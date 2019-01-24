России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт

В Венесуэле США приступили к свержению легитимной власти через признание самовыдвиженца на пост и. о. президента — главы Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо. Президент Николас Мадуро в ответ разорвал дипотношения с Вашингтоном и ввел бронетранспортеры в муниципалитет Чакао, где заседает Гуаидо, а так же в район Каракаса, где проходят акции протеста против него.

Кризис в Венесуэле комментирует для "Правды. Ру" заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

— Почему это именно сейчас случилось?

— Эти действия давно планировались, потому что страна расколота, управление оставляло желать лучшего, экономика трещала, росла эмиграция недовольных, средний класс размывался, производительность труда падала, образовывался колоссальный дефицит всего, росла инфляция, коррупция, преступность. Кроме того, окружение изменилось, Бразилия, Аргентина повернулись спиной к Венесуэле, а союзников осталось мало.

Бразилия даже перешла в разряд активных противников правительства Мадуро. Здесь не только идеология, здесь нужно обращать внимание и на объективные вещи. В прошлом году 70 тысяч венесуэльцев незаконно мигрировали в бразильский штат Рорайма, который и до этого выказывал сепаратистские наклонности, это удаленный амазонский штат на границе с Венесуэлой. Озабоченность растет и в Перу, Колумбии, которые тоже поддержали самозваного главу парламента в качестве временного президента.

— Какие могут быть сценарии?

— Самые разные. Трамп не исключил интервенции. Естественно, одни Соединенные Штаты за это не возьмутся, им нужно привлекать союзников. Венесуэла сейчас не в фаворе в Латинской Америке. Но это одно дело. А посылать войска — другое. Может быть, Жаир Болсонару (президент Бразилии) и согласился бы послать, но я не уверен, что его поддержит армия. А армия там настроена достаточно конструктивно националистически, проамериканских тенденций в армии Бразилии нет. Гражданская война — может быть. Введение каких-то миротворческих сил — это дальше нужно смотреть. Или Мадуро удастся задавить это в зародыше, это зависит оттого, какую опору он имеет в силовых структурах и в армии, прежде всего. Армия была его любимое дитя.

— Для России какие могут быть потери?

— Могут быть потери. Могут. Потому что если придет этот парнишка, а он явно проамерикански настроен, мы опять можем очень много потерять в части контрактов и военных, и по нефти, и геополитическое присутствие, которое обеспечивала Венесуэла. Но мы сами виноваты, отчасти. В политике не может быть ни друзей, ни врагов. Может быть только национальный интерес. А у нас был некоторый такой дружеский уклон. Вот, Чавес — хороший парень, нас любит. Мадуро тоже нас поддержит. Надо, наверное, рассчитывать было наперед, как-то работать с оппозицией, готовить какие-то варианты, соломку постелить. Если сейчас придет Гуаидо, он же будет отталкиваться от всего предыдущего, что сделали Чавес и Мадуро, причем очень радикально.

— С другой стороны, когда в Аргентине пришел к власти Маурисио Макри, он тоже говорил, что ему никогда ему не будет по пути с Россией. Тем не менее потом он "открыл двери" России.

— Конечно, хочется надеяться на лучшее. Но, ситуация в Аргентине и ситуация в Венесуэле, это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Радикализм в Венесуэле совершенно другого сейчас градуса: страна на пороге гражданской войны. Поэтому здесь все обостряется, и все краски становятся более интенсивными.

— А как себя должна вести Россия в сложившихся условиях?

— Вмешиваться нам в этот конфликт ни в коем случае нельзя. У нас и так много проблем разных и под боком. Сирия - еще далеко не разрешенный конфликт. То, что международное право нарушено, конечно, это все верно, тут и к гадалке не ходи. Но кто сегодня обращает на это внимание? Мы все время призываем Соединенные Штаты соблюдать международное право. Это все хорошо. Но это сейчас никого не колышет. А американцев — тем более, у них право сильного.

Напомним, что Кремль поддержал Николаса Мадуро, заявив, что он законно избранный президент страны. Власти России «внимательным образом» следят за развитием событий в Венесуэле, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», - сказал он.

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