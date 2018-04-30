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Автор Редакция рубрики "Мир"

"Россия даже более Запад, чем Америка"

Мир » Северная Америка » США и Канада

В 2001 году американский политик и публицист Патрик Бьюкенен дал большое интервью "Правде.Ру", в котором рассказал о своем видении проблем современной западной цивилизации, к которой он отнес и Россию.

Бьюкенена часто называют одним из идеологов крайне правого крыла Республиканской партии. Но представляется, что некоторые из высказанных им тогда соображений не утратили актуальности и сейчас. И, кстати, в какой-то степени созвучны мировоззрению нынешнего американского президента.

Насколько прав Бьюкенен — представляем судить читателям. Это не полный вариант интервью, его можно прочесть в архиве "Правды.Ру" по этой ссылке.

Почему Россия — это Запад

— Россия — часть Европы, по крайней мере, территории, которые заканчиваются Уралом. И я всегда считал, что Россия — это Запад. Запад — это цивилизации, сформированные христианством. Разве не Москва стала "Третьим Римом" в 1453 году, когда пал Рим и был взят Константинополь?

По-моему, Россией овладела ересь под названием "коммунизм", который насаждался среди людей насильственным путем. Помните, как выразился Солженицын, что русские это первый плененный народ. Великие русские поэты и писатели всегда считались величайшими поэтами и писателями Запада. Со времен Петра I Россия имеет вес в Европе.

В 1971 году я побывал в Советском Союзе, провел там три недели. Достаточно зайти в какой-нибудь старый собор, и сразу понимаешь, что все это часть нашей культуры.

Россия даже более Запад, чем Америка. И если говорить о надвигающемся столкновении цивилизаций, то России здесь отводится восточный и юго-восточный фланги Запада, как в свое время польский король Ян Собесский защищал Вену. Россия — это часть Запада, а роль Америки — вовлечь Россию в западную жизнь.

О стратегическом отступлении Запада

— Возвращение русских домой из бывших республик Советского Союза необходимо, но давайте посмотрим правде в глаза: это еще одно доказательство того, что идет историческое отступление Запада к тем рубежам, которые он преодолевал в XVI, XVII и XVIII веках, овладевая миром. Мои собственные исследования показывают, что между религией и рождаемостью существует прямая зависимость.

Например, японцы, которые в конце второй мировой вынуждены были отказаться от своей прежней веры и культа императора, сейчас старейшая нация на земле (средний возраст у них 41 год). Вот почему они утратили динамику.

К 2050 году, средний возраст жителей Италии и Испании составит 54-55 лет. Треть Европы будут составлять люди старше 60 лет. Население Германии уменьшится на 23 миллиона и составит 57 миллионов. Умирающим европейцам понадобятся миллионы арабов и африканцев, хотя бы для того, чтобы те о них заботились.

За эти 50 лет население Азии, Африки и Латинской Америки возрастет на 3 миллиарда (это 30 Мексик), в то время как сокращение числа европейцев будет эквивалентно численности населения сегодняшней Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и Германии (125 миллионов человек). А между тем, ни в одной мусульманской стране численность населения не уменьшается.

Знаю ли я, как изменить эту ситуацию? Знаю. Но для этого необходимо обратиться к религии. Нужно, чтобы женщинам России и всей Европы снова внушили необходимость иметь большие семьи. Сейчас я ничего подобного не наблюдаю. Это уже не политика, это касается веры. Прав был Солженицын, убеждая гарвардских профессоров, что главная беда Америки и всего Запада в том, что "люди забыли Бога". Вацлав Гавел утверждает, что мы пытаемся сконструировать "первую в истории человечества атеистическую цивилизацию". Так оно и есть, и эта цивилизация умирает, уходит "с шиком".

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Темы мигранты Патрик Бьюкенен западная цивилизация
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Американский публицист Патрик Бьюкенен: "Запад ﻿— это цивилизации, сформированные христианством. Разве не Москва стала "Третьим Римом" в 1453 году?".

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