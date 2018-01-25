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Автор Любовь Степушова

Нечаянно нагрянет: Аргентина полюбила Россию

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Казалось Россия потеряла свои позиции в Аргентине после прихода к власти прозападного президента Маурисио Макри. И вдруг он объявляет о продолжении стратегического сотрудничества, открывает двери для "Росатома" и "Газпрома". Очевидно, что Россия стала интересна мировым политикам, а не влияет на их выбор.

Как прозападная Аргентина стала пророссийской. 382234.jpeg
Фото:Kremlin.ru

После ухода из правительства левых сил в Аргентине и Бразилии, раскола МЕРКОСУР по вопросу Венесуэлы, смерти Фиделя Кастро, ухода из политики Рафаэля Корреа, казалось, что потеря влияния России в Латинской Америке — это дело небольшого отрезка времени. Тем более, что Владимир Путин ничего не сказал о Бразилии на последнем саммите БРИКС.

Но пессимизм развеял визит в Москву президента Аргентины Маурисио Макри. После его победы в 2015 году "зависли" все договоренности Аргентины с Москвой. А это - проект "Росатома" по АЭС Атуча (строительство блока ВВЭР мощностью 1200 МВт), продажа самолетов-перехватчиков Су-24 и строительство станции системы ГЛОНАСС. Были новости, что китайцы быстро перехватили интерес "Росатома".

И вот, по результатам визита 23-24 января президент Аргентины неожиданно заявил, что отношения между Россией и Аргентиной "уже являются стратегическими".

"Особенно мы заинтересованы в развитии связей в области энергетики, агропромышленности, инфраструктуры, логистики, машиностроения, в том числе в железнодорожной сфере, так как у России есть в этом большой опыт", — сказал президент в интервью ТАСС.

"Есть такие российские компании как "Росатом" и "Газпром", которые хотят участвовать в энергетическом секторе Аргентины, и мы им открываем двери", — добавил Макри.

Был подписан меморандум о взаимопонимании в разведке и добыче урана в Аргентине, направленый на то, чтобы страна "стала мировым производителем урана и полностью удовлетворила свой спрос на этот металл", - цитирует министра энергетики страны портал World-nuclear-news.

Не только же большой русской диаспорой в 300 тысяч человек, объясняется это превращение Макри в "пророссийского политика"? Можно предположить, что в случае с Аргентиной сработало несколько факторов. Во-первых, сами по себе российские проекты — привлекательные, тем более осуществляемые под наши кредиты. "Росатом" обеспечивает полный комплекс строительства и обслуживания АЭС — от добычи и поставки сырья до ремонта и замены оборудования. Система ГЛОНАСС — отличное дополнение GPS и выводит Аргентину в "русский космос".

Во-вторых, российский бизнес передает технологии, а китайский — привлекает только своих поставщиков и подрядчиков, и через некоторое время можно обнаружить, что ваша страна стала "Чайна-тауном".

В-третьих, очевидно, что США уходят из региона. На это направлена изоляционисткая политика Дональда Трампа и сокращение экономической помощи странам региона. США прекращают долгосрочные договоры с соседями по континенту, возводят протекционисткие барьеры, собственно для этого разрушается, например, НАФТА (зона свободной торговли США-Мексика-Канада).

О тенденции ухудшения имиджа США в регионе говорят результаты исследования института Гэллапа. Так, в 2017 году одобрение действий руководства США упало во всех странах Латинской Америки в среднем до 24%, в Аргентине — до 13 %. При этом средний уровень неодобрения Соединенных Штатов в регионе составлял в этом же году 58%, что намного выше, чем для России — 38% и Китая — 36%.

А вот Россия на фоне санкционной войны с Западом открыта для поставок традиционных товаров латиноамериканского экспорта, в том числе, из Аргентины.

"Мы (Аргентина) стремимся стать стратегическим поставщиком, готовы поставлять в Россию мясо, фрукты, бобовые. В ходе встречи с Владимиром Путиным мы говорили о тех возможностях, которые может дать подписание соглашения о сотрудничестве между МЕРКОСУР и ЕАЭС", — сказал Макри в Москве.

На фоне таких заявлений Макри странными выглядят попытки найти "след России" в предстоящих выборах в Латинской Америке. О них заявил бывший замминистра обороны США Фрэнк Мора, директор программы по Латинской Америке Международного университета во Флориде (FIU).

"Русские вынашивают планы (по вмешательству в выборы) не только в отношении Колумбии. Уже отмечены подобные попытки в Мексике, Аргентине, Перу. В их поле зрения также находятся Коста-Рика и Бразилия", - сказал Мора в интервью колумбийской газете El Tiempo.

Как мы видим на примере Макри, России не надо выигрывать выборы со своим кандидатом. Кандидат любой геополитической ориентированности будет стремится к сотрудничеству с Москвой, потому что ее проекты создают рабочие места, передают передовые технологии, Кремль может альтруистски помочь в трудную минуту, например, в случае Аргентины — направить силы для поиска пропавшей подводной лодки.

Как сказала Правде.Ру ведущий научный сотрудник Центра иберийских исследований Института Латинской Америки РАН, кандидат исторических наук Наиля Яковлева, "дело сейчас вообще не в идеологии".

"Наше правительство ведет вполне прагматичную разумную политику, и наши корпорации предлагают выгодные сделки. С Аргентиной мы не конкурируем на внешних рынках, у нас разные товары и экспорт. Аргентина может нам поставить продовольствие, мы — свои технологии в энергетике, в военно-технической сфере. Латинская Америка сегодня — это не приоритет США, Америка разжала свой кулак, и наши позиции там могут быть сейчас очень выгодно представлены. Протекционизм Трампа открывает дополнительные возможности для нас, это уникальный момент, который, я думаю, наша власть прекрасно понимает, и должна, конечно, занимать эту нишу", - отметила Яковлева.

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"Итоги выборов в Аргентине могут быть опасными для России"
Темы визит выборы Аргентина Латинская Америка
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