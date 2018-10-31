Вторая "жасминовая революция" принесла Тунису не только временное ощущение грядущего светлого будущего, но и активизировавшихся террористов, которым не давал поднять головы смещенный во время беспорядков в стране президент Зин аль-Абидин Бен Али.
Первая "жасминовая революция" случилась в стране 7 ноября 1987 года, когда премьер-министр Туниса Зин аль-Абидин Бен Али сместил президента Хабиба Бургибу. До этого сам Хабиб Бургиба в 1957 году проделал тот же политический финт со своим предшественником — Беем Мохаммедом. Есть такая традиция в Тунисе.
Собственно, Хабиб Бургиба, стал отцом-основателем современного Туниса, даже несмотря на свою жесткую политику в отношении проявления любого рода экстремизма и ориентирование страны на светский образ жизни.
Массовых уличных молитв с ковриками, как в Москве или Париже, в Тунисе даже и представить было невозможно. Чуть что — в цугундер. Светское государство — значит светское и точка.
Нередко в своих трудах по созданию европеизированного общества Хабиб Бургиба давал фору и самой Европе. Пока президент Бургиба не достиг возраста аксакалов уровня Политбюро ЦК КПСС, он выглядел вполне себе продвинутым государственным деятелем.
Когда еще сравнительно молодой премьер-министр Зин аль-Абидин Бен Али, генерал, пользующийся авторитетом в армии и других силовых структурах, и, что главное, — в народе, взял власть в свои руки, Тунис вступил в новую эру.
Причем без какого-либо кровопролития, в отличие от Второй "жасминовой", когда только в первые дни протестов погибло более 80 человек.
При новом президенте в Тунисе заметно выросла экономика, стал активно развиваться туристический сектор. Президент приглашал гостей со всего мира под свои личные гарантии безопасности.
Надо признать, что порядок в стране обеспечивался, наверное, на уровне Москвы времен проведения Олимпиады-80. Да и портреты Бен Али на билбордах напоминали огромные плакаты с Леонидом Ильичом Брежневым.
Было абсолютно безопасно для отдыхающих гулять там, где им вздумается, и в любое время суток. Если ещё в 2010 году бородачи и женщины в религиозных одеждах считались экзотикой и для самих тунисцев, то сейчас в стране это стало нормой жизни.
Читая памятку российским гражданам о безопасном нахождении в сегодняшнем Тунисе и сравнивая с временами прежнего "кровавого режима", иногда диву даешься.
МИД России рекомендует гостям Туниса находиться в отелях. Самостоятельные поездки также не приветствуются. Русские туристы предупреждаются об активности вооруженных группировок и религиозных экстремистов.
Медные трубы многих политиков лишают чувства реальности, и президент Бен Али не стал исключением. Коррупция и кумовство расцвели настолько пышно, что стали перебивать традиционный для Туниса запах жасмина.
Этим и были вызваны протесты, которые вылились в революцию, прошедшую в итоге по формуле Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
Кто стоял за инициативой бунта — уже не столь важно. Конечно же, стояли и подталкивали. Главное, что были умело использованы реально существующие противоречия в обществе и неспособность государства к соблюдению адекватного текущему моменту баланса интересов страны, политических элит и обычных граждан.
"Жасминовая революция"-2 вместе с подаренным оппозиционными политиками ощущением свободы и торжества демократии открыла для Туниса и двери в клуб стран с явной террористической угрозой.
Уже в 2015 году, в самой что ни на есть туристической зоне, подверглись террористической атаке два пятизвездочных отеля. Около 40 погибших и столько же раненых, в том числе и граждане России. Нападения случались и в столице страны, городе Тунисе.
Власти страны отчитались перед общественностью о принятых мерах, усилив охрану отелей и в целом туристических зон. И тут на тебе — подрыв смертницы в самом центре столицы, где всегда полно туристов. Пострадали 20 человек, включая 15 полицейских и двоих детей.
Для Туниса это еще один серьезный удар не только по туриндустрии страны, но и по самой государственности.
Стремление некоторых политиков, решивших выступить под модным брендом оппозиционных, ослабить влияние силовиков, давление на религиозные общины, попутно выпустили и джина бармалейского радикализма.
Все революционные предпосылки давно описаны Владимиром Ульяновым-Лениным. Напрасно перестали читать его труды. Как бы к нему ни относиться, но тема им исчерпывающе раскрыта и подтверждена практикой, что является ключевым обстоятельством.
Его суждения — предупреждение как для деятелей популистского толка, которые зарабатывают политические дивиденды и денежные знаки в краткосрочной перспективе, так и для долгожителей с самыми благими намерениями.
Надо признать, что никакое, даже самое продвинутое государство, не сможет гарантировать безопасность граждан и купировать террористическую угрозу, если международное сообщество по-прежнему делит террористов на "плохих" и "хороших". Чуть-чуть беременность в этой чрезвычайной теме сводит на нет любые усилия силовиков.
Это все равно, как если бы медики из разных стран по-своему трактовали известное всему миру заболевание. Одни боролись бы с ним неотложным хирургическим вмешательством, а другие считали бы, что само пройдёт, и прописывали бы успокоительное.
Каким выйдет Тунис, настоящая жемчужина Магриба, из очередного витка перемен, пока предугадать сложно, как и появление террористки с бомбой в любой столице мира.
По идее, давно уже должны были быть усвоены уроки всех революций — коррупция, кумовство и некомпетентность могут разрушить любое государство и заставить вылезти из своих нор самое радикальное бандитское отребье.
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