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Автор Любовь Степушова

Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?

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Рискнем предположить, что группа Орхана Джемаля выехала на встречу с неким информатором, который обещал предоставить ей компромат на действия российского государства в ЦАР. Вероятно, этот информатор обещал также безопасность журналистам, но что-то пошло не так. Так часто бывает в стране, которая контролируется 14 бандами.

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История, изложенная единственным выжившим

30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые поехали снимать документальный фильм для "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского о российских "военных наемниках".

Агентство Reuters сообщило, что съемочную группу обстреляли из засады около десяти вечера по местному времени. При этом водитель машины выжил. Как пишет местное издание Ndjoni Sango, российские журналисты въехали в страну без аккредитации, передвигались на арендованном автомобиле. Источник в правительстве сообщил, что несмотря на советы не покидать район, контролируемый властями, в день убийства они продолжили свой путь на север от Банги и в 32 километрах к северу от столицы встретили "десяток вооруженных людей в чалмах, которые не говорили ни по-французски, ни на местном диалекте, они потребовали выйти из автомобиля". Вероятно, это история изложенная выжившим водителем.

Куда направлялась группа Джемаля

Российские источники сообщают, группа планировала встретиться с "представителем ООН по имени Мартин, который находился в городе Бомбари, за 400 километров от них". Этот же человек и посоветовал россиянам водителя, который до этого также возил журналистов из Франции по ЦАР. С собой у них были около 8,5 тысячи долларов наличными и дорогая аппаратура, пишет "Дождь". МИД РФ сообщил, что консульство в Банги не было в курсе работы журналистов в ЦАР, а визу они оформляли как туристы.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов, передвигаться без охраны по стране, где власть есть только в столице (и то не во всей) и в одном-двух городах областного значения, где по дорогам бродят вооруженные банды и исламистские группировки, — это непонятное решение.

"По дорогам перевозятся контрабандные товары типа алмазов, золота, и там есть еще своя местная контрабанда. Страна уже в течение десяти лет находится в состоянии нестабильности, которая спровоцирована исламисткой организацией "Селека", имеющей поддержку в соседних странах", — заметил эксперт "Правды.Ру". По его мнению, "неподготовленность командировки говорит о ее авантюризме", а и﻿мя Ходорковского о том, что цель этой авантюры — скомпрометировать существующую власть в России, и в частности президента", — отметил в интервью "Правде.Ру" Евгений Корендясов.

Россия присутствует в ЦАР легитимно

Спросим себя, а какой компромат можно найти в ЦАР на президента, если все, что делается им в ЦАР легитимно?

Напомним, после встречи в Сочи в октябре 2017 года между президентом Центральной Африки Фостеном-Арканжем Туадерой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Москва попросила Совет Безопасности ООН снять эмбарго на поставку оружия в ЦАР, чтобы подготовить боеспособную армию на базе российского оружия и инструкторов. Совбез ООН дал такое согласие, возможно, потому, что французские миротворцы в количестве около 12 тысяч человек не справлялись с хаосом и исламистами, наоборот, оказались замешаны в преступлениях против местных жителей, в том числе изнасилованиях.

После решения СБ ООН между Москвой и Банги было подписано двустороннее соглашение, предусматривающее поставку ракетных установок, пулеметов, автоматических винтовок и пистолетов, а также на обучение владением этим оружием двух батальонов — 1300 человек.

По мнению Евгения Корендясова, "наши действия в ЦАР логичны, легитимны, оправданы с точки зрения наших интересов и с точки зрения всемирной борьбы против терроризма".

Бумеранг вернулся

Таким образом, главная версия убийства — с целью грабежа. Вероятно, группа ехала к информатору (возможно, что и к наемнику) и безопасность ей обеспечивали местные договоренности. Они не сработали по неизвестной причине. 

В завершение, скажем, что глава группы Орхан Джемаль, как говорится, имел "личную неприязнь" к президенту России: "Я лично от Путина ничего не жду, я жду смерти этого человека… Может быть, я мечтаю… Мне не жаль, если с ним случится что-нибудь нехорошее…"

По законам кармы, негативное желание всегда возвращается бумерангом, если объект ненависти — человек добродушный и чистый.

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Темы ЦАР убийство терроризм компромат Орхан Джемаль Владимир Путин Кирилл Радченко Евгений Корендясов компромат на Путина Михаил Ходорковский Александр Расторгуев
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