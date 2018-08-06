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Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания

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Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Чтo нужнo сделать, чтoбы трагедия не пoвтoрилась, и в чем мoжет заключаться мирoтвoрческая рoль Рoссии? Об этом обозревателю "Правды.Ру" Дарье Митиной рассказал сoпредседатель междунарoднoй ассoциации "Выживание амхара — за единую Эфиoпию" дoктoр Белай Тешoме.

— Эфиопия — это действительно очень важная страна на Африканском континенте, вторая по численности населения после Нигерии, страна с совершенно самобытной древнейшей историей и с очень-очень яркой историей нового и новейшего времени. Эфиопия — страна многонациональная, много национальностей, много языков. Амхарский язык — это государственный язык, так как около трети населения составляют амхара.

8 июля состоялось историческое подписание мирного соглашения между республикой Эфиопия и Эритреей — бывшей ее частью, с которой с 1988 года (хотя формально — с 93-го года) Эфиопия находилась в пограничном конфликте. Доктор Тешоме, что означает этот мир, как к нему пришли стороны? Какие надежды вы связываете с подписанием мирного соглашения?

— В первую очередь я действительно представляю "Выживание амхара — за единую Эфиопию", зарегистрированного в Америке, штат Мэриленд. Но у нас сейчас есть не только это движение. Мы создали общий фронт, там где-то 15 общественных организаций и партий, плюс хорошо и активно идет создание и выстраивание национального движения Амхара.

Несколько месяцев назад у нас произошла практически революция. Доктор Абия получил 108 голосов и был избран премьер-министром. За три месяца мы сделали невозможное возможным. Он реформатор и предпринимает необходимые шаги, чтобы успокоить нацию, которая была охвачена волнениями. У нас долго не было мира в стране, и была война между Эритреей и Эфиопией.

Раньше из-за войны мы этого делать не могли, не было никакого сообщения, даже телефонную связь прервали. Поэтому недавно был в Эритрее, с которой подписали соглашение. Мы потеряли в связи с отделением Эритреи выход к морю и порт, но сейчас у нас есть возможность использовать его совместно. Еще открыли между собой авиационное сообщение. Теперь мы можем приезжать друг к другу. Поэтому это большое достижение.

— Доктора Ахмеда Абия сейчас поддерживают 95 процентов населения. Против него нет никакой оппозиции.

— Да, это самый лучший руководитель в истории Эфиопии. Сейчас вся оппозиция, из всех стран мира приезжает обратно, чтобы работать на благо родной страны. Сейчас открыт доступ мирным путем, открыто основать свою партию. Это самое лучшее время. В 91-м году в мире произошла катастрофа. Эфиопия тоже входит в мировую систему, у нас тоже произошла катастрофа.

Этническая диктатура с помощью Запада пришла к власти. За 28 лет она уничтожила миллионы людей. Особенно целенаправленно режим действовал против амхара, потому что они считают, что амхара — основа эфиопского национализма. Поэтому мы во всем мире создали национальные и международные движения амхара.

— Я позволю себе немножко дополнить доктора Тешоме, что проблема, в которую погрузилась республика в 1991 году, возникла как производная от распада Советского Союза. Потому что Эфиопия тоже отказалась от социалистического курса и фактически отдала себя в руки Запада. И отсюда уже пошел национализм, взаимные национальные претензии и ненависть.

— Да, после утраты поддержки Советского Союза и пришел к власти Фронт освобождения Тыграй. После этого сразу люди начали протестовать, потому что он сразу же установил полную диктатуру и контроль над всем. Амхара в это время жили в Эфиопии, как евреи во время Второй мировой войны в Европе.

Их везде преследовали, гнали, арестовывали и пытали. Очень много людей пропали без вести. Даже в парламенте официально признали, что 2,4 миллиона амхара из 20 пропали. Но мы считаем, что на самом деле эти потери — 3,5 миллиона. Это стало возможным, прежде всего, из-за вмешетельства иностранных враждебных сил против амхара.

Эфиопия — это единственная страна в Африке, которая никогда не была колонией. В основном лидеры были из амхара. И мы всегда дружили и побеждали с помощью Советского Союза и России. И сейчас мы немедленно должны по-настоящему дружить с Россией. Россия — это лучший друг Эфиопии.

Я сам всегда очень любил Россию. У меня здесь живут родственники моей жены. Я жил здесь где-то 10-11 лет, моя молодость прошла в России. Мой первый сын Виктор родился в России. И я хорошо знаю, что все эфиопы, кто жил и сейчас живет в России, любят Россию.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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В страданиях амхарскoгo нарoда винoват Гoрбачев
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Новости Африки
Эфиопия. Предательство Горбачева, или Заговор молчания

Пoчему для Эфиoпии, как и для СССР, oтказ oт сoциализма oбернулся бoльшoй крoвью и экoнoмическим крахoм? Скoлькo представителей нарoда амхара пoгиблo и пoстрадалo в хoде генoцида? Пoчему амхарский генoцид замалчивается в мирoвoй прессе и oкружен загoвoрoм мoлчания? Об этом "Правде.Ру"м рассказал эксперт.

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