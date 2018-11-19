"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи

Родственники погибших на подводной лодке "Сан-Хуан" подозревает, что правительство утаивает от них тайну гибели субмарины. Об этом говорят лозунги, с которыми они в воскресение демонстрировали около здания правительства и министерства обороны.

"Они (в правительстве) знали", "они скрывали от нас правду, потому что думали, что мы забудем", "их никогда не интересовала наша драма", — пишет Infobae. com. Напомним, что полодка "Сан-Хуан" была найдена американской компанией Ocean Infinity на глубине около 900 метров в 15 километрах от предполагаемого взрыва на борту год и три дня спустя после трагедии. Новость об этом облетела мир в воскресение. На борту "Сан-Хуана" находились 44 члена экипажа, 30 ноября официально спасательная операция была прекращена.

Родственники погибших считают, что лодку надо поднимать. О том, что это "технически невозможно" заявил министр обороны Оскар Агуад в интервью Radio Mitre. Это будет стоить " как полет на Луну" и, "поскольку в Аргентине существует 30% -ная нищета", было бы "абсурдно" тратить (оценочные) 4 млрд долларов на подъем лодки, сказал Агуад.

Чиновник объяснил, что лодка находится в "плохом состоянии", потому что повреждена взрывом изнутри и ударом о дно."Вероятно, если попробовать просверлить отверстия, чтобы сделать захват деталей, то она развалится на части", — сказал министр обороны.

Infobae сообщает, что через неделю будет доступен архив из 65 тысяч фотографий в высоком разрешении видов подлодки "с четырех сторон", что позволит отбросить или подтвердить многие из предположений о причине аварии. Например, что лодка была поражена в результате атаки британской субмарины.

Отметим, что после обнаружения "Сан-Хуана", в Аргентине заговорили о некоторых "нестыковках". Например, как объяснить, что лодка была найдена изначально там, где ее и надо было искать — то есть на фарватере своего пути домой в порт Ушуайя, всего в 15 километрах от места, где был услышан взрыв — в начале континентального спуска.

Выдвигается версия о том, что правительство знало, где затонула лодка и использовало поиски как "дымовую завесу", чтобы отвлечь внимание населения от экономического кризиса в стране. Однако год спустя вынесла этот факт на публику в качестве своего достижения. Другая конспирологическая версия говорит о том, что Ocean Infinity наткнулась на субмарину случайно, делая разведку на нефть в территориальных водах Аргентины. То есть, что лодку намеренно не искали или давали ложные направления ее поиска, пишет Infobae.

После кораблекрушения российской подводной лодки "Курск" в системе международного поиска произошли существенные изменения. В 2003 году была создана Международная служба связей по спасению подводных лодок. Эта новая организация позволила избежать задержек при обращении за помощью к третьим странам, как это случилось с "Курском".

В 2000 году норвежские водолазы приступили к операции спасения только через 8 дней после аварии. На 21-й день им, наконец, удалось зайти в лодку, но 23 моряка, которые выжили после взрыва, уже были мертвы, они задохнулись от недостатка кислорода. Подъем "Курска" с глубины 103 метра стоил России около 65 миллионов долларов.

После пропажи "Сан Хуана" механизм спасения был задействован сразу же. В поисках участвовало российское судно "Янтарь".

"Сами аргентинцы не поднимут", сказал "Правде.Ру" командир подводной лодки К-219, затонувшей 1986 году в водах Атлантического океана, Игорь Британов. "Им придется кому-то деньги платить. Вопрос в том, насколько в этом заинтересована сама Аргентина. Можно обследовать глубоковдными аппаратами, используя опыт обследования "Титаника" и оставить, как воинское захоронение", — сказал подводник.

Заметим, что бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев сказал РИА-Новости, что "Сан-Хуан" при участии российских специалистов может быть поднята с глубины до пяти тысяч метров. "Во всяком случае, советскую подводную лодку К-129 на Дальнем Востоке еще в 1968 году американцы подняли с глубины пяти с половиной тысяч метров", — добавил Валуев.

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