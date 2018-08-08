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Автор Любовь Степушова

Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану

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Анкара решительно осудила "подлую атаку", направленную против президента Венесуэлы, говорится в заявлении МИД Турции. До этого Эрдоган лично позвонил Мадуро и высказал коллеге слова сочувствия и поддержки в связи с недавней попыткой покушения на него, сообщают турецкие СМИ. Реакцию можно понять: схемы подходов к устранению этих политиков удивительно похожи.

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Атака дронов

Напомним, в ходе военного парада 4 августа на президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение с помощью дронов со взрывчаткой. Они были сбиты снайперами, охранявшими мероприятие. Упавшие обломки привели к ранениям семи военнослужащих.

7 августа Мадуро назвал тех, кто стоит за преступлением. По его словам, всего действовали две группы террористов, одна из них тренировалась в городе Чинакоте в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, сообщает Aporrea. оrg. В числе организаторов покушения назван один из лидеров оппозиции Хулио Борхес, который проживает в Колумбии. Всего арестовано шесть человек, среди них оппозиционный депутат парламента Хуан Рекенсенс. Кроме того, Мадуро обвинил власти Колумбии и США в помощи террористам.

О том, что покушение не фикция, заявил вчера экс-лидер оппозиции Сальваторе Луккезе, укрывающийся в Боготе. Он сказал Reuters, что лично организовал неудавшийся теракт. "У нас была одна цель, но не удалось реализовать ее на сто процентов", — цитирует Reuters.

Луккезе добавил, что он организовал нападение с ассоциацией "антимадуровских" боевиков, которую назвал "сопротивлением"."Вооруженная борьба будет продолжаться", — предупредил Луккезе. Заметим, что в первые часы после теракта ответственность за покушение взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты".

Оправданиям США трудно верить

Помощник Трампа Джон Болтон заявил, что США не имеют к данной попытке покушения никакого отношения и за этими действиями не стоит американское правительство. Если у Венесуэлы есть доказательства причастности США, то Болтон хотел бы их увидеть. Разве теперь показаний Луккезе ему недостаточно? Впрочем, вряд ли можно ожидать от США инициации расследования, как и верить заверениям в непричастности. Именно ЦРУ стояло за попытками убить Фиделя Кастро, а ведь это тоже на протяжении многих лет отрицалось.

Если мы вспомним, как два года назад США пытались свергнуть президента Турции, то там тоже просматривается участие оппозиционеров, организация путча через военных и покровительство лидеру оппозиции Фетхуллаху Гюлену. Правда в Турции деструктивные действия имели гораздо большие масштабы и до дронов дело пока не дошло. Но Эрдогану это намек на следующие шаги "оппозиции".

Выдержке Мадуро можно позавидовать, его не удается свергнуть ни импичментом, ни через улицу, ни через дворцовый переворот, ни через военный путч, ни через покушение на убийство. Потому что на его стороне население — чависты, голосующие за него и его партию на выборах, армия и силовики. Такая же поддержка большинства замечена и у Эрдогана.

Что делать с экономикой?

Но с экономикой надо что-то делать. Субсидиарный, распределительный режим себя давно исчерпал. И помогать Кубе бесплатной нефтью при том, что собственное население страдает от нехватки продовольствия, — неправильно. Сам президент признал свою ответственность за плачевное состояние дел. Инфляция в миллион процентов в 2018 году, огромный долг, деиндустриализация, запущенный аграрный сектор. МВФ считает, что в 2018 году падение ВВП страны составит 15 процентов. В своей речи на IV съезде единой Социалистической партии Венесуэлы Мадуро сказал, что пройдет не более двух лет и мы увидим "первые признаки процветания новой Венесуэлы".

С 20 августа объявлена девальвация боливара на пять нулей и обмен его на доллары по черному курсу. Венесуэльцев ждут и другие решения, такие как повышение цен на бензин, в настоящее время самый дешевый в мире.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института Латинской Америки РАН, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН Владимир Давыдов, девальвация боливара сама по себе много проблем не решит. "Конечно, это давно назревшая тема — отказ от множественного курса боливара в пользу реального. Он давно назревал, но он может быть действенен, только если это будет сопровождаться другими серьезными мерами в экономике. К сожалению, ситуация очень запущена. Поэтому у меня, в общем-то, нет ожидания какого-то чуда", — сказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

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Венесуэла как зеркало русской революции
Темы Турция покушения Венесуэла покушение Николас Мадуро Реджеп Эрдоган Владимир Давыдов заказные убийства
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