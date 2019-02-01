Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу Москве и Пекину. Это поражение Вашингтона. А есть ли план "Б"?

"Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима, — сказал Гуайдо в интервью агентству Reuters. Спикер парламента пообещал в случае победы оппозиции придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.

Ранее Гуайадо заявлял, что миллиарды, которые Россия и Китай вложили в Венесуэлу, оказались "беззащитными", несомненно, это из Вашингтона пришел приказ повернуть на 180 градусов.

Решение объясняется международным разделением по оценке того, что происходит в Венесуэле: что это переворот или защита демократии? Самое главное — в Евросоюзе (ЕС) нет единства по этому вопросу, так как Италия отказалась признавать "временного президента". "Италия не признает Гуайдо, потому что мы абсолютно против того, чтобы страна или группа третьих стран могли определять внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства и признан ООН ", — сказал министр иностранных дел Манлио Де Стефано в интервью сети TV2000.

Поэтому ультиматум канул в лету. ЕС вчера на саммите министров иностранных дел в Бухаресте ограничился призывом к поддержке Национального собрания Венесуэлы и призвал к переговорам между конфликтующими сторонами. Создана "контактная группа" "для сопровождения демократического процесса в стране". Николасу Мадуро через 90 дней обещаны санкции, если эта комиссия не достигнет результата. Но вряд ли они будут наложены, если Италия останется при своем мнении, потому что все вопросы в ЕС принимаются консенсусом.

Кроме того, нет поддержки у США и в гуманитарных миссиях. Так эксперт ООН по правам человека осудил введенные в понедельник санкции США в нефтяном секторе, заявив, что они усугубят серьезный гуманитарный кризис.

"Принуждение, будь то военное или экономическое, никогда не должно использоваться, чтобы добиваться смены правительства в суверенном государстве", — сказал в Женеве Идрисс Джазейри, специальный докладчик ООН, изучающий негативное влияние санкций. "Применение санкций со стороны внешних держав для свержения избранного правительства является нарушением всех норм международного права", — цитирует Reuters.

Напомним, что борьбе за главный источник экспортных поступлений Венесуэлы — нефть, Вашингтон на этой неделе заблокировал счета нефтяной госкомпании PDVSA в банках США, а счета ее дочки в США Citgo предал в управление Гуайдо. Так же были озвучены запреты на покупку нефти и золота третьими странами под угрозами санкций. В ответ на это Мадуро приказал десяткам иностранных сотрудников Citgo в Соединенных Штатах вернуться в Каракас к концу февраля. PDVSA заявила, что будет предпринимать юридические усилия, чтобы заблокировать поглощение Citgo. Главные надежды на то, что 49 % акций этой компании находятся в собственности "Роснефти".

У США сейчас осталась только одна возможность обострить ситуацию и довести начатый переворот до успеха- принести сакральную жертву, возможно в лице самого самопровозглашенного президента и начать интервенцию в Венесуэлу.

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