этой же позиции придерживается назначенный Болсонару министр по делам коренных народов — евангелистский пастор Дамарес Алвес. Эти изменения, вероятно, побудят других миссионеров попытаться связаться с изолированными народами.

Заметим, что всего два месяца назад другой американский миссионер Джон Аллен Чау был убит жителями племени сентинелезы отдаленного острова в Бенгальском заливе в Индийском океане. Чау высадился на острове, чтобы обратить местных жителей в христианство.

Директор Survival International Стивен Корри считает, что "американцы-христиане-фундаменталисты должны избавиться от примитивного стремления связаться с изолированными племенами". Они являются наиболее уязвимыми людьми на планете, их организмы не имеют иммунитета к таким болезням, как грипп и корь, сказал Корри.

Как сообщала "Правда.Ру" FUNAI опубликовало кадры, на которых запечатлен человек, проживший один в лесу Амазонки (штат Рондония) в течение минимум 22 лет.

Фото: FUNAI

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