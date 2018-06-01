Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО

Колумбия стала первым "глобальным партнером" НАТО в Латинской Америке. Хотя этот статус не обязывает участвовать в военных операциях, но Каракас оценил его, как подготовка Боготы к интервенции в Венесуэлу под защитой альянса. А почему не беспокоится Россия, ведь Колумбия в Латинской Америке в плане безопасности и угодливости — это аналог Украины в Европе?

Программа "глобального партнерства" была создана в Лиссабоне в 2010 году. Она направлена ​​"на расширение сотрудничества для решения проблем в области кибербезопасности, безопасности на море (пиратство), борьбы с терроризмом и организованной преступностью", — говорится на сайте НАТО. Заметим, что именно под этими предлогами организация в своей Стратегической концепции от 1999 года устанавливает "право вмешиваться" в международные конфликты в любом регионе мира. Таким образом были уничтожены Югославия, Ливия, Ирак.

Где Колумбия и где Афганистан?

Президент Колумбии Мануэль Сантос (который слагает свои полномочия после выборов 17 июня) сказал 31 мая на пресс-конференции в Брюсселе, что "попросил генерального секретаря Йенса Столтенберга помочь сертифицировать наши учебные центры по разминированию, чтобы мы могли поддержать другие заинтересованные страны, такие как Афганистан", цитирует его La Оpinion. com. "Колумбия может внести свой вклад в деятельность блока по таким вопросам, как урегулирование конфликтов, борьба с организованной преступностью, борьба с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией", — сказал Сантос.

Как вам такой поворот, читатель? Где Колумбия и где Афганистан? И второй момент, президент Колумбии прямо землю роет, так, что невольно задаешься вопросом: сегодня Колумбия поедет в Афганистан разминировать, а завтра руками колумбийцев США будут воевать с венесуэльцами?

Как сказал "Правде.Ру" член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин, "Венесуэла периодически объявляет крестовый поход и грозится, что она раздавит США одним мощным ударом. Это, может быть, и смешно, но иногда должны быть некие меры воздействия, на такие государства, не прямые — когда Америка вводит контингент своих войск на территорию Венесуэлы, а когда это можно сделать через друзей по внешнеполитическому союзу".

Опасения Венесуэлы

Вот уж кому точно не смешно, так это Николасу Мадуро. "Венесуэла вновь сообщает международному сообществу о намерении колумбийских властей представлять в Латинской Америке и Карибском бассейне иностранный военный союз с ядерным потенциалом, который во всех отношениях являет собой серьезную угрозу миру и региональной стабильности", — говорится в заявлении МИД страны.

Мадуро лично обвиняется США в наркоторговле и подавлении демократии. Этого вполне достаточно для интервенции НАТО, и почему бы не силами Колумбии. Достаточно сказать, что в дебатах перед президентскими выборами кандидаты серьезно обсуждали этот вопрос.

Заметим также, что предшественник Сантоса Альваро Урибе рассчитывал на полноправное членство в блоке и такой вариант долго дискутировался. И это при том, что Колумбия далеко не стабильное государство, это главный производитель кокаина в мире. Только что там был вроде бы урегулирован конфликт с FARC (Революционными вооруженными силами Колумбии), но наркотрафик от этого не уменьшился, как и столкновения между бандами наркобаронов.

По мнению Андрея Колядина, Колумбия, как небольшое государство, заинтересована в том, чтобы "ее значимость и величие в мировой политике повышались". С другой стороны, альянс становится неким мировым полицейским. И чем больше в этом блоке находится стран, тем более могучим он выглядит. "Хотя в случае открытия военных действий никакие блоки не спасут Землю от уничтожения. Один точный залп ракеты любой из сторон, долетевший до территории противника, приведет к тому, что эта территория будет не пригодна к использованию на много-много сотен лет", — заметил эксперт "Правды.Ру".

Неприятный для России прецедент

Это, конечно, так, но когда страна с 50-летней гражданской войной и разгулом преступности официально интегрируется с НАТО — это неприятный для России прецедент. Почему бы следующим кандидатом в "глобальные партнеры" не стать Украине? Тогда до ядерной войны многие из нас могут не дожить. США точно так же чужими руками будут оказывать на Россию "некоторые меры воздействия".

По сути, расширением сети "глобальных партнеров" (сейчас их восемь и 29 действительных членов НАТО) ставится задача по привлечению партнеров, готовых по требованию Вашингтона участвовать в любых операциях и других проектах, проводимых НАТО по всему миру.

Более того, альянс призван заменить ООН и стать больше, чем ООН, потому что вместе с приемом в "глобальные партнеры", страны становятся участниками экономического проекта под названием "Организация экономического сотрудничества и развития" (ОЭСР), которая финансируется США. Членство в ОСЭР улучшает кредитный рейтинг стран-членов, что, в свою очередь, влияет на процентные ставки, по которым правительство может привлекать финансирование и снижать расходы на обслуживание госдолга.

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