Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Остальной мир
Австралия и Океания Африка Южная Америка
Автор Василий Амирджанов

Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"

Мир » Остальной мир » Африка

Вторая "жасминовая революция" принесла Тунису не только временное ощущение грядущего светлого будущего, но и активизировавшихся террористов, которым не давал поднять головы смещенный во время беспорядков в стране президент Зин аль-Абидин Бен Али.

Теракт в Тунисе – эхо

Первая "жасминовая революция" случилась в стране 7 ноября 1987 года, когда премьер-министр Туниса Зин аль-Абидин Бен Али сместил президента Хабиба Бургибу. До этого сам Хабиб Бургиба в 1957 году проделал тот же политический финт со своим предшественником — Беем Мохаммедом. Есть такая традиция в Тунисе.

Собственно, Хабиб Бургиба, стал отцом-основателем современного Туниса, даже несмотря на свою жесткую политику в отношении проявления любого рода экстремизма и ориентирование страны на светский образ жизни.

Массовых уличных молитв с ковриками, как в Москве или Париже, в Тунисе даже и представить было невозможно. Чуть что — в цугундер. Светское государство — значит светское и точка.

Нередко в своих трудах по созданию европеизированного общества Хабиб Бургиба давал фору и самой Европе. Пока президент Бургиба не достиг возраста аксакалов уровня Политбюро ЦК КПСС, он выглядел вполне себе продвинутым государственным деятелем.

Когда еще сравнительно молодой премьер-министр Зин аль-Абидин Бен Али, генерал, пользующийся авторитетом в армии и других силовых структурах, и, что главное, — в народе, взял власть в свои руки, Тунис вступил в новую эру.

Причем без какого-либо кровопролития, в отличие от Второй "жасминовой", когда только в первые дни протестов погибло более 80 человек.

При новом президенте в Тунисе заметно выросла экономика, стал активно развиваться туристический сектор. Президент приглашал гостей со всего мира под свои личные гарантии безопасности.

Надо признать, что порядок в стране обеспечивался, наверное, на уровне Москвы времен проведения Олимпиады-80. Да и портреты Бен Али на билбордах напоминали огромные плакаты с Леонидом Ильичом Брежневым.

Было абсолютно безопасно для отдыхающих гулять там, где им вздумается, и в любое время суток. Если ещё в 2010 году бородачи и женщины в религиозных одеждах считались экзотикой и для самих тунисцев, то сейчас в стране это стало нормой жизни.

Читая памятку российским гражданам о безопасном нахождении в сегодняшнем Тунисе и сравнивая с временами прежнего "кровавого режима", иногда диву даешься.

МИД России рекомендует гостям Туниса находиться в отелях. Самостоятельные поездки также не приветствуются. Русские туристы предупреждаются об активности вооруженных группировок и религиозных экстремистов.

Медные трубы многих политиков лишают чувства реальности, и президент Бен Али не стал исключением. Коррупция и кумовство расцвели настолько пышно, что стали перебивать традиционный для Туниса запах жасмина.

Этим и были вызваны протесты, которые вылились в революцию, прошедшую в итоге по формуле Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Кто стоял за инициативой бунта — уже не столь важно. Конечно же, стояли и подталкивали. Главное, что были умело использованы реально существующие противоречия в обществе и неспособность государства к соблюдению адекватного текущему моменту баланса интересов страны, политических элит и обычных граждан.

"Жасминовая революция"-2 вместе с подаренным оппозиционными политиками ощущением свободы и торжества демократии открыла для Туниса и двери в клуб стран с явной террористической угрозой.

Уже в 2015 году, в самой что ни на есть туристической зоне, подверглись террористической атаке два пятизвездочных отеля. Около 40 погибших и столько же раненых, в том числе и граждане России. Нападения случались и в столице страны, городе Тунисе.

Власти страны отчитались перед общественностью о принятых мерах, усилив охрану отелей и в целом туристических зон. И тут на тебе — подрыв смертницы в самом центре столицы, где всегда полно туристов. Пострадали 20 человек, включая 15 полицейских и двоих детей.

Для Туниса это еще один серьезный удар не только по туриндустрии страны, но и по самой государственности.

Стремление некоторых политиков, решивших выступить под модным брендом оппозиционных, ослабить влияние силовиков, давление на религиозные общины, попутно выпустили и джина бармалейского радикализма.

Все революционные предпосылки давно описаны Владимиром Ульяновым-Лениным. Напрасно перестали читать его труды. Как бы к нему ни относиться, но тема им исчерпывающе раскрыта и подтверждена практикой, что является ключевым обстоятельством.

Его суждения — предупреждение как для деятелей популистского толка, которые зарабатывают политические дивиденды и денежные знаки в краткосрочной перспективе, так и для долгожителей с самыми благими намерениями.

