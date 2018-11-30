Откуда ветер дует: как США разносят по миру бактериологическую заразу

Во многих странах давно действуют секретные бактериологические лаборатории США. В последнее время американцы обложили ими Россию. Но их первыми подопытными становятся жители этих республик. На Украине теперь часты эпидемии кори и гриппа, который переходит в атипичную пневмонию.

Есть доказательства уже произведенных бактериологических атак США на Россию. Но это оружие — непредсказуемое. Вирусы и бактерии, мутируя, могут бумерангом поразить их создателей. Именно поэтому американцы стараются размещать центры заразы подальше от своих границ. Однако в эпоху глобализма это невозможно.

Яркий тому пример — вирус иммунодефицита человека. Из этой же серии различные недавние лихорадки — Эбола, Зика, Конго-крымская геморрагическая и другие. Удастся ли американцам найти лазейку в ДНК россиян, чтобы бактериологическое оружие убивало только нас и не тронуло своих создателей? Об этом и многом другом рассказал "Правде.Ру" в эфире программы "Точка зрения" бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

— Игорь Викторович, Министерство обороны России месяц назад сообщило, что так называемый Центр исследований общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии на самом деле занимается созданием биологического оружия. Число погибших жителей там от этой заразы составляет уже почти 100 человек.

На них испытывались новые виды бактериологического оружия. С вашей точки зрения это достоверная информация? Возможно ли применение подобного оружия на территории России? Вы можете вспомнить какой-то такой случай применения, хотя бы заподозрить их?

— Заподозрить?!… Да полно таких случаев.

— Например?

— В основном на территории Грузии в этой лаборатории работают военные вирусологи и энтомологи с насекомыми кровососущими.

— Комары и клещи?

— Да. И уже появились клещи на территории Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, и уже у нас были вспышки.

— Это — какие-то особенные клещи?

— Да, во-первых, они никогда на данной территории не появлялись до этого, а сейчас они появились, и у нас уже несколько раз была зафиксирована вспышка Конго-крымской геморрагической лихорадки.

— Пришедшая с Конго лихорадка?

— Да, и в Крыму она, конечно, бывала когда-то. Еще немцы во время Второй мировой войны использовали ее, на заключенных именно по Конго-крымской лихорадке проводили эксперименты, в том числе небезызвестный доктор Менгеле. Так что это все имеет длинную историю.

Был архив этого доктора смерти и других нацистских изуверов, однако его похитили. Он находился частично в Венгрии, частично в Румынии. Его похитили, по-видимому, британские или американские спецслужбы где-то в конце 70-х годов. С тех пор как раз и начались их активные разработки в области различных геморрагических лихорадок, в частности, Эбола, Ласса, Марбург.

— Зикка бразильская тоже к этому относится?

— Там тоже кровососущие комары являются переносчиками.

— Бразильцы много писали на эту тему и тоже выдвигали версию, что на их населении американцы используют какие-то новые типы биологического оружия.

— Такое вполне возможно. То есть американцы как всегда решили помочь бедной, слаборазвитой стране уменьшить поголовье комаров — переносчиков Зикка, но вместо уменьшения они увеличили их число в десятки раз и вывели там новую форму, которая может жить уже даже в условиях умеренного климата.

В результате эти комары появились уже в самих Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе и у нас на Кавказе. Но это — обоюдоострое оружие, которое очень трудно проконтролировать. Все это вот очень напоминает историю со СПИДом, которая, по мнению очень многих специалистов, является специально созданной. Я сам этим вопросом много занимался…

— В ООН?

— Да, но не только в ООН, и в России. Когда работал в Институте прикладной микробиологии, то, в частности, занимался этой проблемой. И мы еще в конце 80-х годов получили доказательства, что этот вирус выведен искусственно. То есть это — генетически модифицированный объект.

— Обычно, если делается оружие, особенно химическое или биологическое, то всегда против него создается и какой-нибудь контрагент, противоядие, защита. Так?

— Противоядие делается — это правда, но вирус начинает мутировать. Вот в чем главная проблема и наибольшая опасность такого оружия, вирусы мутируют. Даже к вирусу гриппа до сих пор не могут подобрать вакцину, каждый год новая форма появляется, и он еще больше мутирует.

И поэтому тот вирус, который мы секвенировали, допустим, в конце 80-х годов, уже здорово отличается от того вируса, который сейчас гуляет по всему миру, в том числе, по территории нашей страны. Это — джинн, выпущенный из бутылки, его крайне трудно остановить.

— Американцы ведут и сейчас против России безудержную массированную кампанию, обвиняя нас в использовании химического оружия везде и повсюду. Не могли бы мы начать такую же кампанию, признать их виновными в использовании именно бактериологического оружия против нас? Ведь основания есть.

— У нас гораздо больше оснований, причем реальных и доказанных…

Почему мы этого не делаем? Почему выступление Министерства обороны, которое могло бы стать хорошим началом, не получило продолжения? Даже государственные российские СМИ как-то вяло об этом сообщили и не подхватили, не продолжили и не начали расследования? У нас не хватает силенок?

— У нас не хватает политической воли, и зато слишком много либералов и агентов влияния во власти и в СМИ. В России слишком много властных и влиятельных людей, которые держат свои капиталы, имущество, родственников на Западе. Поэтому такие агенты влияния — это пока что главная наша проблема. Внутренний враг всегда опаснее врага внешнего.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: mill.ru

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