Надо признать, что никакое, даже самое продвинутое государство, не сможет гарантировать безопасность граждан и купировать террористическую угрозу, если международное сообщество по-прежнему делит террористов на "плохих" и "хороших". Чуть-чуть беременность в этой чрезвычайной теме сводит на нет любые усилия силовиков.

Это все равно, как если бы медики из разных стран по-своему трактовали известное всему миру заболевание. Одни боролись бы с ним неотложным хирургическим вмешательством, а другие считали бы, что само пройдёт, и прописывали бы успокоительное.

Каким выйдет Тунис, настоящая жемчужина Магриба, из очередного витка перемен, пока предугадать сложно, как и появление террористки с бомбой в любой столице мира.

По идее, давно уже должны были быть усвоены уроки всех революций — коррупция, кумовство и некомпетентность могут разрушить любое государство и заставить вылезти из своих нор самое радикальное бандитское отребье.

Читайте также:

Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе

Власти Туниса не могут справиться с террористической угрозой

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Тунис теракт революция терроризм Хабиб Бургиба Зин аль-Абидин Бен Али
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Ларри Флинт выбрал интим, а не войну
Интересное и полезное
Снятся ли собакам сны?
Овощи
Сажаем лук в преддверии зимы
Новости Все >
Глава провинциального поселка назвал его жителей "какими-то нежными"
Самарские ученые запантентовали установку для получения воды из воздуха
ВЭБ получит 600 млрд рублей на погашение внешних обязательств
В России начали применять новую методику сращения костей
В Саудовской Аравии 17 филиппинок отправили в тюрьму за празднование Хэллоуина
Обладатели "дальневосточного гектара" уйдут в туризм﻿﻿
Лукашенко выразил готовность взять под контроль границу России и Украины
В Ленинградском зоопарке появились новые экзотические обитатели
В Турции представили официальную версию убийства саудовского журналиста
WT: китайские военные тайно обучаются в западных университетах
Сейчас читают
Китай проболтался: Россия зависит от его золота
Банки
Китай проболтался: Россия зависит от его золота Видео 
Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости
Овощи
Посадка озимого чеснока: маленькие хитрости
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний
Военные новости
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний Видео 
Читательский топ
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Путин собрался защищать "русский мир" всей мощью
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Противопоказания для смартфонов: подушка, ванная и пляж
Средняя зарплата москвича выросла до 82 тыс. рублей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам

В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.

Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Нефть
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Азия
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО

Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.

Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Медведев пригрозил нефтяникам заморозкой цен на бензин
Нефть
Медведев пригрозил нефтяникам заморозкой цен на бензин
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Нефть
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Политика. Новости и аналитика
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам

В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.

Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Не спаслись: подробности крушения Boeing-737 в Индонезии
Происшествия
Не спаслись: подробности крушения Boeing-737 в Индонезии
Азия
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Новости спецслужб
ФСБ разоблачила в России ячейку опасных террористов
Соломон Соловьев Ларри Флинт выбрал интим, а не войну Соломон Соловьев Любовь Степушова Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп? Любовь Степушова Игорь Буккер В Мексике обнаружены новые древние города Игорь Буккер
Комментарии
Путин собрался защищать "русский мир" всей мощью
Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами
Американской журналистке отказали в свободе слова
Глава провинциального поселка назвал его жителей "какими-то нежными"
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Россия сдает Дальний Восток в аренду китайцам
Путин собрался защищать "русский мир" всей мощью
Лукашенко выразил готовность взять под контроль границу России и Украины
Глава провинциального поселка назвал его жителей "какими-то нежными"
В России начали применять новую методику сращения костей
Лукашенко выразил готовность взять под контроль границу России и Украины
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Моряков с "Норда" обменяли на украинцев
Лукашенко выразил готовность взять под контроль границу России и Украины
История и современность Все >
Малоизвестные факты о авиации
Малоизвестные факты о авиации
Навь, Явь, Правь: три славянских мира
Навь, Явь, Правь: три славянских мира
В Германии признали боеспособными только треть танков бундесвера
В Германии признали боеспособными только треть танков бундесвера
Какую роль играли в истории войн поддельные деньги
Какую роль играли в истории войн поддельные деньги
Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям
Россия с союзниками приступила к масштабным миротворческим учениям
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Россия может бюджетно парализовать атакующую армию НАТО
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний
Полуавтоматическая винтовка Симонова: история и день сегодняшний
Лукашенко заявил о стремлении к хорошим отношениям с США
Лукашенко заявил о стремлении к хорошим отношениям с США
Порошенко пристыдил "политиканов" за обещания бесплатного газа и сахара
Порошенко пристыдил "политиканов" за обещания бесплатного газа и сахара
Киберкомандование США провело вторую атаку на российскую прессу
Киберкомандование США провело вторую атаку на российскую прессу
Как выглядит общенациональная слежка за народом
Как выглядит общенациональная слежка за народом
Женское Все >
Плетень на даче своими руками
Плетень на даче своими руками
Вредители тыквенных растений
Вредители тыквенных растений
Как занять скучающего на даче ребенка и вырастить из него заядлого огородника
Как занять скучающего на даче ребенка и вырастить из него заядлого огородника
Важные советы по созданию розария!
Важные советы по созданию розария!
Как узнать тип почвы и зачем это нужно
Как узнать тип почвы и зачем это нужно
Пять способов избавиться от головной боли с помощью народных средств
Пять способов избавиться от головной боли с помощью народных средств
Лечим привыкание: устраняем зависимость от капель в нос
Лечим привыкание: устраняем зависимость от капель в нос
6 признаков того, что отношения близятся к финалу
6 признаков того, что отношения близятся к финалу
Феномен радиовсплесков в космосе
Феномен радиовсплесков в космосе
Знаменитая актриса Пенелопа Круз снялась в рекламе модной марки Chanel
Знаменитая актриса Пенелопа Круз снялась в рекламе модной марки Chanel
Жизнь связали с количеством нейронов
Жизнь связали с количеством нейронов
Равшана Куркова рассказала, как выглядеть всегда стройной и подтянутой
Равшана Куркова рассказала, как выглядеть всегда стройной и подтянутой
Эксперты: как правильно выбрать одежду на зиму
Эксперты: как правильно выбрать одежду на зиму
Социологи: россиян жизнь уже не радует
Социологи: россиян жизнь уже не радует
Мужское Все >
Условия в водоеме и поведение рыб
Условия в водоеме и поведение рыб
Комбайн для уборки урожая зерновых на Луне
Комбайн для уборки урожая зерновых на Луне
Максимум простора и свободы: интерьер в стиле лофт
Максимум простора и свободы: интерьер в стиле лофт
Хай-тек в интерьере: стильный минимализм
Хай-тек в интерьере: стильный минимализм
Как сделать темную комнату светлее?
Как сделать темную комнату светлее?
Как оформить интерьер в русском кантри-стиле
Как оформить интерьер в русском кантри-стиле
Комфорт и безопасность в "умном доме"
Комфорт и безопасность в "умном доме"
Классический жим штанги лежа
Классический жим штанги лежа
Домашний гейнер
Домашний гейнер
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Диалоги
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Точка зрения
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Интересы
Реабилитация Галилея - покаяние Рима
Реабилитация Галилея - покаяние Рима
Почему Патриарх Кирилл не видит своей вины в расколе
Почему Патриарх Кирилл не видит своей вины в расколе
Снятся ли собакам сны?
Снятся ли собакам сны?
В Ленинградском зоопарке появились новые экзотические обитатели
В Ленинградском зоопарке появились новые экзотические обитатели
Возросла численность дальневосточных леопардов
Возросла численность дальневосточных леопардов
История появления декоративных крыс
История появления декоративных крыс
Утки из Омского пруда не улетают на юг
Утки из Омского пруда не улетают на юг
Ученые решили пересмотреть возраст Вселенной
Ученые решили пересмотреть возраст Вселенной
Редкий кит появился в акватории заповедника "Командорский"
Редкий кит появился в акватории заповедника "Командорский"
Пенелопа Круз снялась в рекламе Chanel
Пенелопа Круз снялась в рекламе Chanel
Дима Билан показал “раритетный” именной Nokia
Дима Билан показал “раритетный” именной Nokia
Двух варанов нашли на борту самолета
Двух варанов нашли на борту самолета
Виктория Дайнеко продемонстрировала тренд на мужской пиджак
Виктория Дайнеко продемонстрировала тренд на мужской пиджак
Амброз Бирс - исчезнувший писатель
Амброз Бирс - исчезнувший писатель
Какие вещества отрицательно влияют на потенцию?
Какие вещества отрицательно влияют на потенцию?
Новости Европы
Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?

Скандал у Дании с обвинениями Ирана в убийстве получился, и внимание общественности стало переключаться с казни в Саудовской Аравии на "проклятый" Иран.

Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Американской журналистке отказали в свободе слова
США и Канада. Новости и аналитика
Американской журналистке отказали в свободе слова
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
США и Канада. Новости и аналитика
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Бывший СССР
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
Новости Украины
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
Война без начала и конца, или Кто управляет миром на деле
Мир. Новости мира
Война без начала и конца, или Кто управляет миром на деле
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